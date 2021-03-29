COVID-19 в Грузии: 171 новый случай, 382 выздоровели

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3765 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.

За сутки в стране выявили 171 новый случай коронавируса. Провели 14 298 тестов: PCR-тестов – 5751, экспресс‐тестов на антиген – 8547.

Выздоровели еще 382 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 280 472, выздоровевших – 272 601.

По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,2%, за последние 14 дней – 1,66%, за неделю – 1,6%.

Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта препаратом AstraZeneca. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения вакцины у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. Это повлияло на темпы вакцинации. В страну была доставлена и вторая партия вакцины – около 30 тысяч доз препарата Pfizer. По данным на 29 марта, уже вакцинировались 4924 человека (медработники и граждане старше 65 лет).