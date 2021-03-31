Гахария призвал положить конец поляризации и позаботиться о построении успешного государства

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария прокомментировал провал переговоров между «Грузинской мечтой» и оппозицией. В Facebook-посте, посвященном референдуму 31 марта 1991 года, он написал, что «радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает построению современного грузинского государства». Об этом пишет Первый канал Грузии.

«Сегодня день референдума о восстановлении независимости Грузии и день рождения первого президента страны Звиада Гамсахурдия.

Это поворотный день в новейшей истории нашей страны – референдум, проведенный 31 марта 1991 года, является датой провозглашения независимости Грузии и началом строительства современного грузинского государства.

Примечательно, что в этом референдуме участвовало население Грузии, включая Абхазию и Цхинвальский регион. Создание независимого грузинского государства – это их выбор тоже, и мы должны помнить об этом, а также о том, что эти наши регионы все еще оккупированы Россией.

Сегодня мы чтим память Звиада Гамсахурдия и Мераба Костава, вклад которых определил формирование Грузинского национально-освободительного движения и восстановление независимости Грузии.

Строительство государства – долгий и полный вызовов процесс, и каждый из нас обязан внести свой вклад в этот процесс.

Прошло 30 лет с начала строительства государства…

Вчерашний день еще раз показал нам, что радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает строительству современного грузинского государства.

Мы должны положить конец политической поляризации и позаботиться о построении успешного государства», – написал Георгий Гахария.