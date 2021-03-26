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NEQSOL Holding: приобретение Caucasus Online – часть крупного международного проекта
Азербайджанская компания NEQSOL Holding прокомментировала сделку о покупке грузинской Caucasus Online. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном агентством Trend, смена владельца грузинской компании произошла по соглашению, заключенному еще в 2019 году.
«Итогом сделки стала покупка материнской компании, владеющей компанией Caucasus Online. Таким образом, холдинг стал 100%-м конечным владельцем компании Caucasus Online, при этом структура капитала последней не изменилась», – говорится в заявлении.
В NEQSOL Holding отмечают, что приобретение Caucasus Online является частью более крупного международного проекта, начатого в 2018 году и известного как Digital Silk Way.
«Проект направлен на развитие современной сети транзитной оптоволоконной инфраструктуры, соединяющей Европу с рынками Центральной и Южной Азии через Грузию и Азербайджан. Caucasus Online является владельцем подводного оптико-волоконного кабеля, проходящего по дну Черного моря, с помощью которого обеспечивается транзитная доставка интернета из Европы в регион Южного Кавказа и Каспийского моря. Приобретение компании было осуществлено в соответствии с международной практикой и законодательством соответствующих юрисдикций. Смена собственника не повлияла на операционную деятельность Caucasus Online, и компания продолжает предоставлять услуги и выполнять все свои договорные обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами», – сказано в заявлении.
В Баку говорят, что в рамках проекта Digital Silk Way также начаты работы по строительству волоконно-оптической кабельной линии, которая свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Договоренность о строительстве аналогичной линии, которая соединит Азербайджан и Туркменистан, также была достигнута в 2019 году.
«Реализация проекта принесет выгоду всем странам региона. Проект предполагает возможность создания современных дата-центров и точек обмена интернет-трафиком в Азербайджане и Грузии. Реализация проекта будет способствовать развитию цифровой экономики в регионе, а также улучшению доступа к различным цифровым услугам в более обширном регионе Центральной и Южной Азии с общим населением почти 1,8 миллиарда человек», – говорится в заявлении.
В NEQSOL Holding указывают, что основные направления деятельности компании охватывают нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.
Отметим, что в Национальной комиссии по коммуникациям Грузии говорят о незаконности сделки, а часть грузинских экспертов считает продажу стратегического актива иностранцам недопустимой.
Другие новости дня
Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за вакцин
Европа стоит перед лицом "мировой войны нового типа" из-за стремления России и Китая получить влияние с помощью вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня видеосаммита Евросоюза.
В этих условиях, считает Макрон, ЕС нужно быть самостоятельным в вопросе производства вакцин от COVID-19. "К лету Европа сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить коллективный иммунитет", - добавил французский лидер.
Ранее представитель МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Франция не исключает, что может начать применение российской вакцины "Спутник V" в июне.
Российская вакцина "Спутник V" пока не получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Несмотря на это, некоторые страны ЕС решили закупить её самостоятельно. В Словакии этот шаг привел к политическому кризису.
Вчера начать закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для стран Евросоюза до окончания её экспертизы Европейским агентством по лекарственным средствам призвала Германия.
Ранее на этой неделе глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырёх уже одобренных вакцин.
Евросоюз критикуют за крайне медленные темпы вакцинации на фоне роста числа заражений в ряде стран.
В то же время, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа является регионом, который экспортирует больше всего вакцин в мире. С декабря прошлого года Евросоюз экспортировал 77 миллионов доз вакцины, а для прививок жителям ЕС использовал 62 миллиона доз. В целом, в Европе две дозы вакцины уже получили более 18 миллионов человек или 4 процента населения, заявила фон дер Ляйен.
Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту обстрела отдела милиции
Сухумская прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возбудила уголовное дело по факту обстрела отдела милиции. Инцидент произошел 7 марта, однако следственное ведомство сообщило о нем лишь накануне.
