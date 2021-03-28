Мэрия Тбилиси сообщила об улучшении самочувствия Кахи Каладзе

«Мы понимаем, что в нормальной политической ситуации место всех политических сил, получивших мандат, находится в парламенте, где должны решаться политические вопросы. Мы готовы войти в сегодняшний парламент, в случае достижения соглашения с нынешним правительством, для проведения необходимых стране реформ», - говорится в заявлении, подписанном следующими оппозиционными партиями: «Гирчи для больше свободы - Зура Джапарадзе», «Лело», «Елена Хоштария - Пора», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Прогресс и свобода», движение «Государство для народа», «Национально-демократическая партия».

Согласно заявлению, оппозиционные демократические партии проявили максимальную гибкость по всем вопросам, в ответ на что власть заняла жесткую отрицательную позицию по всем направлениям.

В заявлении еще раз перечислены вопросы, без урегулирования которых, по мнению оппозиции, не может быть разрешен политический кризис в стране - досрочные выборы, политизированное правосудие и политические заключенные, реформы избирательной системы и судебной системы, перераспределение власти в парламенте, сообщает Общественный вещатель.

«Мы понимаем необходимость достижения соглашения для демократического развития Грузии. Мы разделяем желание как граждан Грузии, так и международных друзей как можно скорее прийти к соглашению и преодолеть политический кризис.

В то же время мы не можем заниматься самообманом и, под формальным предлогом достижения соглашения, оставить нерешенными ключевые вопросы, что будет способствовать дальнейшему поощрению авторитарных инстинктов режима. Демократические оппозиционные партии проявили максимальную гибкость по всем вопросам, в ответ на которые правительство заняло жесткую позицию.

На второй день после отъезда из Грузии президента Мишеля премьер-министр Гарибашвили публично отрицал готовность, которую он выразил накануне в присутствии президента Мишеля. Он сказал, что даже не рассматривает необходимость достижения соглашения о новых выборах и политических заключенных, а также не отрицает наличие политического кризиса в Грузии.

Именно продолжением данной риторики Гарибашвили стала тактика государственных чиновников на переговорах. Они не посчитали допустимым добиться существенного прогресса ни по одному из шести пунктов, перечисленных президентом Мишелем, и практически отказались обсуждать два вопроса (новые выборы, политические заключенные). Эхом данной позиции власти стала отставка посла Грузии в ЕС Наты Сабанадзе, которая публично указала на суть проблемы», - говорится в документе.

В заявлении отмечена необходимость создания в стране такой среды, когда выборы вызывают всеобщее доверие, что является ключом к демократическому развитию Грузии.

«Большинство подписавшихся под заявлением партий имеют опыт признания поражения на выборах. Мы считаем, что создание среды, в которой результаты выборов вызывают всеобщее доверие, является ключом к демократическому развитию Грузии. Самый большой ущерб - это потеря веры в возможность смены правительства путем выборов, что станет большим шагом назад после мирной передачи власти в 2012 году. Для общества важно сохранение доверия к избирательному процессу как важнейшему демократическому механизму» - говорится в заявлении восьми оппозиционных партий.