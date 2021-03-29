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Абхазский Минюст зарегистрировал общественную организацию, созданную Ахрой Авидзба
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировало общественную организацию «Новые люди», созданную Ахрой Авидзба. Об этом сообщила его супруга – Юлия Авидзба (Овчаренко). Отметим, что учредительное собрание объединения «Новое люди» состоялось 2 марта, об этом Ахра Авидзба сообщил 4 марта – в день своего задержания.
«Говорить об этом должен был он сам, но забирать документы о регистрации пришлось мне по доверенности. Жизнь распорядилась именно так, а не иначе. И, наверное, этот урок был нужен. Главной целью этого объединения является улучшение качества жизни граждан Абхазии, его благосостояния, а главное, построение справедливого общества для наших детей и будущих поколений. Да, первые страницы истории нашего движения уже стали знаковыми, оно появилось в очень сложное для Абхазского народа время. Только тогда, когда каждый будет равен перед законом, вне зависимости от его должности и положения, статуса и богатства, Страна Души имеет будущее – так всегда говорит Ахра! Пришло время новых идей, новых людей, новой Абхазии – сильной, единой, смотрящей уверенно в будущее. Будет ли общественная организация «Новые люди» преобразовано в партию – покажет время. Но мы намерены активно участвовать в общественно-политической жизни нашей страны. Впереди – сложный и кропотливый труд. Мы открыты для всех, кто считает Абхазию своим домом, кто хочет для неё развития и процветания», – пишет супруга Ахры Авидзба в социальной сети.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
Другие новости дня
В Армению прибыла первая партия вакцин AstraZeneca
В Армению поступили первые 24 тысячи доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.
В сообщении Минздрава отмечается, что данная партия вакцины предусмотрена для медработников, граждан в возрасте 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями в возрасте 16-64 лет, сотрудников социальных учреждений.
Препарат AstraZeneca приобретен в рамках инициативы COVAX FACILITY, – пишет «Радио Азатутюн».
В министерстве напомнили, что вакцинация в Армении осуществляется исключительно на добровольной основе.
Меркель поздравила Гарибашвили с назначением на пост премьера
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с назначением на должность. Информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.
По данным ведомства, в поздравительном письме указано, что Германия будет и дальше поддерживать экономическое развитие Грузии, осуществление проевропейских реформ и территориальную целостность, – пишет Первый канал Грузии.
«Уважаемый премьер-министр, поздравляю вас с избранием на пост премьер-министра Грузии снова. Очень хорошие двусторонние отношения между нашими странами создают надежную основу для полного доверия сотрудничества между нашими правительствами.
Германия, которая с интересом следит за текущими политическими переговорами в вашей стране, будет и в будущем продолжать поддерживать экономическое развитие Грузии, проведение проевропейских реформ, а также территориальную целостность.
Я желаю вам всегда успехов на вашем ответственном посту в период, полный этих особых вызовов», – говорится в письме.
- Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили 22 февраля. Гарибашвили стал премьер-министром после отставки Георгия Гахария.
COVID-19 в Грузии: 171 новый случай, 382 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3765 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
За сутки в стране выявили 171 новый случай коронавируса. Провели 14 298 тестов: PCR-тестов – 5751, экспресс‐тестов на антиген – 8547.
Выздоровели еще 382 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 280 472, выздоровевших – 272 601.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,2%, за последние 14 дней – 1,66%, за неделю – 1,6%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта препаратом AstraZeneca. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения вакцины у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. Это повлияло на темпы вакцинации. В страну была доставлена и вторая партия вакцины – около 30 тысяч доз препарата Pfizer. По данным на 29 марта, уже вакцинировались 4924 человека (медработники и граждане старше 65 лет).
МВД создаст базу данных иностранцев, находящихся в России
Министерство внутренних дел России планирует создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
В базе данных будут храниться цифровые профили находящихся в России иностранцев. В них будет содержаться информация о правовом статусе иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.