По информации прокуратуры, жители Абхазии Гурам Анкваб 1987 года рождения, Муза Мургвлиани 1987 года рождения, и неустановленное следствием лицо обстреляли отделение милиции №1 реактивной противотанковой гранатой РПГ-26.
В заявлении ведомства говорится, что они действовали умышленно, достоверно зная, что в здании отделения милиции находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей, произвели выстрел в здание отделения милиции – «однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего скрылись с места происшествия». О мотиве преступления ведомство не сообщает.
«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лиц, совершивших данное преступление», – сказано в пресс-релизе.
Уголовное дело возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса – применение насилия в отношении представителя власти, незаконное приобретение и ношение оружия, покушение на преступление.
Противники Лукашенко отметили День Воли. Десятки задержанных
Более 100 человек задержаны в Минске и других белорусских городах во время акций ко Дню Воли. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". МВД страны сообщает о 200 задержанных, передаёт "Интерфакс".
Как пишет "Коммерсантъ", среди задержанных журналистов, освещающих события по задению редакций, корреспондент газеты Кирилл Кривошеев и фотогораф "Известий" Павел Волков. Позднее их отпустили из отдела милиции.
Массовых акций, которые обычно проводятся в этот день, не состоялось. Центр Минска заранее заблокировала милиция. В других городах люди собирались небольшими группами во дворах. Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне неофициального праздника.
Журналисты сообщают о немногочисленных акциях по всей стране. Например, в Минске над проспектом Независимости неизвестный поднял в небо бело-красно-белый флаг. На месте гибели протестующего Александра Тарайковского в августе у метро "Пушкинская" появились белые и красные цветы.
Акции солидарности с белорусами прошли в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Выйти на акции по поводу Дня Воли в этом году призывали представители оппозиции, но мероприятия были запрещены из-за коронавируса. Журналисты также отмечают, что люди после массовых уголовных дел и жестоких задержаний стали более осторожно выходить на уличные протесты.
- День Воли день связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, просуществовавшей менее года. Её официальным символом был бело-красно-белый флаг, который сейчас используют участники протестов.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
- Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий после президентских выборов.
Арестованные подростки из Чечни рассказали о пытках
Модераторы оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95» 17-летний Исмаил Исаев и 20-летний Салех Магамадов обратились в Следственный комитет России с заявлением о пытках. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».
По словам Исаева и Магамадова, в апреле 2020 года их избивали пластиковыми трубами и били током в подвале второго полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Там их продержали два месяца. Исаев и Магамадов утверждают, что от них ничего не требовали и ни о чем не спрашивали, а просто пытали в качестве наказания. Позже их отпустили, потребовав рассказывать о новых участниках оппозиционного канала. После этого Магамадов и Исаев уехали из Чечни. Позже их вновь задержали и обвинили в помощи террористам.
В Следственный комитет также обратились представители «Российской ЛГБТ-сети». Они пожаловались на угрозы со стороны родственников Исаева и Магамадова, сообщает «Медуза». В инстаграме ЧГТРК «Грозный» появилось видео, в котором родственники подростков заявили об отсутствии претензий к следствию по их уголовному делу, а также осудили «кампанию по дискредитации» молодых людей, которых правозащитники и пресса называют геями.
Один из мужчин в опубликованном ролике обращается к правозащитникам: «Мы пойдем на все, чтобы вас остановить, вплоть до преступления». Мать одного из подростков Зара Магамадова заявила, что родственников могли запугать и угрозами заставили записать видео. Ранее в Чечне задержали и допросили около 20 родственников Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Сотрудники правоохранительных органов требовали у родных информацию о местонахождении родителей арестованных.
- О похищении в Нижнем Новгороде сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни стало известно в феврале. Ранее Магамадова и Исаева задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95».
- В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.
Зеленский утвердил стратегию безопасности с реинтеграцией Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма и получение членства в НАТО.
