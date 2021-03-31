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Алексей Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача
Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, объявил голодовку с требованием «исполнить закон» и пустить к нему «приглашенного врача». Заявление Навального, которое он передал через своих адвокатов, опубликовано в инстаграме политика.
«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», - сказано в посте Навального.
Оппозиционер отметил, что вместо медицинской помощи его пытают «лишением сна», то есть «будят восемь раз за ночь», и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет. «Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», - резюмировал Навальный.
Ранее адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния здоровья политика. С их слов, в заключении он испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Навальный также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ.
В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальный прошел медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано «стабильным» и «удовлетворительным». Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер и вовсе симулирует проблемы со здоровьем. При этом он не смог объяснить, на основании чего так считает.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу «Ив Роше» 2013-го года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большие весенние митинги по всей России за его освобождение.
Другие новости дня
Сборная Армении по футболу одержала третью победу подряд в отборочном турнире ЧМ
Национальная сборная Армении по футболу одержала третью победу подряд на старте отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года, сегодня обыграв на своем поле сборную Румынии со счетом 3:2.
Как пишет «Радио Азатутюн», счет в матче на 56-й минуте открыл новобранец армянской сборной Эдуард Сперцян. Румыны отыгрались, а затем и вышли вперед благодаря двум голам, забитым Александру Чичалдау на 62-й и 72-й минутах.
В драматической концовке матча, когда сборная Румынии осталась вдесятером вследствие удаления Джордже Пушкаша на 78-й минуте, подопечным Хоакина Капароса удалось сначала сравнять счет, а затем и вырвать победу.
На 86-й минуте после подачи с фланга капитан армянской сборной Вараздат Ароян расстрелял ворота гостей. А на 89-й минуте Тигран Барсегян реализовал пенальти, назначенный судьей за фол в штрафной площадке против Эдуарда Сперцяна.
В предыдущих двух матчах отборочного турнира в группе J сборная Армении 25 марта на выезде победила сборную Лихтенштейна 1:0, а через три дня в Ереване обыграла исландцев 2:0.
С 9 очками в трех матчах Армения возглавила текущую турнирную таблицы в группе.
Отборочный турнир ЧМ возобновится осенью. 2 сентября сборная Армении на выезде сыграет против сборной Северной Македонии, затем 5 сентября также на выезде сыграет со сборной Германии, а 8 сентября на своем поле примет сборную Лихтенштейна.
Также в отборочную группу J входят сборные Германии и Северной Македонии.
В Тбилиси впервые сменили гендерный маркер в документах трансгендерной женщины
Тбилисская служба Гражданского реестра Агентства развития госуслуг Минюста Грузии 25 марта 2021 года впервые удовлетворила запрос трансгендерной женщины и ее гендерный маркер в официальных документах был заменен с «мужской» на «женский». Информацию об этом сегодня распространяет НПО «Группа поддержки женских инициатив» (WISG).
В последние годы трансгендеры в Тбилиси не раз проводили акции протеста возле здания Дома юстиции, где также расположен Гражданский реестр, требуя от правительства возможности указывать в документах свой фактический пол.
«Заявитель Л.М. обратился в Агентство развития госуслуг 25 декабря 2020 года и представил справку из медицинского учреждения, подтверждающую, что он перенес операцию по смене пола. Заявителю уже выдано повторное свидетельство о рождении с исправленными данными. Этот случай является первым прецедентом, когда государство официально признало транс мужской/женский гендер. До сих пор не существует законодательного или административного механизма юридического признания пола. Этот факт является лишь иллюстрацией сложившейся в стране практики, не имеющей соответствующей правовой основы», - подчеркивают в WISG.
Организация заявляет, что такая практика противоречит стандартам, установленным Международным и Европейским судом по правам человека, она ограничивает право на юридическое признание трансгендерных людей, которые не хотят проходить трансспецифические медицинские процедуры и любые инвазивные вмешательства в автономию собственного тела.
WISG, которая много лет работает над изменением этой государственной практики, считает, что нарушения в процессе юридического признания пола увеличивают риск безработицы и бедности для трансгендерных людей, способствуют маргинализации членов группы и делают их еще более уязвимыми для трансфобии и преступлений на почве ненависти.
Организация ожидает решения Страсбургского суда по вопросу правового признания гендера, которое должно быть принято на основании иска двух трасгендерных мужчин — граждан Грузии.
В марте 2019 года Европейский центр защиты прав человека (EHRAC) и Группа поддержки женских инициатив (WISG) представила ответ на замечания правительства Грузии по делу двух транс-мужчин, которым правительство отказало в праве изменить их гендерный маркер в официальных документах, что было обжаловано ими в 2017 году в Европейском суде по правам человека, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Просьба обоих заявителей отразить изменение их гендерного маркера в официальных документах в соответствии с их идентификацией с мужским полом была отклонена властями Грузии. Решение обосновано тем, что необходимым условием смены гендерного маркера является операция по смене пола. Только тогда можно будет отразить изменение в официальных документах. Страсбургский суд все еще не вынес решение по этому делу», - говорится в заявлении организации.