С помощью цифрового профиля иностранцы смогут получать госуслуги в электронном виде, заключать трудовой договор, подтверждать свое обучение, платить налоги и получать рассылку о скором окончании срока действия разрешительных документов и необходимости выехать из страны.
Ранее ТАСС сообщил, что МВД разрабатывает законопроект, который обяжет иностранцев и их работодателей регистрироваться в электронных реестрах. До этого в ноябре министерство сообщало, что создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, позволяющий идентифицировать человека по изображению лица и отпечаткам пальцев.
Согласно данным МВД, за январь-февраль 2021 года на миграционный учет в России были поставлены около двух миллионов человек, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
В 2020 году, по данным МВД, численность мигрантов в России снизилась почти вдвое — до шести миллионов трёхсот тысяч человек, при том, что ранее в стране в среднем находились от 9 до 11 миллионов мигрантов.
Богатейший человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении на Аляске
При крушении вертолёта на Аляске погиб самый богатый человек Чехии бизнесмен Петр Келлнер.
По данным The Washington Post, вертолет, которой перевозил лыжников с горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, разбился в субботу в районе ледника Кник. Помимо 56-летнего Келлнера погибли ещё четыре человека, один - выжил. Причины авиакатастрофы выясняются.
Петр Келлнер владел международной финансово-инвестиционной группой PPF. По данным журнала "Форбс", в 2020 году состояние Келлнера оценивалось в 13,2 миллиарда долларов. "Форбс" включал чешского бизнесмена в список самых богатых людей планеты последние 15 лет.
PPF Group, которую Келлнер основал в 1991 году, ведёт бизнес в 25 странах, в том числе в России и Китае. Холдинг участвует в проектах в сферах финансовых услуг, телекоммуникаций, медиа, биотехнологий, недвижимости и девелопмента, страхования, машиностроения, сельского хозяйства, отмечает агентство РБК.
Активы PPF Group включают Home Credit International – крупнейшую в мире небанковскую кредитную организацию, оказывающую услуги в области потребительского кредитования.
Спецпредставитель президента Европейского совета встретился с премьером Грузии
Мы подтверждаем готовность продолжить конструктивный диалог и как можно скорее достичь соответствующей договоренности; — Мы будем ориентированной на результат стороной, которая будет принимать конкретные решения, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.
Глава правительства отметил, что правящая команда ценит посредничество ЕС, которое ориентировано на деэскалацию ситуации и ведение политического процесса в нормальном режиме, - пишет Первый канал Грузии.
По информации пресс-службы премьер-министра, Ираклий Гарибашвили и Кристиан Даниельсон обсудили вопросы, по которым существуют разногласия между правящей командой и оппозицией. Была подчеркнута важность верховенства закона и уважения демократических институтов, а также оценка международных организаций, включая ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которой парламентские выборы были свободными и справедливыми.
«На встрече еще раз было подчеркнуто, что для всех сторон важнейшим является руководствоваться интересами грузинского народа и страны и предпринимать шаги к компромиссному решению, направленному на перенос политического процесса в парламент.
Премьер-министр еще раз поблагодарил Кристиана Даниельсона и президента Шарля Мишеля за посредничество в политическом диалоге и отметил, что это еще раз подтверждает большой интерес ЕС к Грузии, что возлагает большую ответственность на всех участников этого процесса», — говорится в информации пресс-службы премьера.
Контейнеровоз «Эвер Гивен» сняли с мели в Суэцком канале
Утром понедельника гигантский контейнеровоз «Эвер Гивен» был снят с мели в Суэцком канале в результате третьей попытки спасательных служб. Об этом пишет русская служба Би-би-си.
Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели.
В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.
Если бы и эта попытка провалилась, то началась бы работа по разгрузке судна, чтобы уменьшить его общий вес - он составляет 220 тыс. тонн.