В документе отмечается, что Украина имеет право на самооборону и защиту от агрессии, но не ставит своей целью достичь военного паритета с Россией. В противном случае это привело бы «к чрезмерной милитаризации государства».
Уточняется, что стратегия будет способствовать интеграции Украины евроатлантическое пространство. Документ также предусматривает участие Киева в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Ранее на Украине была принята стратегия реинтеграции Крыма - спустя 7 лет после его аннексии Россией.
Российский МИД ранее заявил, что любые действия Украины по возвращению Крыма в свой состав нелегитимны и будут восприниматься как агрессия по отношению к Москве.
Россия объявила о включении Крыма в свой состав по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен на полуострове вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова и поддержки сепаратистов на востоке Украины США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова «восстановлением исторической справедливости», а участие в военном конфликте в Донбассе отрицает.
Русский язык стал официальным в самопровозглашенном Карабахе
Литературный русский язык, наряду с армянским, стал официальным языком самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Решение об этом принял в четверг парламент самопровозглашенной республики. 27 депутатов голосовали за решение, против не был никто, двое воздержались. Решение вступит в силу после подписания президентом непризнанной республики, власти которой после осеннего наступления азербайджанских войск контролируют лишь часть территории Нагорного Карабаха.
В законопроекте необходимость придать русскому официальный статус объяснили «исторической памятью культурных, военных, экономических отношений» между Нагорным Карабахом и Россией и тот факт, что русский язык является вторым языком общения для многих жителей региона.
В Нагорном Карабахе с ноября прошлого года дислоцированы российские миротворческие силы - с их присутствием согласились лидеры Армении и Азербайджана. Политики, предложившие дать русскому официальный статус, указывают на то, что это необходимо, чтобы облегчить общение с российскими военными и гуманитарными работниками.
Азербайджан, в международно признанных границах которого находится вся территория Нагорного Карабаха, не признает решения, принятые армянскими властями региона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что единственный официальный язык в Азербайджане - азербайджанский.
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 12 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 141 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 24 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 312 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 801 человек.
Андрей Руденко: Желание Грузии стать членом ЕС и НАТО - необоснованный выбор
«Желание Грузии стать членом Евросоюза и НАТО, на наш взгляд, неоправданный выбор, это приведет к дальнейшей эскалации, напряженности и неопределенности в регионе», - заявил в Женеве, где проходит 52-й раунд Международных переговоров, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает Общественный вещатель Грузии.
Руденко ответил на вопрос, согласно которому, Грузия намерена подать заявку на членство в ЕС в 2024 году и снова будет стремиться в НАТО.
«Мы знаем, как развивались события в 2008 году, когда Грузия и Украина получили сигналы о членстве в НАТО на саммите в Бухаресте. Полагаем, что тогда Саакашвили воспринял это как определенный сигнал, карт-бланш к силовым действиям. Мы все знаем, чем это закончилось. Стремление в Европу и НАТО, повторяю, на наш взгляд, является неоправданным выбором, в котором нет необходимости. Грузинские политики должны решить для себя, чего они хотят, жить в стабильной и предсказуемой ситуации, или постоянно сталкиваться с неопределенностью, которая усилится, если Грузия вступит в НАТО», - заявил Руденко.
Банк Англии представил новую купюру с изображением Алана Тьюринга
Банк Англии представил дизайн новой полимерной купюры достоинством в 50 фунтов стерлингов с изображением британского математика и криптографа Алана Тьюринга. Банкноту введут в оборот 23 июня – в день его рождения. Таким образом Банк Англии решил отдать должное достижениям ученого.
Алан Тьюринг родился в 1912 году в Великобритании. Во время Второй мировой войны группа британских дешифровальщиков под его руководством раскрыла принцип работы германской шифровальной машины «Энигма». Эта история получила широкую известность. По мнению историков, взлом «Энигмы» помог сохранить жизни десятков тысяч людей и приблизил победу союзников над гитлеровской Германией как минимум на два года.