Вице-премьер, министр финансов Грузии объявил об отставке
В отставку ушел вице-премьер, министр финансов Грузии Иване Мачавариани. Об этом он написал в социальной сети Facebook. Мачавариани не указал причину отставки, а также не рассказал о планах на будущее.
«После почти трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако я отложил принятие этого решения – из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021 год, а также важные переговоры с Международным валютным фондом», – написал он.
Иване Мачавариани руководил Минфином с июля 2018 года, вице-премьером же стал 25 февраля текущего года – в новом Кабмине Ираклия Гарибашвили.
Кадыров и его племянник купили подписчиков из инстаграма Бузовой
Глава Чечни Рамзан Кадыров, а также его племянники, среди которых есть и начальник управления ГИБДД по республике Идрис Черхигов, стали участниками рекламного розыгрыша в инстаграм-аккаунте российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Пользователям соцсети предлагается подписаться на их страницы, чтобы получить возможность выиграть автомобиль BMW. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».
В числе 134 инстаграм-аккаунтов, на которые предлагается подписаться, также есть страница недавно вывезенного Кадыровым из Швеции бойца UFC Хамзата Чимаева.
Сколько Кадыров, его племянник и боец его клуба заплатили за накрутку подписчиков из аккаунта Бузовой, неизвестно. Однако, по данным СМИ на 2019 год, один рекламный пост в инстаграме телеведущей стоил около 500 тысяч рублей. С тех пор стоимость могла вырасти в связи с увеличением количества подписчиков у самой певицы – с 16 миллионов до почти 23 с половиной.
О предыдущем накручивании подписчиков окружению Кадырова сообщалось в январе этого года. Тогда розыгрыш внедорожника среди пользователей запустил блогер Михаил Литвин с 12 миллионами подписчиков. Среди 137 страниц более десяти были связаны с родственниками и близкими главы Чечни.
До этого российский рэпер Моргенштерн рассказал, что семья Кадырова участвовала в его конкурсе для накрутки подписчиков в соцсетях. За каждый продвигаемый аккаунт было заплачено по 400 тысяч рублей. В общей сложности это несколько миллионов.
- Официальная инстаграм-страница Рамзана Кадырова была заблокирована в 2017 году, когда глава Чечни попал под санкции США. Сейчас с ним связывают другой аккаунт, у которого уже более шести с половиной миллионов подписчиков.
Коллеги врача, скончавшегося накануне в Тбилиси: смерть не связана с вакцинацией
В тбилисской клинике «Мед-капитал» исключают, что причиной смерти их сотрудницы могла стать вакцинация от коронавируса.
Врач педиатрического отделения Лали Джавахишвили скончалась накануне. 16 марта она прошла вакцинацию вместе с другими сотрудниками клиники.
В «Мед-капитале» заявили агентству «Новости-Грузия», что после вакцинации у их коллеги не было никаких осложнений. По словам гендиректора Зазы Джапаридзе, у нее были хронические заболевания.
«Лично я считаю, что не существует врача, который установит связь между вакцинацией и этой смертью. У женщины были хронические заболевания, она периодически болела уже несколько лет. Наверное, все это произошло исходя из ее основного заболевания. Мы никак не связываем эти два случая», – заявил Джапаридзе.
Гендиректор сообщил, что врач ходила на работу до 26 марта, принимала пациентов, а затем взяла бюллетень. «У нее были проблемы с легкими и сердечно-сосудистые заболевания», – отметил Джапаридзе.
Женщина была доставлена в кардиологический центр имени Чапидзе из-за ишемического заболевания сердца, где она и скончалась.
«Нет никакой связи с вакцинацией. Это исключено!», – заявил грузинской службе «Радио Свобода» пульмонолог клиники Чапидзе, профессор Тамаз Маглакелидзе.
Связана ли смерть врача с вакцинацией? По решению Минздрава Грузии, вопрос рассмотрит Агентство регулирования фармацевтической и медицинской деятельности.
Тему прокомментировала и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, согласно первичному исследованию, прямая связь между прививкой и смертью врача не установлена.
В Грузии тем временем ожидают судебно-медицинское заключение в связи со смертью 27-летней медсестры из Ахалцихе, которая скончалась 19 марта через сутки после вакцинации препаратом AstraZeneca. В конце прошлой недели глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что кончина Меги Бакрадзе может быть не связана с вакцинацией.
Эрдоган заявил, что намерен посетить Шушу в Нагорном Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить город Шушу (арм. – Шуши) в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
«Надеюсь, что в скором времени, после праздника Рамазан, мы посетим Шушу, что станет для нас еще одним праздником», – сказал Эрдоган.
По его словам, тюркоязычные страны должны поддержать усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
США обвиняют Россию в существенных нарушениях прав человека
Убийства, "политически мотивированные репрессии", подавление свободы слова и права на мирные собрания, насилие над журналистами, коррупция во власти, отсутствие независимой и справедливой судебной системы и свободных выборов – лишь некоторые примеры нарушения прав человека в России, которые приводятся в ежегодном докладе Государственного департамента США о состоянии прав человека в мире.
