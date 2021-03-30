Спецоперация в Подмосковье продолжалась около девяти часов

В подмосковном поселке Новые Вешки в ходе спецоперации, при пожаре погиб человек, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии. Таковы предварительные сведения, опубликованные агентством ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами. Пожаром был охвачен верхний этаж. Тушением огня никто не занимался из-за опасений, что в доме могут находится взрывчатые вещества. Было решено не подвергать риску жизни пожарных. Оперативно-следственная группа начнет работать в доме после того, как пожар потухнет.

Участники спецоперации уезжают из поселка, оцепление Новых Вешек частично снято. Операция по захвату стрелка продолжалась более девяти часов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Новые Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. Речь шла о Владимире Барданове 1960 года рождения, директоре фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросать гранаты.

Сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома. Ранение получил один спецназовец, угрозы его жизни нет.