После войны в Великобритании по проекту Тьюринга был создан первый в мире прототип компьютера.
В 1952 год Тьюринга арестовали за связь с 19-летним жителем Манчестера. Математика признали виновным в гомосексуальной связи и отправили на принудительное лечение, в том числе гормональное. В 1954 году, незадолго до дня своего рождения, Тьюринг покончил собой. Реабилитировали ученого посмертно в 2013 году.
Ввод в оборот 50-фунтовой банкноты нового образца – заключительный этап обновления купюр Банка Англии. Ранее были заменены банкноты в пять, 10, и 20 фунтов стерлингов. Переход от бумажных денег к полимерным Великобритания объясняет вопросами безопасности. Такие деньги сложнее подделать или повредить.
Первая пресс-конференция президента США Байдена. Видеотрансляция
Президент США Джо Байден в четверг дает в Белом доме первую пресс-конференцию после вступления в должность 20 января.
Прямую трансляцию с переводом на русский язык ведёт телеканал Настоящее Время.
Президент начал пресс-конференцию с выступления об усилиях администрации США по борьбе с эпидемией коронавируса. По словам Байдена, удалось решить поставленную им задачу - добиться того, чтобы в США были сделаны 100 миллионов прививок от COVID-19 в первые 100 дней его президентства. Эта задача решена досрочно, и теперь цель - 200 миллионов прививок до истечения 100 дней (до конца апреля).
Как сообщает «Голос Америки», президента прежде всего ждут вопросы о борьбе с эпидемией коронавируса, в том числе о вакцинации. Также ожидается, что его будут спрашивать об иммиграции, контроле над оружием и международных отношениях.
Из-за ограничений, связанных с пандемией, в зале будут присутствовать всего несколько десятков журналистов, которых отобрала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
В недавнем интервью телеканалу ABC Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин после этого предложил Байдену «пообщаться в прямом эфире», однако российская и американская стороны не договорились об общении президентов. По словам Байдена, в свое время он обязательно поговорит с Путиным. Неизвестно, будут ли ему сегодня заданы вопросы о России.
Суэцкий канал закрыт из-за севшего на мель контейнеровоза
Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given компании Evergreen, закрыт для навигации. Об этом сообщила администрация канала.
Проход для судов будет закрыт до тех пор, пока контейнеровоз не снимут с мели. На месте аварии работают буксиры, но им пока не удается сдвинуть Ever Given с места, так как судно слишком сильно завязло в песке.
Собеседники Reuters полагают, что на разблокировку канала может потребоваться несколько недель. С Ever Given планируется снять груз, вымыть грунт из-под киля и буксирами столкнуть судно с мели.
Владельцы могут начать отправку своих судов в обход Африки. Это означает, что сроки перевозок увеличатся примерно на неделю. По последним данным, сейчас в пути задерживаются не менее полутора десятков танкеров, на борту которых находится почти 900 тонн нефти.
Ever Given с 20 тысячами контейнеров на борту сел на мель в Суэцком канале 23 марта из-за сильного ветра и плохой видимости. Никто из 25 человек экипажа не пострадал. Японская компания, которой принадлежит корабль, принесла свои извинения.
Наблюдатели говорят о крупнейшей «пробке» в истории судоходства – в заторе находятся более 150 судов. Последний раз работа Суэцкого канала на несколько лет останавливалась в 2004 году на три дня из-за севшего на мель танкера «Совкомфлота». А до этого на восемь лет в 1967 году – из-за арабо-израильского конфликта.
Через Суэцкий канал идет примерно треть мирового объема контейнерных перевозок и более 10 процентов общего мирового объема торговли грузами.
Цулукиани: Если Гахария появится на политической сцене, он будет нашей реальной оппозицией
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани заявляет, что если Георгий Гахария выйдет на политическую арену, он станет настоящей оппозицией для власти. Как отметила Тея Цулукиани, возвращение Георгия Гахария нанесет вред команде «Грузинской мечты».