В особой части доклада указано, что в 2020 году в России произошло несколько случаев убийств или попыток таких убийств, осуществленных с ведома правительства или его агентами. В этой связи Госдепартамент обратил особое внимание на отравление оппозиционного политика Алексея Навального – давнего оппонента Кремля. Из достоверных сообщений следует, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить Навального, говорится в докладе американского внешнеполитического ведомства. Несмотря на требование Навального и международного сообщества расследовать это преступление, российские власти заявили, что поводов заводить уголовное дело нет, отмечается в документе.
Госдепартамент США считает, что в России действует "высокоцентрализованная авторитарная политическая система, в которой доминирует президент Владимир Путин", а Госдума и Совет Федерации "не имеют независимости от исполнительной власти".
Ещё один фактор, негативно влияющий на ситуацию с правами человека в России, – продолжающаяся оккупация украинского Крымского полуострова, а также поддержка сепаратистских сил на востоке Украины. Достойные доверия наблюдатели сообщают о тысячах смертей и ранениях гражданских лиц, а также о многочисленных случаях применения к ним насилия со стороны направляемых Россией сепаратистов в Донбассе, указано в докладе. Сообщается и о политически мотивированных арестах, задержаниях и судах над украинскими гражданами в России. "Многие из них заявляли о применении к ним пыток", – говорится в документе.
В докладе Госдепартамента критикуется и ситуация с правами человека в Чечне. В частности, говорится о внесудебных казнях, незаконных задержаниях и пытках, в том числе по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества, устранении политических оппонентов Рамзана Кадырова внутри республики и за границей, угрозе журналистам и о коллективной ответственности для родственников подозреваемых и обвинённых в терроризме.
Список нарушений прав человека в России, который приводится в докладе Госдепартамента, включает в себя десятки пунктов, среди которых "грубое произвольное вмешательство" в частную жизнь; строгое подавление свободы слова и СМИ, в том числе с использованием закона об экстремизме; блокировка и фильтрация интернет-контента, запрет на анонимность в сети; "жесткое подавление" свободы ассоциаций, в том числе с помощью законов об иностранных агентах и нежелательных организациях.
При этом российские власти не принимают "адекватных мер для выявления, расследования, судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к созданию атмосферы безнаказанности", подчеркивается в докладе Госдепартамента.
В опубликованном во вторник в США документе анализируется ситуация с соблюдением прав человека в 2020 году в 200 странах. По мнению американских экспертов ситуация с правами человека в прошлом году ухудшилась повсеместно. России посвящены 72 страницы документа.
Мурат Джиоев: «Южную Осетию в бинокль не рассмотреть»
Власти Грузии доводят до международного сообщества совершенно одностороннюю, ложную, политизированную информацию, создавая отрицательный имидж Южной Осетии. Об этом на брифинге в Цхинвали заявил полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию, глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Мурат Джиоев.
«Когда Грузию посещают высокие гости, то власти страны, вместо того чтобы устроить им культурную программу с посещением театров и музеев, привозят их на границу с Южной Осетией и устраивают им смотровые площадки, откуда они через бинокли рассматривают Южную Осетию», – сказал он.
По словам Джиоева, югоосетинская сторона заявила в Женеве, что Южная Осетия «является открытым государством». При этом в Цхинвали готовы сотрудничать лишь с теми, кто «признает возможности приезда через единственно существующую дорогу, которая идет со стороны Российской Федерации».
«Мы отметили, что в бинокли Южную Осетию не разглядеть, и это в любом случае будет взгляд со стороны Грузии, то есть, грузинскими глазами», – сказал Джиоев.
На пресс-конференции он также прокомментировал предложение Тбилиси о вакцинации жителей Абхазии и Южной Осетии, назвав инициативу политической пропагандой: «Южная Осетия не ждет от Грузии никакой помощи, и даже не хочет».
- Члены грузинского правительства накануне заявили, что медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что абхазские власти направили в Россию запрос на выделение ста тысяч доз вакцины, а югоосетинские власти надеялись получить 1500 доз вакцины «Спутник V» до конца марта. Однако ни в Сухуми, ни в Цхинвали вакцину пока не доставили.
Запрет на майнинг криптовалют в Абхазии продлен до 31 марта 2022 года
Постановление Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия, запрещающее деятельность по добыче криптовалют и завоз соответствующего оборудования, продлено до 31 марта 2022 года. Документ уже опубликован на сайте абхазского правительства.
Постановление было принято 8 декабря прошлого года, срок действия запрета истекал 1 июня 2021-го.
В новом документе также указано, что до 31 марта 2022 года продлевается запрет на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют. Речь идёт об абонентах, использующих мощности Единого оператора передающих и распределительных сетей Абхазии.
Как пишет «Апсныпресс», до 31 марта 2022 года продлевается и действие временного ограничения на ввоз в Абхазию товаров (вычислительных машин, оборудования, комплектующих к вычислительным машинам и оборудованию), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.
Отметим, что сегодня же депутаты абхазского парламента ужесточили наказание за незаконное использование электроэнергии.
Запрет ввоза майнинг-оборудования и добычи криптовалют связан с ростом энергопотребления, который привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису.
