Цулукиани исключила введение цензуры в грузинской культуре

Тея Цулукиани, назначенная недавно на должность министра культуры, спорта и молодежи Грузии, ответила своим критикам, заявив, что она не собирается утверждать в стране цензуру, однако считает необходимым пересмотреть систему финансирования артистов, информирует агентство «Новости-Грузия».

«Цензура – нет, но то, что будет создана система – это дважды два четыре… Не существует системы, министерского аппарата с квалифицированными кадрами, если отсутствуют правильные правила траты денег. Тогда у них не будет и содействия», - заявила Цулукиани.

Она добавила, что ее, как министра культуры, будут интересовать любые отличающиеся мнения представителей сферы. Своей задачей Цулукиани считает определить, что за этим стоит – «бесплатная критика» или же нечто иное.

«Я хочу поинтересоваться, что стоит за этим мнением – это простое недовольство, или же иное мнение, направленное на решение проблемы. Пусть сколько хотят называют меня Берия и Феликсом, меня все равно будет интересовать другое мнение и то, что за ним стоит», - сказала Цулукиани.