В связи с затором, образовавшимся в минувший вторник, судоходство в Суэцком канале было прервано. Сообщалось о потерях для мировой экономики: ежедневный ущерб составлял примерно 9 миллиардов долларов, нефть на рынке подорожала более чем на 5 процентов.
Умер ещё один врач больницы, в которой после отравления лежал Навальный
По официальным данным, заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев скончался в результате инсульта
Заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев скончался в возрасте 63 лет, официальная причина смерти - инсульт, сообщает издание "Тайга.инфо".
Именно в эту больницу в августе прошлого года доставили в бессознательном состоянии Алексея Навального. Соратники оппозиционера до сих пор настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины произошедшего с Навальным, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.
Сообщается, что врач Агишев проработал в омской больнице №1 тридцать лет. Руководитель клиники Евгений Осипов назвал его уход "невосполнимой утратой для всего медицинского сообщества".
За последнее время это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы №1. В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти - сердечный приступ.
Ранее ещё один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "любит хирургию больше, чем администрирование".
Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание медицинской помощи политику, общение с врачами из Германии и, в первый день госпитализации оппозиционера, за связь с прессой. Затем обязанность общаться с журналистами возложил на себя главный врач учреждения, член "Единой России" Александр Мураховский. Именно он заявил работникам СМИ, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, Мараховский в течение двух суток не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин.
Позже Мураховский был назначен главой регионального Министерства здравоохранения.
- 20 августа Алексей Навальный потерял сознание в самолёте Томск – Москва. Пилот принял решение экстренно посадить лайнер в Омске. Там Навального госпитализировали в состоянии комы, из которой он вышел только спустя 19 дней.
- Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления. Спустя двое суток после госпитализации в омскую больницу, по требованию родных Навального, оппозиционер был перевезён на лечение в Берлин. Там в его организме нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.
- Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Согласно расследованию группы Bellingcat, в отравлении оппозиционера участвовали действующие сотрудники ФСБ России. Сам Алексей Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают.
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Суэцкий канал закрыт, вернуть контейнеровоз Evergreen в фарватер пока не удаётся
Контейнеровоз Evergreen остаётся на мели в Суэцком канале. Нескольким буксирам удалось сдвинуть его кормовую часть на 30 градусов, но этого оказалось мало для возвращения судна в фарватер канала, сообщает Би-би-си.
В связи с затором, образовавшимся в минувший вторник, судоходство в Суэцком канале было прервано. Сообщается о потерях для мировой экономики: ежедневный ущерб составляет примерно 9 миллиардов долларов, нефть на рынке подорожала более чем на 5 процентов.
Некоторые суда, пополнившие очередь ожидания с обоих концов канала, сообщили о решении идти вокруг Африки, не дожидаясь устранения пробки.
В качестве варианта выхода из чрезвычайной ситуации рассматривается частичная выгрузка контейнеров на другие суда или на берег. Ни кран требуемой мощности, ни подходящие суда, ни другое специальное оборудование к месту происшествия пока не прибыли. На подготовку подобной операции могли бы потребоваться многие дни.
В Абхазии выявлено 45 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 160 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 человека, 17 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 11 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 363 человека. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 852 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сборная Испании обыграла команду Грузии в матче квалификации ЧМ по футболу
Сборная Грузии по футболу проиграла команде Испании со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Под самый конец первого тайма, на 44-й минуте, мяч забил полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. По сообщениям СМИ, во время сегодняшнего матча грузинского футболиста, стоимость которого оценивается в 10 миллионов евро, просматривали скауты итальянских «Ювентуса» и «Милана».
На 56-й минуте Испания сравняла счет - гол забил Ферран Торрес. На второй дополнительной минуте Дани Ольмо пробил с дальней дистанции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Матч, проходивший на тбилисском стадионе «Динамо-Арена», впервые с начала пандемии COVID-19 проходил со зрителями. Трибуны были заполнены на 30%, на матч попали до 16 тысяч болельщиков. В порядке исключения обладателям билетов на игру разрешено передвигаться во время «комендантского часа», до 01:00 29 марта.