Абхазский парламент в первом чтении принял поправки в закон о декларировании доходов
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия в первом чтении приняли поправки в закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами». Поправки предусматривают вступление закона в силу с первого мая 2021 года.
Ранее депутатам не удавалось прийти к единому мнению и рассмотрение законопроекта откладывалось. На заседании 12 марта поправки не прошли во втором чтении. Часть депутатов при этом указывала на процедурные и технические ошибки при голосовании.
Отметим, что у здания парламента сегодня собрались сторонники принятия закона – члены инициативной группы за принятие 20-й антикоррупционной статьи Конвенции ООН.
Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Однако вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.
Грузия надеется получить миллион доз вакцины Pfizer – Тикарадзе
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия ждет 1 миллион доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer.
По её словам, во время переговоров с Pfizer Грузия сделала заявку на получение 1 миллиона доз этой вакцины, однако пока неясно, когда будут осуществлены поставки.
«На этом этапе мы ждем подтверждения того, когда и в каком формате будет осуществлены поставки или каким будет их график», – сказала министр.
Выступая сегодня на брифинге, министр отметила, что переговоры ведутся и с другими производителями вакцин, – передаёт «Новости-Грузия».
На данном этапе в Грузию было импортировано 29 500 доз американо-немецкого препарата Pfizer. Этого достаточно для того, чтобы привить 14 750 человек, поскольку для выработки иммунитета необходима двойная вакцинация.
По данным Минздрава Грузии, вакцина Pfizer сейчас является в Грузии самой востребованной. Прививки медикам и гражданам старше 65 лет начали делать с 30 марта, при этом очередь заполнена уже до 14 апреля.
Как сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, до 14 апреля забронировано 14 222 вакцин Pfizer. Из них 3609 – это медицинские работники, а 10 615 граждане старше 65 лет. Еще 4138 человек забронировали прививку британо-шведским препаратом AstraZeneca.
По данным на утро 31 марта, первой дозой вакцины от коронавируса в Грузии привились 6 757 человек. Из них 1051 человек — за последние 24 часа.
К концу этой недели в Грузию также завезут вакцину китайского производства –Sinopharm.
Депутаты абхазского парламента приняли бюджет на 2021 год
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия единогласно приняли законопроект о «Республиканском бюджете на 2021 год».
Как пишет «Апсныпресс», законопроект представила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Общий объем абхазского бюджета на 2021 год по доходам составит более 10.4 миллиарда рублей, по расходам – 11.3 миллиарда. Дефицит бюджета – более 791 миллиона рублей.
Депутаты утвердили объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме более 8.3 миллиарда рублей, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Абхазии – 3.8 миллиарда рублей, а в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы – 1.35 миллиарда.
Отметим, что в декабре прошлого года проект закона о бюджете на 2021 год не прошел второго чтения.
В Италии арестован капитан ВМС за шпионаж в пользу России
В Риме арестован капитан военно-морских сил по подозрению в шпионаже в пользу России. Он служил в Генеральном штабе и имел доступ к секретной информации. Вместе с ним задержан работающий в российском посольстве военнослужащий, он будет выслан из страны, передаёт газета Corriere della Sera. Это первый такой случай в стране после распада СССР, утверждает la Repubblica.
Имена подозреваемых не раскрываются, известно только звание подозреваемого итальянца. Он – капитан фрегата, это эквивалентно званию капитана второго ранга в российских ВМС и подполковника в сухопутных войсках. Задержание произошло сразу после того как итальянец передал россиянину секретные документы. Он имел доступ как к сведениям об армии и флоте Италии, так и об операциях НАТО.
По данным la Repubblica, подозреваемые давно находились под контролем итальянских спецслужб. В операции по задержанию вечером во вторник участвовал спецназ карабинеров, Агентство внутренней информации и безопасности и Генеральный штаб. Газета отмечает беспрецедентность этого случая – в последний раз ордера на арест подозреваемым в шпионаже выдавали в Италии в 1989 году.
Тогда двое арестованных, предположительно, были сотрудниками КГБ, один – болгарской разведки, а один – бывшим итальянским карабинером, им удалось скрыться в Софии.
Две недели назад, в середине марта, в Софии прошла спецоперация по задержанию группы офицеров Генштаба, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
- В связи с инцидентом в МИД Италии вызван российский посол, сообщает РИА "Новости".
В Грузии расширили категорию граждан для вакцинации от COVID-19
Совет иммунизации при Минздраве Грузии принял решение расширить категорию граждан для вакцинации от COVID-19.
Как сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, с 5 апреля смогут вакцинироваться лица старше 55 лет; пациенты, получающие лечение диализом; пациенты после трансплантации органов.
Также, по словам министра, будет создан дополнительный список вакцинации для минимизации потерь вакцин – в список войдут полицейские и военные.
Отметим, что флакон препарата AstraZeneca содержит десять доз, Pfizer – шесть. Дозы необходимо использовать в течение нескольких часов после открытия флакона. По словам Тикарадзе, после начала процесса иммунизации было испорчено около 3% доз вакцины.
