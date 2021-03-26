Кристиан Даниельсон возобновит встречи с представителями «Грузинской мечты» и оппозиции 29 марта

Специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон возобновит встречи с представителями грузинского правительства и оппозиции в понедельник, 29 марта. Об этом сообщили в представительстве ЕС.

Как пишет Первый канал Грузии, Даниельсон прибудет в Грузию, предположительно, 28 марта.

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что его представитель, шведский дипломат Кристиан Даниельсон вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией в Грузии.

Первый этап переговоров завершился безрезультатно. Даниельсон по итогам встреч сообщил, что позиции политических оппонентов сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения.

Отметим, что оппозиция требует провести в стране внеочередные парламентские выборы. Стороны также обсуждают вопрос освобождения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа. В оппозиции их считают политзаключенными. В повестке дня также «амбициозная избирательная реформа» и судебная реформа.