Команды в рамках отборочного турнира уже провели по одному матчу. Сборная Грузии на выезде проиграла Швеции (0:1), а испанцы у себя на поле не смогли обыграть Грецию (1:1). Таким образом, на данный момент отборочную группу «В» возглавляет команда Швеции.
За путевку на Чемпионат мира 2022 года в группе «В» также ведет борьбу команда Косово. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.
Даниельсон: Ответственность за разрешение кризиса лежит на политических лидерах
ЕС полностью вовлечен, чтобы помочь Грузии в преодолении кризиса, но ответственность за разрешение кризиса лежит на политических лидерах, заявил личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон.
Европейский политик подчеркнул важность компромисса, сообщает Общественный вещатель.
«Я встретился с семью депутатами Европарламента и обсудил дальнейшие шаги. Я также встретился с активным неправительственным сектором, с которым вы говорили. Вчерашнее заявление было очень интересным. На мой взгляд, речь идет о компромиссе, ориентированном на будущее. До приезда сюда у меня были контакты в Брюсселе. Европейский Союз полностью вовлечен в то, чтобы помочь Грузии преодолеть кризис, хотя ответственность за разрешение этого кризиса лежит не на ЕС, а на политических лидерах Грузии. Также хочу сказать, что в ходе предыдущей миссии мы хорошо ознакомились с вопросами. Я думаю, что каждая политическая партия знает, каковы взгляды других. Они также знают, что нужно сделать, чтобы прийти к соглашению, но это уже их дело, именно они должны найти соглашение и компромисс», - сказал Кристиан Даниельсон.
- Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси.
- Точная повестка встреч Даниельсона пока не известна. Ранее в представительстве ЕС сообщили, что переговоры сторон при его медиации возобновятся 29 марта. Судя по всему, до этого он будет проводить индивидуальные встречи с политическими лидерами.
- После прибытия в Грузию сам Даниельсон сообщил журналистам, что на этот раз его миссия будет трехдневной и завершится во вторник.
Кристиан Даниельсон встретился с представителями НПО
Находящийся с визитом в Тбилиси личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон проводит встречу с представителями неправительственных организаций.
Встреча проходит в представительстве ЕС, в ней также участвуют посол США в Грузии Келли Дегнан и посол ЕС Карл Харцель.
По словам представителя НПО «Демократическая инициатива Грузии» Гванцы Цулукидзе, цель встречи - выразить позицию неправительственных организаций по текущим политическим событиям.
«Я собираюсь говорить о судебной реформе, о том, что в суде должны быть проведены не фрагментарные изменения, предлагаемые сейчас, а комплексные и всеобъемлющие, которые должны начаться с реформы Высшего совета юстиции. Согласно позиции моей организации, досрочные выборы необходимы для выхода из этого тупика», - сказал Гванца Цулукидзе.
- Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси.
- Точная повестка встреч Даниельсона пока не известна. Ранее в представительстве ЕС сообщили, что переговоры сторон при его медиации возобновятся 29 марта. Судя по всему, до этого он будет проводить индивидуальные встречи с политическими лидерами.
- После прибытия в Грузию сам Даниельсон сообщил журналистам, что на этот раз его миссия будет трехдневной и завершится во вторник.
Более 7,5 тысячи абонентов в Тбилиси останутся без газа как минимум на сутки
Газоснабжение более 7,5 тысячи абонентов в Тбилиси во вторник будет прекращено как минимум на сутки. Об этом сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
Причиной называется завершение ремонтных работ на одной из центральных газораспределительных станций в Исанском районе.
Подача будет ограничена с 09:00 30 марта. Возобновлять газоснабжение будут поэтапно – начиная с 10:00 до 18:00 31 марта.
Отключение коснется улиц Какабети, Бабисхеви, Джорджа Буша, Кварели, Худадова, Зетисхили, Кахетинского шоссе, а также поселений Сабанако и Вазисубани, района горы Махата.