- В Грузию в рамках международного механизма COVAX поступили две партии вакцины от коронавируса – 43 200 доз препарата AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer. По данным на утро 31 марта, вакцинировались лишь 6757 человек.
Коронавирус в Грузии: 616 новых случаев, 268 выздоровели
В Грузии за минувшие сутки выявили 616 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 268 пациентов, пять человек скончались. Об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
За сутки было проведено 31 947 тестов на коронавирус, из них 20 364 на антиген и 11 583 ПЦР-тестов.
Как пишет «Новости-Грузия», показатель выявляемости по данным на 30 марта составляет 1.93%, за две недели – 1.74%, за семь дней – 1.61%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировали 281 761 случай коронавируса. Из них выздоровели 273 167 человек, скончались 3778 пациентов.
Из 616 новых случаев больше всего зафиксировано в Тбилиси – 319. Остальные распределились по регионам так: Аджария – 50, Имеретия – 58, Квемо Картли – 17, Шида Картли – 35, Гурия – 14, Самегрело-Земо Сванети – 61, Кахетия – 25, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 15.
На данный момент в Грузии 4790 активных случаев коронавируса. Из них 1674 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 331 пациента тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 65 пациентов.
В ковид-гостиницах находятся 193 человека, 2855 пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах находятся 270 человек, а в самоизоляции 8165.
«Мы этого гражданина не знаем» – югоосетинские депутаты о кандидате на пост генпрокурора
Представление президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о назначении Виталия Савченко на должность генерального прокурора обсудили на прошедшем накануне заседании Комитета парламента по внешней политике и межпарламентским связям.
Председатель комитета Заза Дриаев заявил, что кандидатура Савченко не подходит на эту должность, так как он не имеет никакого отношения к Южной Осетии, а также не имеет опыта работы в данном направлении.
«Мы этого гражданина не знаем, и давать ему характеристику по его резюме мы тоже не можем. Лично я вижу на такой ответственной должности заслуженного сотрудника, гражданина Южной Осетии, который проработал на аналогичной должности не менее пяти лет. Таких у нас немало», – сказал Заза Дриаев.
Аналогичное мнение высказали депутаты Алан Гаглоев и Малхаз Гаглоев. Как пишет агентство «Рес», члены комитета не поддержали кандидатуру Виталия Савченко. Трое проголосовали «против», один воздержался.
Виталию Савченко 35 лет. Он родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. По настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это действующий генпрокурор Урузмаг Джагаев, который был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Срок полномочий Джагаева истекает в начале апреля.
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для животных
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек "Карнивак-Ков". Об этом сообщается на сайте Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.
Препарат был разработан "Федеральным центром охраны здоровья животных". Клинические испытания вакцины проводились с октября 2020 года на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других зверях.
Антитела в итоге выработались у 100% привитых животных, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, иммунитет после вакцинации составляет не менее шести месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины. Интерес к препарату проявляли компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура, добавил представитель Россельхознадзора,.
Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии.
В сообщении Россельхознадзора отмечается, что применение вакцины "Карнивак Ков", по мнению российских учёных, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. Однако Всемирная организация здравоохранения не раз сообщала, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных к людям нет.
В России официально регистрировались лишь два случая COVID-19 у животных — у кошек в Москве и Тюмени.
В то же время в Дании в прошлом году были выявлены вспышки коронавирусной инфекции у норок. Власти страны приняли решение уничтожить всех норок на фермах, где у животных был обнаружен мутировавший коронавирус. В результате были истреблены миллионы зверьков.
Гахария призвал положить конец поляризации и позаботиться о построении успешного государства
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария прокомментировал провал переговоров между «Грузинской мечтой» и оппозицией. В Facebook-посте, посвященном референдуму 31 марта 1991 года, он написал, что «радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает построению современного грузинского государства». Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Сегодня день референдума о восстановлении независимости Грузии и день рождения первого президента страны Звиада Гамсахурдия.
Это поворотный день в новейшей истории нашей страны – референдум, проведенный 31 марта 1991 года, является датой провозглашения независимости Грузии и началом строительства современного грузинского государства.
Примечательно, что в этом референдуме участвовало население Грузии, включая Абхазию и Цхинвальский регион. Создание независимого грузинского государства – это их выбор тоже, и мы должны помнить об этом, а также о том, что эти наши регионы все еще оккупированы Россией.
Сегодня мы чтим память Звиада Гамсахурдия и Мераба Костава, вклад которых определил формирование Грузинского национально-освободительного движения и восстановление независимости Грузии.
Строительство государства – долгий и полный вызовов процесс, и каждый из нас обязан внести свой вклад в этот процесс.
Прошло 30 лет с начала строительства государства…
Вчерашний день еще раз показал нам, что радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает строительству современного грузинского государства.
Мы должны положить конец политической поляризации и позаботиться о построении успешного государства», – написал Георгий Гахария.
