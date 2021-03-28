В Тбилиси прошла акция в поддержку задержанного за сексуальные домогательства Гоги Цулая

Владимир Путин оставил в секрете каким препаратом он вакцинировался от коронавируса. В интервью телеканалу «Россия 1» президент заявил, что об этом не знает никто кроме его лечащего врача.

При этом, по мнению Путина, все три российские вакцины «примерно одинаковые по своим качествам», не имеют противопоказаний и являются на данный момент лучшими в мире.

На вопрос о том, почему он не привился публично, как это сделали многие лидеры западных стран, Путин ответил: «Мы разве с вами должны обезьянничать?». Президент России добавил, что вакцинацию в любом случае можно было бы сфальсифицировать, показав в эфире укол, а на самом деле ввести «физраствор, кефир, апельсиновый сок или просто витамины».

О том, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса стало известно 23 марта. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо, не назвав какую именно вакцину ему вводили.