Полный список районов и улиц, где будет прекращена подача газа, опубликован на сайте Tbilisi Energy.
В Тбилиси прошла акция в поддержку задержанного за сексуальные домогательства Гоги Цулая
Акция в поддержку оппозиционного политика Гоги Цулая, обвиняемого в сексуальных домогательствах, прошла сегодня, 28 марта, у пенитенциарного учреждения №8 (Глданская тюрьма) в Тбилиси.
К митингу присоединились несколько десятков человек – члены Лейбористской партии Грузии, а также друзья и члены семьи Цулая. Участники акции называют Цулая «личным заключенным семьи Иванишвили». Они считают, что оппозиционера отправили за решетку по сфабрикованным обвинениям, чтобы отомстить за публичное оскорбление Беры Иванишвили – 27-летнего сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
Собравшиеся также напомнили о тревожном состоянии здоровья оппозиционера. Этим летом Цулая перенес сердечный приступ, а осенью лечился от коронавируса. «Если бы Гоги был насильником, мы бы с ним не дружили. Причиной этого [задержания] стало его высказывание в адрес Беры. Возможно, все это не было хорошим высказыванием и мало кому понравилось, но заживо хоронить человека из-за этого очень плохо», - сказал один из участников митинга.
- Гоги Цулая уже десять дней остается в заключении. Он отрицает обвинения в домогательствах и в знак протеста объявил голодовку.
- Полиция задержала Цулая в Тбилиси 17 марта. По данным следствия, добиваясь интимной близости, на съемной квартире он избил свою 42-летнюю знакомую. Изначально дело квалифицировалось по статье 126 УК Грузии – «насилие». Позже Цулая были предъявлены обвинения в иных действиях сексуального характера.
- 19 марта Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для оппозиционера. Следствие продолжается по статье 138 УК Грузии. В случае подтверждения вины, 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Путин о том, почему не привился публично: Мы должны обезьянничать?
Владимир Путин оставил в секрете каким препаратом он вакцинировался от коронавируса. В интервью телеканалу «Россия 1» президент заявил, что об этом не знает никто кроме его лечащего врача.
При этом, по мнению Путина, все три российские вакцины «примерно одинаковые по своим качествам», не имеют противопоказаний и являются на данный момент лучшими в мире.
На вопрос о том, почему он не привился публично, как это сделали многие лидеры западных стран, Путин ответил: «Мы разве с вами должны обезьянничать?». Президент России добавил, что вакцинацию в любом случае можно было бы сфальсифицировать, показав в эфире укол, а на самом деле ввести «физраствор, кефир, апельсиновый сок или просто витамины».
О том, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса стало известно 23 марта. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо, не назвав какую именно вакцину ему вводили.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле
«Несмотря на звучащие иногда прямые призывы к терроризму, наша оппозиция также не перешла черту. Я хочу высоко оценить позицию нашей оппозиции», - сказал сегодня, 28 марта, премьер-министр Никол Пашинян во время посещения Армавирской области.
Премьер отметил, что Армения – страна народной власти, подчеркнув что в стране больше не будет повторения событий 27 октября 1999 года [убийство премьер-министра, спикера парламента и шести других депутатов и членов правительства во время расстрела парламента].
Никол Пашинян напомним, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня, заявив, что народ должен принять решение и дать оценку прошлому и будущему.
«Да, в ближайшее время, в апреле, я подам в отставку. Я подам в отставку не для того, чтобы уйти, а подам в отставку для проведения досрочных парламентских выборов, продолжая исполнять обязанности премьер-министра. Если вы подтвердите свой мандат, то я, наша команда продолжат служить вам намного лучше, чем раньше. Если не подтвердите, мы смиренно передадим мандат тому, кого вы выберете», - сказал он.
- Внеочередные выборы в Армении должны состояться 20 июня. После выборов парламент должен избрать нового главу правительства. Если после двух туров ни один из кандидатов не наберет необходимых голосов, парламент будет распущен.