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
Гарибашвили о референдуме 31 марта 1991 года: наш народ проголосовал за идею независимой Грузии
31 марта 1991 года на всей территории Грузии прошел референдум, на котором наш народ проголосовал за идею независимой Грузии, – об этом в социальной сети Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«31 марта – самая важная дата в новейшей истории Грузии. Ровно 30 лет назад, 31 марта 1991 года на всей территории Грузии прошел референдум, на котором наш народ, в том числе наши сограждане, проживающие в Абхазии и Самачабло, проголосовали за идею независимой Грузии, выбрав путь государственной независимости страны.
С этим днем связано имя национального героя Грузии, первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, которому сегодня исполнилось бы 82 года. Его личный вклад в восстановление государственной независимости неизмерим. Именно Звиад Гамсахурдиа был вдохновителем и главным творцом этого исторического дня.
Поздравляю всех с этим днем эпохальной важности для новейшей истории Грузии», – отметил Ираклий Гарибашвили.
В референдуме 31 марта 1991 года приняли участие 90,5% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовало 98,93%. Именно на основании результатов этого референдума 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принял Акт о восстановлении государственной независимости страны.
Основатель ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили умер от коронавируса
Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший народные грузинские песни Анзор Эркомаишвили скончался в возрасте 80 лет. Информацию ансамбль «Рустави» распространяет на официальном сайте.
Анзор Эркомаишвили находился в Первой университетской клинике с диагнозом «коронавирус». Он был на аппарате искусственного дыхания, – пишет Первый канал Грузии.
Анзор Эркомаишвили – основатель известных в Грузии и за ее пределами ансамблей «Рустави» и «Мартве». С 1968 года он руководил вокальным ансамблем «Рустави». Эркомаишвили издал семь записанных и расшифрованных им грузинских (гурийских) народных песен. Подготовил к изданию сборник «Гурийские народные песни». Он является автором книг «Звук странный», «Дедушка», «Черный дрозд».
В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.
Меркель и Макрон попросили Путина сохранить здоровье Навального
Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры Германии и Франции призвали Владимира Путина уважать права своего политического оппонента - оппозиционера Алексея Навального – и сохранить ему здоровье Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
"В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела",— говорится в сообщении Кремля. Деталей разговора о политике не приводится.
В январе Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения в результате отравления боевым веществом из группы "Новичок". Политик и его сторонники уверены, что на него совершено покушение российскими властями. В феврале суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Политик находится в колонии № 2 во Владимирской области. На прошлой неделе он пожаловался на боли в спине и ноге, отсутствие медицинской помощи и на «пытку бессонницей». ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным. А заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер симулирует проблемы со здоровьем.
Ещё одной темой разговора лидеров Германии, России и Франции стала ситуация на востоке Украины. Меркель и Макрон обратили внимание Путина на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений.
Кроме того, президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ обсудили положение в Беларуси, урегулирование в Ливии, ситуацию в Сирии, а также отношения России и Евросоюза.
В ходе беседы лидеры трёх стран говорили и о возможном использовании и производстве в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает пресс-служба правительства Германии.
"В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня", — сказано в сообщении Кремля.
Что предлагал Даниельсон? Текст соглашения, которое не было подписано
Миссия Евросоюза в Грузии обнародовала текст соглашения под названием «Будущий путь Грузии», который шведский дипломат Кристиан Даниельсон предложил подписать сторонам для выхода из политического кризиса в Грузии. И «Грузинская мечта», и оппозиция отказались подписывать этот документ.
Стороны обвиняют друг друга в том, что отказались идти на компромисс. Оппозиция была недовольна тем, что в документе ничего не говорится о возможности проведения внеочередных выборов, хотя этот вопрос ранее был представлен в плане, предложенном грузинским политикам для обсуждения лично президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, – пишет «Новости-Грузия».
Соглашение «Будущий путь Грузии»
Мы, Стороны настоящего Соглашения, подразумеваем общие интересы, чтобы:
Положить конец существующим политическим разногласиям и продвинуть демократическую повестку дня и верховенство закона в Грузии посредством политических, судебных и антикоррупционных реформ;
Чтобы наша страна была сильной и сплоченной в решении проблем здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавируса;
Обеспечить интересы безопасности и стабильности Грузии перед лицом региональных вызовов;
Действовать целенаправленно для реализации европейских и евроатлантических устремлений Грузии;
Признавая поддержку президента Европейского Совета Шарля Мишеля, мы соглашаемся с тем, что:
как только это соглашение будет подписано, мы войдем в парламент и будем принимать полноценное участие в парламентской деятельности;
До следующих парламентских выборов мы будем выполнять свои обязанности с взаимным уважением и признанием того, что стабильность Грузии требует единства. Соответственно, мы обязуемся оперативно и добросовестно выполнять все следующие вопросы:
1. Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие
- В интересах политической стабильности Грузии и в целях выполнения этого соглашения стороны, подписавшие соглашение, обязуются реагировать на два вопроса, воспринимаемых как политизированное правосудие. В частности, в течение одной недели после подписания этого соглашения партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.
- Кроме того, Парламент должен реагировать на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие, посредством законодательства и (при необходимости) вносить поправки в Правила процедуры, чтобы требовать большинства простым большинством для отказа от иммунитета члена Парламента.
