Арестованные подростки из Чечни рассказали о пытках

Модераторы оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95» 17-летний Исмаил Исаев и 20-летний Салех Магамадов обратились в Следственный комитет России с заявлением о пытках. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».

По словам Исаева и Магамадова, в апреле 2020 года их избивали пластиковыми трубами и били током в подвале второго полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Там их продержали два месяца. Исаев и Магамадов утверждают, что от них ничего не требовали и ни о чем не спрашивали, а просто пытали в качестве наказания. Позже их отпустили, потребовав рассказывать о новых участниках оппозиционного канала. После этого Магамадов и Исаев уехали из Чечни. Позже их вновь задержали и обвинили в помощи террористам.

В Следственный комитет также обратились представители «Российской ЛГБТ-сети». Они пожаловались на угрозы со стороны родственников Исаева и Магамадова, сообщает «Медуза». В инстаграме ЧГТРК «Грозный» появилось видео, в котором родственники подростков заявили об отсутствии претензий к следствию по их уголовному делу, а также осудили «кампанию по дискредитации» молодых людей, которых правозащитники и пресса называют геями.

Один из мужчин в опубликованном ролике обращается к правозащитникам: «Мы пойдем на все, чтобы вас остановить, вплоть до преступления». Мать одного из подростков Зара Магамадова заявила, что родственников могли запугать и угрозами заставили записать видео. Ранее в Чечне задержали и допросили около 20 родственников Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Сотрудники правоохранительных органов требовали у родных информацию о местонахождении родителей арестованных.