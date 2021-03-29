Европарламентарии призывают грузинских политиков отказаться от партийных интересов

Депутаты Европарламента призывают грузинские политические силы отказаться от партийных интересов, конструктивно работать над урегулированием политического кризиса и избегать его обострения.

«Мы призываем все политические силы отказаться от своих партийных интересов ради будущего Грузии, конструктивно работать над урегулированием кризиса и избегать дальнейшего обострения и без того напряженного политического климата. Стабильность парламентской демократии в стране и ее европейский или евроатлантические устремления стоят таких усилий.

Мы решительно поддерживаем постоянные посреднические усилия ЕС, возглавляемые Кристианом Даниельсоном, личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Мы призываем политических лидеров использовать эту возможность для достижения справедливого соглашения, которое еще возможно, и поставить требования граждан Грузии в центр дискуссии. Мы верим, что политический класс Грузии выполнит свою ответственность и найдет способ разрешить нынешний кризис», - говорится в заявлении.

Депутаты Европарламента выражают готовность помочь Грузии. Согласно заявлению, существенный прогресс будет возможен только после того, как антагонизм и поляризация в грузинской политике сменится конструктивным сотрудничеством.

«Европейский парламент всегда поддерживал путь Грузии к более глубоким отношениям с ЕС. Мы обеспечивали устойчивую политическую поддержку стране, чтобы она продолжала идти своим путем. Однако существенный прогресс будет возможен только тогда, когда антагонизм и поляризация в грузинской политике сменятся конструктивным сотрудничеством и когда демократические институты страны будут тщательно исполнять свою роль.

Мы готовы помочь Грузии в этой сложной ситуации. Как только стороны достигнут соглашения, мы готовы реализовать в тесном сотрудничестве с парламентом Грузии полный комплекс мер демократической поддержки со стороны Европейского парламента», - сказано в заявлении.

Заявление подписали следующие депутаты Европарламента: Дэвид Макаллистер, Марина Калиуранд, Андрюс Кубилюс, Виола фон Крамон, Cвен Миксер, Михаэль Галер, Петрас Аустревичус.