«Он высокопрофессиональный человек, и если он выйдет на политическую сцену, он будет нашей реальной оппозицией. В отличие от других оппозиционеров, у него будут некоторые бенефиты - он хорошо знает команду. Не говоря о других, под его руководством я была вице-премьером, министром юстиции, он хорошо знает, где мои сильные и слабые стороны, но я также знаю, в чем и его сильные и слабые стороны. Лично для меня это будет интересный процесс оппонирования, очень сомневаюсь, что он закончится его победой», - заявила Тея Цулукиани в эфире «Радио Имеди».
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
Еще один оползень – мэрия Тбилиси закрыла дорогу Багеби-Цхнети
На автомобильной дороге, связывающей столичный район Багеби с пригородным поселком Цхнети, мэрия Тбилиси временно ограничила движение транспорта.
Превентивные меры городские власти объясняют обнаружением оползневой зоны в районе поселка Каклеби.
В целях безопасности движение автомобилей будет ограничено с 21:00 часов 25 марта до 08:00 26 марта на дороге, связывающей Багеби-Цхнети, на участке до переулка Багеби и поселка Каклеби, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Россия ждёт помощи Турции в поисках причастных к обстрелу в Алеппо
Российские военные просят Турцию оказать содействие в поиске боевиков, обстрелявших сирийский город Алеппо. Об этом в среду заявил замруководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
По его словам, 21 марта из населённого пункта Кафр-Ханни радикалы обстреляли шестью ракетами реактивных систем залпового огня жилые районы Алеппо. В результате атаки погибли двое и получили ранения 17 мирных жителей. Контр-адмирал отметил, что среди раненых есть дети.
"Режим прекращения боевых действий на территории Сирии в целом соблюдается. Однако вынужден констатировать, что ежесуточно фиксируются факты обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России)", – сказал Карпов.
Ранее МИД Турции выразил озабоченность послу России в Анкаре Алексею Ерхову в связи с обстрелами сирийской провинции Идлиб и районов дислоцирования турецких военных в Сирии. Турецкая сторона заявила, что атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, определённых в российско-турецких договорённостях как зона деэскалации.
Западные СМИ сообщили на этой неделе, со ссылкой на очевидцев и источники в вооружённой сирийской оппозиции, что удары в провинциях Идлиб и Алеппо наносили сирийские войска и российская авиация. В частности, артиллерийскому удару подверглась больница в Аль-Атаребе. Погибли несколько пациентов, включая женщину и ребёнка, пострадали более 10 медработников. Также утверждается, что российская авиация нанесла удары у погранперехода Баб эль-Хава, что поставило под угрозу поставки гуманитарной помощи. Александр Карпов заявил на брифинге 22 марта, что гражданское население в Алеппо пострадало из-за обстрела реактивными снарядами со стороны боевиков, отмечает "Интерфакс".
В среду, 24 марта, российское информагентство также сообщило, что Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска в идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска в провинции Алеппо. Перечислены пункты пропуска "Серакиб", "Мизнас" и "Абу-Азейдин".
Россия и Турция поддерживают разные стороны внутреннего конфликта в Сирии. Москва считается союзницей президента Башара Асада и заявляет, что помогает ему в борьбе с террористическими группировками. Анкара поддерживает часть оппозиции, которая добивается отставки Асада.
В Петербурге арестовали белорусов, спевших песню на набережной
В Санкт-Петербурге суд арестовал троих граждан Беларуси, признав их виновными в организации и проведении несанкционированного митинга.
24 января на Морской набережной Петербурга несколько граждан Беларуси спели песню минской рок-группы N.R.M., музыканты которой поддерживают протесты против режима Александра Лукашенко. Между куплетами одна из поющих, Юлия Штанько, произнесла фразу "свободу Навальному". Задержали белорусов только спустя два месяца.