- Оппозиция требует отставки Пашиняна с ноября, после того как он подписал Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Сборная Грузии по регби одержала победу над Румынией
Сборная Грузии по регби в матче четвертого тура Чемпионата Европы в Тбилиси обыграла команду Румынии со счетом 28:17, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Таким образом, у сборной Грузии в турнире 4 победы в 4-х матчах и она занимает первое место в группе. До матча с Румынией сборная Грузии выиграла у Испании, Португалии и России.
В Грузии остался и Кубок Антимоза Ивериели, который разыгрывается между двумя странами - Грузией и Румынией. Кубок регбистам вручил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье - вновь на фоне COVID-19
Папа Римский Франциск второй год подряд на фоне пандемии коронавируса отслужил мессу в Вербное воскресенье, которое сегодня, 28 марта, отмечает Римско-католическая церковь. Понтифик призвал молиться за всех жертв насилия в том числе за пострадавших в результате взрыва у католического храма в Индонезии.
Месса положила начало обрядам Страстной седмицы – последней недели Великого поста.
Из-за угрозы распространения COVID-19 в базилике Святого Петра присутствовали около сотни представителей духовенства и мирян. Все они, кроме Папы и хора, были в масках. Традиционная процессия с пальмовыми и оливковыми ветвями, в которой обычно принимали участие тысячи верующих из разных стран мира, в этом году вновь не состоялась.
После богослужения Папа Франциск обратил внимание, что верующие вновь встречают канун Пасхи в условиях пандемии. Понтифик призвал не поддаваться отчаянию и недовольству.
Жители Вашлиджвари требуют ввести полный мораторий на строительство
Жители тбилисского района Вашлиджвари, оказавшиеся под угрозой схода гигантского оползня, сегодня, 28 марта, провели протестную акцию, потребовав ввести мораторий на любое строительство в опасной зоне. Около трех десятков человек собрались в сквере на улице Топуридзе. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Спасем Тбилиси», «Нет – строительству в опасной зоне», «Природа не простит» и другими.
Участники акции отметили, что до сих пор у них нет детальной информации о проблеме. Жители Вашлиджвари сформулировали основные требования, с которыми обратились к мэрии Тбилиси, а также к министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Требования граждан следующие:
- Объявить мораторий на все виды строительства в Вашлиджвари и приостановить выдачу заключений, необходимых для проведения строительных работ.
- Создать группу из независимых грузинских и международных экспертов для полного изучения склона у озера Лиси, гарантировав открытость их работы.
- Установить на оползневом склоне систему мониторинга, которая будет осуществлять мониторинг круглосуточно.
- Остановить строительство эстакады и не открывать улицу Мачавариани до публикации заключения экспертизы, которая подтвердит их безопасность.
- Геологический анализ всего района Вашлиджвари должен быть изучен и опубликован.
Накануне жители Вашлиджвари направили мэрии Тбилиси петицию, которую подписали 5 тысяч человек, сообщает агентство «Новости-Грузия». В обращении содержались аналогичные требования. «Необходимо изучить ситуацию в Вашлиджвари, сделать все это достоянием общественности, чтобы знать, какие участки представляют опасность», - сказала журналистам организатор сегодняшнего митинга Русудан Фанозишвили.
- Угроза схода гигантского оползня возникла из-за разлома на склоне в районе улицы Мачавариани. Под склоном находится дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой занимаются столичные власти. По оценке Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули, развитие оползневых процессов связано как с естественными, так и с техногенными факторами, в том числе с инженерными работами, проводимыми здесь в разные годы.
- Уже две недели отрезок дороги возле оползневого склона перекрыт. Как утверждают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли, блочный оползень движется в сторону города со скоростью пять сантиметров в сутки, а глубина разлома составляет не менее 18 метров.