Сроки:
1. Действия, необходимые для соблюдения этого положения, должны быть предприняты в течение одной недели с момента подписания.
2. Все подписавшие входят в парламент для голосования по законодательным и нормативным поправкам.
2. Амбициозная реформа избирательной системы
- Все следующие парламентские выборы будут полностью пропорциональными. Порог для следующих двух парламентских выборов будет от нулевого (естественный порог) до 2%.
- Группа из не менее 4 депутатов сможет сформировать парламентскую фракцию, в которую войдут депутаты от других партий.
- Партии поддержат законопроект, внесенный в парламент 2 марта, со следующими дополнениями или поправками:
- Местные выборы: пропорция 4/1 пропорциональных и мажоритарных мест в пяти крупных городах и пропорция 2/1 во всех остальных. Порог 2,5% в Тбилиси, порог 3% везде за пределами Тбилиси.
- Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных и 9 партийных членов. Профессиональные члены избираются большинством в две трети голосов полного состава парламента. Заместитель председателя ЦИК должен быть представителем оппозиционной партии.
- Окружная избирательная комиссия будет укомплектована в той же пропорции, и ей потребуется 2/3 голосов в ЦИК для избрания профессиональных членов.
- Участковая избирательная комиссия будет укомплектована в таком же соотношении после парламентских дебатов о целесообразности. Профессиональные члены назначаются простым большинством ОИК, набрав +1 голос. Протокол участковой избирательной комиссии подписывают не менее 5 профессиональных членов + 1 член политической партии.
- Председатель ЦИК избирается Парламентом 2/3 голосов.
- Должны быть определены четкие критерии подсчета бюллетеней. Правило автоматического пересчета 10% участков по стране остается в силе.
- Под эгидой ЦИК будет создана целевая группа, в которую войдут представители администрации Народного защитника и приглашенные, заслуживающие доверия, беспристрастные организации по наблюдению за выборами, а также заслуживающие доверия местные и международные эксперты, которые представят процесс разрешения споров и своевременно рекомендации в ЦИК. Этой группе можно назначить дополнительные функции, например, включение обратного отсчета.
- В соответствии с Совместным заключением Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) от 20 марта 2021 г. по двум законопроектам, инициированным в январе 2021 г. (законодательные изменения в отношении регистрации и финансирования партий), и предлагаемых поправки должны быть пересмотрены.
Сроки:
1. Обсуждение законопроекта о выборах в рабочей группе будет возобновлено после вступления в парламент других оппозиционных партий.
2. Законопроект с внесенными в него поправками, который полностью отражает настоящее Соглашение, должен быть отправлен в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) для заключения в течение двух недель после достижения соглашения.
3. Все необходимые изменения должны быть приняты Парламентом своевременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 года.
3. Верховенство закона / судебная реформа
В этот парламентский срок в качестве первого шага к реформам, рассчитанным на широкомасштабное, инклюзивное и многопартийное участие, парламент должен одобрить амбициозную судебную реформу, включая:
- Повышение независимости, подотчетности и качества правительства Грузии. Согласно двум пакетам реформ правосудия, принятым в 2017 и 2019 годах:
a) Назначение судей в судах первой и апелляционной инстанций должно повысить прозрачность и отбор на основе заслуг, в частности, путем назначения судей на основании письменных критерии добросовестности и компетентности;
б) представить в Парламент законопроект о назначениях в Верховный суд с учетом Заключения Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 года, особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высший совет юстиции и необходимость обоснования представлений;
в) должен воздерживаться от назначения в соответствии с правилами Верховного суда;
г) принять законодательство, обеспечивающее исполнение решения Конституционного Суда Грузии в июне 2019 года, установив правила публикации судебных решений.
- В то же время все текущие назначения в Верховный суд должны быть приостановлены и возобновлены заявки на новых кандидатов даже после вступления нового закона в силу.
- Углубленная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности, включая вопросы назначения, оценки, продвижения по службе, перевода, дисциплинарных решений и споров, направляется в Венецианскую комиссию и Бюро ОБСЕ по координации Права человека и их рекомендации должны быть полностью выполнены.
- Что касается назначения в будущем генеральных прокуроров, то после необходимых процедур внесения поправок в конституцию, включая публичные дебаты, стороны обязуются продолжать разделять общую политическую позицию, согласно которой для назначения следующего генерального прокурора потребуется квалифицированное большинство голосов парламента. Эти назначения должны производиться в соответствии с передовой международной практикой для обеспечения прозрачных, беспристрастных и основанных на заслугах назначений.
- Стороны обязуются проводить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности третьей и четвертой волн судебной реформы. При проведении этих реформ будут использоваться советы и помощь международных экспертов, особенно в отношении добросовестности назначенных судей.
Сроки:
1. Обсуждение выполнения этого соглашения и дальнейших реформ начинается, как только другие оппозиционные партии войдут в парламент.
2. Проект составляется и отправляется в Венецианскую комиссию до 1 июля для заключения.
3. Первое голосование состоится на осенней сессии парламента 2021 года.
4. Парламент быстро одобрит реформы, не позднее весенней сессии 2022 года.
