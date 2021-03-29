Меркель поздравила Гарибашвили с назначением на пост премьера

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с назначением на должность. Информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.

По данным ведомства, в поздравительном письме указано, что Германия будет и дальше поддерживать экономическое развитие Грузии, осуществление проевропейских реформ и территориальную целостность, – пишет Первый канал Грузии.

«Уважаемый премьер-министр, поздравляю вас с избранием на пост премьер-министра Грузии снова. Очень хорошие двусторонние отношения между нашими странами создают надежную основу для полного доверия сотрудничества между нашими правительствами.

Германия, которая с интересом следит за текущими политическими переговорами в вашей стране, будет и в будущем продолжать поддерживать экономическое развитие Грузии, проведение проевропейских реформ, а также территориальную целостность.

Я желаю вам всегда успехов на вашем ответственном посту в период, полный этих особых вызовов», – говорится в письме.