- Мэрия Тбилиси уже представила план мероприятий, которые должны предотвратить сход гигантского оползня. Один из первых этапов – установка системы мониторинга. Далее планируется возведение ограждений. На определенных участках склона массы земли снимут. В целом на эти работы их бюджета планируется потратить 7 миллионов лари. В мэрии заявляют, что населению Вашлиджвари опасность на данном этапе не угрожает. При этом столичные власти подчеркивают, что готовы к любым сценариям, в том числе, к эвакуации.
Мэрия Тбилиси сообщила об улучшении самочувствия Кахи Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в больницу, чувствует себя лучше и вернется к работе в скором времени. Об этом говорится в заявлении столичной мэрии, распространенном сегодня, 28 марта, передает агентство «Новости-Грузия».
После дополнительных исследований врачи поставили Каладзе окончательный диагноз: «кохлео-вестибулярная дисфункция ишемического генеза». «Каха Каладзе продолжает лечение в клинике, работает дистанционно и скоро вернется к обычному режиму», - говорится в заявлении мэрии.
42-летний мэр Тбилиси больше недели не появлялся на публике. Накануне Каладзе сообщил, что у него диагностирована вертебро-базилярная недостаточность (ВБН), и он проходит обследования в одной из грузинских клиник.
После дополнительных исследований, ВБН у политика не подтвердился. Врачи считают, что вестибулярные нарушения связаны с напряженным рабочим графиком мэра Тбилиси, а также его спортивным прошлым.
Школьные учителя в Грузии проходят тестирование на коронавирус
По сообщению Министерства образования и науки Грузии, в целях безопасности учащихся и сотрудников школ, с начала возобновления образовательного процесса персонал школ проходит тестирование на коронавирус.
Обязательное тестирование проводится в школах один раз в две недели, в соответствии с протоколом, разработанным совместно с Министерством здравоохранения. Процесс полностью обеспечивается государством, сообщает Общественный вещатель.
«Таким образом педагоги 2 085 государственных и 300 частных школ контролируют свое здоровье, что очень важно для их безопасности», - говорится в заявлении министерства.
Кристиан Даниельсон встречается с послами ЕС и США в Грузии
Специальный представитель президента Европейского Совета Кристиан Даниельсон встречается с послами Европейского Союза и США в Грузии Карлом Харцелем и Келли Дегнан. Встреча проходит в представительстве ЕС в Грузии.
Как заявил журналистам Даниельсон, сейчас настало время для компромисса между сторонами.
«Я счастлив вернуться в Грузию. Я с нетерпением жду сотрудничества с политическими лидерами Грузии, чтобы поддержать их в поиске решения по преодолению этого политического кризиса. Похоже, граждане Грузии также внимательно наблюдают за этим процессом. Пришло время идти на компромисс. Компромисс - это не признак слабости, это признак силы. Это укрепляет демократию в Грузии, и это европейский путь», - сказал Даниельсон.
- Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси.
- Точная повестка встреч Даниельсона пока не известна. Ранее в представительстве ЕС сообщили, что переговоры сторон при его медиации возобновятся 29 марта. Судя по всему, до этого он будет проводить индивидуальные встречи с политическими лидерами.
- После прибытия в Грузию сам Даниельсон сообщил журналистам, что на этот раз его миссия будет трехдневной и завершится во вторник.
Российские фигуристы впервые за много лет взяли золото в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в спортивных танцах на льду на Чемпионате мира в Стокгольме. Последний раз россияне выигрывали золото в этой категории 12 лет назад.
Всего на соревнованиях российские фигуристы завоевали три золотых медали, одну серебряную и две бронзовых. В одиночном катании среди женщин все три места заняли россиянки. Такое произошло впервые в истории чемпионата. В командном зачёте сборная России заняла первое место.
Из-за допингового скандала российские спортсмены не могут использовать государственную символику. На чемпионате в Стокгольме россияне выступали под флагом Федерации фигурного катания на коньках России. Вместо гимна звучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.
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