Сообщается, что Юлия Штанько получила семь суток ареста, её муж Павел - пять суток, и ещё один обвиняемый, Егор Мякинников - двое суток. Кроме того, двоим их знакомым предстоит судебное разбирательство по тому же обвинению.
Австрия выдала России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо
Австрия выдала России бывшего директора департамента российского министерства культуры Бориса Мазо. В четверг, 25 марта, Мазо доставят в Москву. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру.
В России бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы на сумму 450 миллионов рублей при строительстве комплекса зданий Эрмитажа. По этому же делу проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.
В 2019 году бывшего главу департамента Минкульта задержали в Австрии на основании испанского ордера, но затем отпустили под залог.
Месяц назад суд в Вене вновь арестовал Мазо для его дальнейшей экстрадиции в Россию. Защита ходатайствовала об освобождении Мазо из-под стражи и заявила, что по медицинским причинам его нельзя доставить в Москву. Адвокаты ранее сообщали, что Мазо просил в Австрии политического убежища, но рассмотрение дела может растянуться на долгий срок.
Уголовные дела в отношении Бориса Мазо возбудили в России и в Испании.
В Испании Мазо подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении в курортном городе Марбелья особняка за 4 миллиона евро на средства, которые могли быть получены незаконным путём. Испанские власти также просили об экстрадиции россиянина, но им отказали.
В 2017 году суд в России приговорил Мазо и бывшего замминистра культуры Григория Пирумова к реальным тюремным срокам по так называемому делу реставраторов – о хищении более 160 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию культурных объектов. Мазо тогда освободили из-под стражи, так как он отбыл назначенный срок в СИЗО. После этого он выехал за границу, а по новому делу был объявлен в розыск летом 2018 года.
Сам Мазо считает своё преследование политически мотивированным, а уголовное дело – попыткой не допустить переназначения Владимира Мединского на пост министра культуры. Заявление руководства Эрмитажа было подано в Следственный комитет за три дня до того, как 18 мая 2018 года был объявлен состав нового правительства, рассказал Мазо РБК.
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Авария на линии электропередачи в Южной Осетии устранена
В Южной Осетии устранена авария на ЛЭП. Об этом агентству «Рес» сообщил гендиректор «Энергоресурса» Алан Габараев. Электричество уже начало поступать в самопровозглашенную республику из России.
«Двое суток люди не уходили из ущелья, занимаясь поиском места аварии. Как только нам удалось добраться до места ЧС, в течение часа авария была устранена. Все работы координировал лично президент республики Анатолий Бибилов. В работах по ликвидации аварии были задействованы 12 сотрудников «Энергоресурса», а также представители других структур», – сказал Габараев.
Южная Осетия осталась без света в ночь на среду. Накануне днем рабочие устранили одно место аварии в ущелье, после чего продолжили поиски другого места обрыва. В горах уже несколько дней идет сильный снег, в связи с чем работы были затруднены. Из -за аварии на ЛЭП в Цхинвали приостановили работу школы и детсады.
Гарибашвили открыл в Батуми обновленный аэропорт: «Аджария готова принимать туристов»
Аджария готова принимать туристов, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он принял участие в церемонии открытия обновленного аэропорта в Батуми.
Компания TAV Georgia вложила в проект 17 миллионов долларов, расширив терминал аэропорта, который теперь сможет обслуживать 1.2 млн пассажиров в год.
«Сегодня уже начались прямые рейсы из Израиля, добавятся ежедневные рейсы из Турции. Аджария готова принимать туристов. Очень важно, что инвестиции были осуществлены во время пандемии, за очень короткое время. Компания завершила работы в течение шести месяцев», – заявил Гарибашвили.
Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
Пашинян утверждает, что его заявления о Су-30 не противоречат друг другу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа прокомментировал два своих заявления о закупленных у России истребителях. «В моих заявлениях нет противоречий», – сказал он.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван приобрел российские истребители в мае прошлого года и не успел закупить ракеты для истребителей до начала 44-дневной войны в Карабахе. Между тем, в декабре 2019 года пресс-служба премьер-министра и Минобороны официально заявили о пополнении ВС Армении истребителями Су-30СМ, а в июле прошлого года Пашинян написал на своей странице в Facebook, что Су-30СМ успешно испытали ракеты. Вопрос о противоречивых заявлениях Пашиняна зачитал член его команды, вице-спикер НС Ален Симонян, – пишет «Радио Азатутюн».
«Самолеты – это сверхсовременное мощное оружие, но это оружие содержит в себе также ракеты и оборудование. И, думаю, очевидно, что производители самолетов и ракет разной модификации – это не одни и те же субъекты, то есть, они производятся не в одном месте, и, следовательно, они приобретаются не в одном месте, а у разных субъектов. Самолеты Су-30СМ прибыли в Армению в мае 2020 года, да, были осуществлены тренировочные полеты, и использовались ракеты, которые уже были в арсенале ВС Армении. В конкретной военной ситуации решения об их использовании или неиспользовании принимались в соответствии с тем, насколько имеющиеся боеприпасы позволяют этим самолетам выполнить поставленные перед ними боевые задачи. И то, что я сказал в селе Оганаван, и то, что заявил ранее, эти заявления не противоречат друг другу. К сожалению, в ходе войны мы не успели приобрести все те необходимые аксессуары, ракеты, которые дали бы возможность применить сверхсовременное оружие Су-30СМ по его назначению и в соответствии с его мощностью», – отметил Пашинян.
Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян также задала премьер-министру вопрос об истребителях: «Когда власть перестанет лгать, манипулировать, создавать такую ситуацию для общества, что люди путаются в этой лжи?».
Но на вопрос Самсонян, адресованный Пашиняну, ответил вице-премьер Тигран Авинян: «По самолетам Су-30СМ прозвучал полный ответ, и в этой части мне просто нечего добавить», – сказал Авинян.
COVID-19: Грузия – 399 новых случаев, Армения – 1257, Азербайджан – 1185
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3732 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 399 новых случаев коронавируса. Провели 25 638 тестов: PCR-тестов – 10 545, экспресс‐тестов на антиген – 15 093. Выздоровели еще 356 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 279 027, выздоровевших – 271 278.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,56%, за последние 14 дней – 1,58%, за неделю – 1,92%.
В Армении за минувшие сутки провели 5228 тестов на коронавирус, из них болезнь подтвердилась у 1257 граждан (24%). Выздоровели 242 человека, скончались – 18.
Согласно данным министерства здравоохранения страны, фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 13 427 пациентов.
С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировали 187 441 случай заражения, что составляет 22.7% из общего числа граждан, сдавших тест на коронавирус. При этом число выздоровевших составило 169 727, летальных исходов – 3416. По данным Минздрава, за время эпидемии 871 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам. Общее число смертей – 4287.
В Азербайджане выявлено 1185 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 478 заболевших, скончались 20 человек.
По данным оперативного штаба при Кабинете министров, в целом на сегодня в Азербайджане выявлено 249 492 случая заражения COVID-19, 233 834 вылечились, 3404 – скончались. Продолжается лечение 12 254 граждан.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8121 тест, в целом за все время пандемии – 2 799 101.
- Отметим, что в Азербайджане от COVID-19 уже вакцинировались более полумиллиона человек, в Грузии лишь 4048 (по данным на 24 марта), в Армении около 600.
«Грузинская мечта» инициирует снижение избирательного барьера до трех процентов
Грузинские СМИ сегодня сообщили, что подготовлены новые конституционные поправки для снижения избирательного барьера с пяти до трёх процентов. Правящая партия «Грузинская мечта» планирует инициировать законопроект в течение нескольких дней.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани подтвердил, что предложение разработано для достижения компромисса с оппозицией.
