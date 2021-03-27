Конституционный суд Армении снял обвинения с экс-президента Кочаряна

Беларусь отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», который должен пройти в Роттердаме во второй половине мая.

Об отказе говорится в сообщении Европейского вещательного союза, распространенном 26 марта.

Организаторы отмечают, что 10 марта обратились к Белтелерадиокомпании с просьбой проверить, что учтены все высказанные в адрес группы-участника от Беларуси замечания. Впоследствии Минск в согласованные сроки предложил новую песню той же группы.

«Вещательный союз и управляющий совет конкурса тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее перспективы. Но был сделан вывод, что эта заявка так же нарушает правила, гарантирующие, что конкурс не будет использован в чьих-либо интересах, и что его репутация не будет подорвана. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, то с сожалением констатируем, что Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Беларусь попросили изменить песню под названием «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» из Барановичей. В обращении организаторов музыкального шоу к БТРК подчеркивалось, что композиция «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

«Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому», - пелось в рефрене этой песни. И многие предположили, что она направлена против тех, кто участвует в массовых акциях за честные выборы в Беларуси.

СМИ также писали, что ранее группа «Галасы ЗМеста» презентовала ряд сатирических песен, в том числе про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову. Одновременно отмечалось и то, что не были ясны детали национального отбора участника «Евровидения-2021» от Беларуси. Не было ни телевизионной, ни интернет-трансляции, жителей в детали не посвящали, передавала «Немецкая волна».