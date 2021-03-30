СМИ: Оппозиция и «Мечта» отказались от соглашения Даниельсона, но встреча продолжается

И «Грузинская мечта», и оппозиция отказались от того проекта соглашения, который им предложил шведский дипломат Кристиан Даниельсон. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари» со ссылкой на свои источники в кулуарах переговоров, которые в эти минуты продолжаются в представительстве ЕС в Тбилиси. После того, как предложенный медиатором вариант соглашения был отвергнут, стороны решили продолжить переговоры, чтобы составить новое соглашение.

Кристиан Даниельсон и посол США в Грузии Келли Дегнан вышли в отдельную комнату для переговоров, чтобы поработать над новым вариантом проекта соглашения, отмечает телекомпания. Также «Мтавари» не исключает, что если сейчас соглашение не будет достигнуто, Даниельсон может приехать в Грузию в конце апреля, чтобы провести еще один раунд переговоров.

В отвергнутом плане не был представлен вопрос о назначении внеочередных парламентских выборов, с чем была категорически не согласна оппозиция. План вместе с тем содержал предложения по освобождению из тюремного заключения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными. Предлагалось, что сумму залога в 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), которую председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается выплачивать принципиально, будет выплачена от имени Евросоюза, после чего задержанный 23 февраля 2021 года оппозиционер выйдет на свободу.

Что касается совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, задержанного по обвинению в незаконном хранении оружия, то предполагается, что он будет освобожден условно-досрочно в ноябре 2021 года, так как к этому времени закончится половина из четырехлетнего срока, присужденного Руруа, и он может рассчитывать на такое решение комиссии по условно-досрочному освобождению. После освобождения из тюрьмы Руруа должен будет в следующие два года носить электронный браслет, чтобы прокуратура могла отслеживать его передвижения.

Также посредники предлагали провести через парламент амнистию для всех, кто был задержан из-за событий 20 июня 2019 года и таким образом, снять судимость с Руруа и Мелия. Оппозицию в проекте соглашения также призывали прекратить бойкот и начать работать в парламенте, в том числе и для проведения такой амнистии.