«Общественность и наши международные партнеры увидели позицию правительства. Правительство отмечало, что уже приняты те рекомендации, которые были связаны с избирательной реформой, и соответствующая законодательная инициатива, которая представлена в парламенте, предусматривает все те рекомендации, которые мы получили от ОБСЕ/БДИПЧ. Более того, сделана новая инициатива, чтобы пятипроцентный барьер на выборах был снижен до 3%», – заявил Залкалиани.
Отметим, что инициирование конституционных изменений требует поддержки 76 депутатов, а принятие конституционных поправок – 113 депутатов. На данный момент у «Грузинской мечты» 90 депутатов в парламенте. В законодательном органе также представлены две оппозиционные силы (четыре мандата – «Европейские социалисты», два – партия «Граждане»). Следовательно, снижение избирательного барьера требует поддержки других оппозиционных депутатов – партий, бойкотирующих парламент.
Действующая конституция предусматривает пятипроцентный проходной барьер для парламентских выборов 2024 года.
- 22 марта президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что его представитель, шведский дипломат Кристиан Даниельсон, вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией в Грузии.
Британский коронер посчитал естественной смерть внука Назарбаева
Британский коронер пришел к выводу, что внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева умер естественной смертью в результате последствий кокаиновой зависимости. Выводы были представлены 24 марта, через семь месяцев после смерти 29-летнего Назарбаева-младшего.
29-летний Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе прошлого года. До этого он обвинял свою семью в коррупции. В последние годы он попадал в заголовки новостей из-за критики в адрес властей Казахстана и членов его семьи, которую он обвинял в масштабной коррупции — отмечает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
Айсултан был младшим сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана, и её покойного бывшего мужа, Рахата Алиева. Он умер в 2015 году в австрийской тюрьме, где ожидал суда по делу об убийстве. Незадолго до смерти он обещал предоставить доказательства причастности к коррупции казахстанских и европейских чиновников.
Дарига Назарбаева до 2020 года возглавляла сенат парламента республики. Перед отставкой отца, который обладает в Казахстане официальным титулом “Лидер нации”, она рассматривалась как его возможный преемник. Незадолго до смерти Айсултан Назарбаев заявлял, что мать родила его от своего отца, то есть он не внук Нурсултана Назарбаева, а сын. Официально семья это не комментировала.
В Татарстане дети на коленях попросили себе школу. Прокуратура проверит авторов видео
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту акции жителей входящих в состав Казани посёлков, в ходе которой дети выстроились на коленях в надпись "Школа" в снегу. На это обратила внимание редакция Idel.Реалии.
Из-за плохой транспортной доступности районов родители годами вынуждены возить детей группами на уроки, жители обратились с просьбой к президенту республики Рустаму Минниханову решить эту проблему.
"Жители двух посёлков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации", — говорится в описании видео.
Представитель прокуратуры заявил, что считает неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Проверка пройдет для оценки, нарушили ли родители какие-либо законы, когда снимали ролик.
- Посёлки под Казанью уже несколько лет пытаются добиться строительства школ, детсадов и больниц, отмечает издание Inkazan. В начале марта жители другого пригорода Казани сумели добиться внимания Минниханова. В результате им пообещали построить школу к сентябрю.
США и ЕС будут скоординированно реагировать на агрессию России против Украины и Грузии
США и Евросоюз намерены реагировать на злонамеренное поведение России, включая агрессию против Украины и Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
«Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии; гибридные угрозы, такие как дезинформация; вмешательство в избирательные процессы; злонамеренную кибердеятельность и военную позицию», – говорится в заявлении.
Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для «поощрения всеобъемлющих реформ в странах Восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа», а также скоординировать реакцию на «сокращение в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также на уменьшение уважения к правам человека и верховенству закона».
«В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов», – заявили они.
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