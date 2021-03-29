Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома России

Элла Памфилова переизбрана на пост председателя Центризбиркома России в ходе тайного голосования членов комиссии.

Результаты были оглашены в понедельник на первом заседании нового состава ЦИКа.

На пост были выдвинуты две кандидатуры – Памфиловой и члена ЦИКа от партии ЛДПР Александра Курдюмова. За Памфилову проголосовали 15 из 14 участников процедуры. После оглашения итогов она сказала, что считает основной задачей на следующие пять лет "повышение доверия граждан к выборам в России".

Зампредом ЦИКа переизбран Николай Булаев.

Формирование нового состава Центризбиркома завершилось 19 марта, когда президент России издал указ с кандидатурами по своей квоте. Центризбирком состоит из 15 членов с правом решающего голоса, их на паритетной основе делегируют Госдума, Совет федерации и президент, отмечает "Коммерсантъ".

На прошлой неделе Элла Памфилова вновь вошла в состав комиссии по президентской квоте. Впервые её избрали на эту должность в 2016 году – также по президентскому списку.