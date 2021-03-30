Кристиан Даниельсон снова встретился с президентом Грузии

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия отказываются от предложения Тбилиси по вакцинации населения от коронавируса. Об этом говорится в заявлении югоосетинского министерства иностранных дел.

«Заявленная инициатива вызвала в Южной Осетии удивление. Особо цинично звучат утверждения величайшей заботы о здоровье населения Южной Осетии, проявляемой правительством Грузии. Хватит лицемерить. Сложившаяся в Грузии ситуация в связи с пандемией коронавируса продолжает будоражить нездоровое воображение грузинских политиков. Вместо того, чтобы трубить в СМИ о том, что грузинские власти готовы всячески помогать Южной Осетии, лучше бы обратили внимание на нужды грузинского народа, в том числе на все еще стремительное распространение вируса в Грузии и негативные последствия трагического опыта использования вакцины AstraZeneca в своей стране», – сказано в заявлении.

В Цхинвали говорят, что «ситуация с COVID-19 и вакцинацией от коронавируса находится под надежным контролем и заботой» властей. В заявлении сказано, что руководство Южной Осетии «предприняло все необходимые меры для защиты здоровья своего народа, и проблем в этой сфере у Южной Осетии нет».

«Южная Осетия – суверенное и независимое от Грузии государство вот уже на протяжении последних 30 лет. Все это время никакие решения соседнего государства не имеют юридической силы на нашей территории. Попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Южной Осетии без санкции законного правительства страны, в том числе и вопросы, связанные с защитой здоровья и безопасности ее граждан, бесперспективны», – подчеркнули в МИД.

Ранее члены грузинского правительства заявили, что медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer. От предложения Тбилиси отказались и власти самопровозглашенной республики Абхазия.