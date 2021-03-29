Абхазский Минюст зарегистрировал общественную организацию, созданную Ахрой Авидзба

Министерство юстиции самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировало общественную организацию «Новые люди», созданную Ахрой Авидзба. Об этом сообщила его супруга – Юлия Авидзба (Овчаренко). Отметим, что учредительное собрание объединения «Новое люди» состоялось 2 марта, об этом Ахра Авидзба сообщил 4 марта – в день своего задержания.

«Говорить об этом должен был он сам, но забирать документы о регистрации пришлось мне по доверенности. Жизнь распорядилась именно так, а не иначе. И, наверное, этот урок был нужен. Главной целью этого объединения является улучшение качества жизни граждан Абхазии, его благосостояния, а главное, построение справедливого общества для наших детей и будущих поколений. Да, первые страницы истории нашего движения уже стали знаковыми, оно появилось в очень сложное для Абхазского народа время. Только тогда, когда каждый будет равен перед законом, вне зависимости от его должности и положения, статуса и богатства, Страна Души имеет будущее – так всегда говорит Ахра! Пришло время новых идей, новых людей, новой Абхазии – сильной, единой, смотрящей уверенно в будущее. Будет ли общественная организация «Новые люди» преобразовано в партию – покажет время. Но мы намерены активно участвовать в общественно-политической жизни нашей страны. Впереди – сложный и кропотливый труд. Мы открыты для всех, кто считает Абхазию своим домом, кто хочет для неё развития и процветания», – пишет супруга Ахры Авидзба в социальной сети.

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