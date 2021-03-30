Эффективность вакцин Moderna и Pfizer подтверждена в реальных условиях

Высокая эффективность вакцин от COVID-19, произведенных фармацевтическими фирмами Pfizer и Moderna, подтверждена в результате исследования, проведенного среди медиков и сотрудников скорой помощи, оказывающих помощь зараженным COVID-19. Об этом говорится в отчете федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), обнародованном в понедельник.

Эффективность обеих вакцин составила 90 процентов. Первая из двух доз вакцины предотвратила 80 процентов заражений. Обе вакцины вводятся в виде двух инъекций с промежутком в несколько недель.

В группе из почти трех тысяч вакцинированных и частично вакцинированных участников исследования за три месяца испытаний заразились 11 человек. Эти данные подтверждают результаты, полученные во время клинических испытаний вакцин. Это исследование также указывает на действенность этих вакцин в предотвращении заражения новыми мутациями COVID-19, в том числе, так называемой британской, которая уже была распространена в США во проведения этого тестирования.

"Это исследование очень обнадеживает, - заявила глава СDC Рашел Валенски. - Эти выводы также указывают на важность вакцинации двумя дозами препаратов для того, чтобы быть наиболее защищенным от COVID-19, особенно на фоне растущего беспокойства по поводу новых вариантов вируса".

К понедельнику 29 процентов американцев были вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19.