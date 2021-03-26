В Абхазии за сутки подтверждено 6 случаев инфицирования коронавирусом

Президент США Джо Байден в пятницу подтвердил сообщения о том, что он пригласил лидеров Китая и России принять участие в саммите по проблеме изменения климата, который пройдет в апреле под председательством США.

Байден сказал, что лично еще не говорил с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, но «они оба знают, что приглашены» - приводит Reuters слова американского президента.

Саммит пройдет в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В нем примут участие лидеры 40 стран.

Борьба с изменениями климата - один из приоритетов администрации Джо Байдена. Одним из первых решений Байдена на посту президента было возвращение США в число участников Парижского соглашения по климату, из которого вывел страну предшественник Байдена, Дональд Трамп. Китай и Россия - как и подавляющее большинство стран мира - тоже участвуют в этом соглашении и заявляют о приверженности борьбе за сокращение эмиссий углекислого газа и достижение других климатических целей.

Байден неоднократно заявлял, что готов одновременно противостоять авторитарным режимам, к числу которых он относит Китай и Россию, и сотрудничать с ними там, где это необходимо.

Реакции российских властей на приглашение президента США пока нет.

Недавно в интервью телекомпании ABC Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России «убийцей». Это вызвало резкую реакцию многих российских руководителей и прокремлевских политиков. Посол России в США - хотя прямо не утверждалось, что в связи с этим - был отозван на консультации. Сейчас он в Москве.