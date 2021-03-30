За сутки коронавирус выявлен у 13 жителей Абхазии, один человек скончался

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок заключения в одной из владимирских колоний, симулирует проблемы со здоровьем.

В интервью телеканалу «Дождь» Григорян призвал не переживать за Навального, сказав, что у гражданских лиц, находящихся на свободе, меньше прав, чем у него, и меньше, чем у оппозиционера, возможностей достать необходимые лекарства.

При этом зампред ОНК не смог объяснить, почему он уверен в том, что Навальный симулирует. На этом вопросе он сказал корреспондентке «Дождя»: «До свидания, дорогая».

Еще один член ОНК по Владимирской области, Юрий Белокрылин, также заявил, что не доверяет Навальному и его «писанине» и относится к оппозиционеру «очень негативно».

27 марта представители Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили оппозиционера Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии №2 города Покров. После беседы с ним члены ОНК рассказали, что Навальный пожаловался на боль в ноге и попросил оказать содействие в получении препарата «Диклофенак». «Других пожеланий высказано не было», - утверждали в комиссии. Телеканал «Дождь» при этом отмечает, что среди беседовавших с заключенным не было зампреда владимирской ОНК Владимира Григоряна.

В ответ адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что Навальный назвал ОНК Владимирской области «сборищем жуликов и лжецов, которые обслуживают администрации концлагерей». По словам Кобзева, оппозиционер в течение сорока минут подробно рассказывал сотрудникам комиссии про неоказание ему помощи, про «кучу жалоб на здоровье» и про то, что ему не сообщают диагноз и результаты МРТ.

Ранее адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояние здоровья политика. С их слов, в заключении он испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен.

В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальный прошел медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано «стабильным» и «удовлетворительным».