4. Распределение власти в парламенте
- Члены парламента будут возглавлять пять комитетов от оппозиционных партий, два из которых будут выбраны из следующего списка:
- Комитет по процедурным вопросам и правилам
- Комитет по правовым вопросам
- Комитет по правам человека, юридическим вопросам и гражданской интеграции
- Бюджетный комитет
- Комитет по иностранным делам
- Члены парламента от оппозиционных партий будут занимать одну должность главы парламентской делегации в парламентских делегациях, представляющих Грузию на следующих международных форумах: Парламентская ассамблея Евронест, Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузия, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ.
- В будущем другие позиции будут разделяться с использованием инклюзивной формулы, такой как метод Д’Ондта [используется для минимизации диспропорций]
- Стороны примут форму «диалога Жана Моне» с Европейским парламентом.
Сроки: в течение недели после подписания должен начаться процесс дальнейшего перераспределения полномочий в парламенте, чтобы изменения вступили в силу сразу после созыва осенней сессии 2021 года.
5. Предстоящие выборы
Партии принимают во внимание оценку ОБСЕ / БДИПЧ, в которой говорится, что «парламентские выборы 31 октября прошли в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении избирателей и стирании границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса. (…) Систематический отказ рассматривать большинство жалоб на формальной основе значительно снизил эффективность правового реагирования на них.
Стороны признают, что они по-разному оценивают выборы 2020 года, и соглашаются использовать свои парламентские мандаты, а также участвовать в будущих выборах на основе выше согласованной избирательной реформы – в интересах политической стабильности Грузии и выполнения настоящего Соглашения.
Правительство Грузии запрашивает прибытие миссии международных наблюдателей на местные выборы в октябре 2021 года.
Сроки: у сторон есть политическое обязательство при подписании соглашения.
Даниельсон: К сожалению, ни одна из политических партий не приняла подготовленный нами документ
Подготовленный посредниками переговоров между правящей партии Грузии и оппозицией документ не был принят ни одной из политических партий. Об этом заявил посредник Кристиан Даниельсон по завершении итоговой встречи с членами «Грузинской мечты» и оппозиции. По его словам, подготовленный ими документ будет опубликован.
«Сегодня я завершил свою вторую миссию медиации в Грузии в качестве личного представителя президента Мишеля. Этот кризис возможно разрешить. Это решение, которое содержит очень важные реформы избирательной системы и системы правосудия, это решение, включающее перераспределение власти, особенно в парламенте, это также решение, которое положит конец продолжающимся дебатам по политизированным судебным делам и досрочным выборам. Это решение требует политической смелости, и я внес такое предложение, теперь оно будет публичным документом. Это то решение, которое ставит интересы страны выше всех других вопросов, и очень жаль, что ни одна политическая партия не приняла такого решения», - сказал Кристиан Даниельсон.
По словам спецпосланника Евросовета, «компромисс - это сила, а не слабость». «Европейским устремлениям нужны компромиссы, особенно со стороны правящей партии», - заявил он, и добавил, что сегодня не было готовности идти на компромисс.
«В конце концов, западные партнеры Грузии здесь не для того, чтобы навязывать партиям решения. Эти методы не используются в ЕС. Наш метод - посредничество, поэтому грузинские лидеры должны идти на компромисс и решать эти проблемы. Как я уже сказал, компромисс - это сила, а не слабость. Европейские устремления нуждаются в компромиссах, особенно со стороны правящей партии, чтобы вывести страну из кризиса. Конечно, очень высоким амбициям сопутствует большая ответственность. К сожалению, сегодня за столом не было готовности к компромиссу. Теперь я доложу президенту Мишелю о том, что произошло на этой неделе, и он решит, каковы будут следующие шаги и когда они будут предприняты», - сказал Даниельсон.
- Даниельсон приехал в Тбилиси на переговоры уже во второй раз. Первый его визит продлился с 12 по 19 марта, однако соглашение между сторонами так и не было достигнуто. Выслушав отчет о первой миссии своего представителя в Грузии, Шарль Мишель сказал, что, несмотря на «достигнутый прогресс», его представитель вернется в Тбилиси.
- По данным СМИ, в представленном на сегодняшней встрече оппозиции и правительства документе не было речи о назначении внеочередных выборов, однако оно включало вопросы освобождения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными.
Спецоперация в Подмосковье продолжалась около девяти часов
В подмосковном поселке Новые Вешки в ходе спецоперации, при пожаре погиб человек, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии. Таковы предварительные сведения, опубликованные агентством ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник уточнил, что стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами. Пожаром был охвачен верхний этаж. Тушением огня никто не занимался из-за опасений, что в доме могут находится взрывчатые вещества. Было решено не подвергать риску жизни пожарных. Оперативно-следственная группа начнет работать в доме после того, как пожар потухнет.
Участники спецоперации уезжают из поселка, оцепление Новых Вешек частично снято. Операция по захвату стрелка продолжалась более девяти часов.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Новые Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. Речь шла о Владимире Барданове 1960 года рождения, директоре фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.
Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросать гранаты.
Сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома. Ранение получил один спецназовец, угрозы его жизни нет.
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