Погибшему в 2018 году в Цхинвали гражданину Грузии Арчилу Татунашвили сегодня исполнилось бы 38 лет. Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани посетила братское кладбище Мухатгверди, где возложила цветы к могиле Татунашвили и еще раз выразила соболезнования членам его семьи. Ахвледиани заявила, что Арчил Татунашвили – жертва оккупационного режима.

«Сегодня мы еще раз вспоминаем о героизме молодого, мужественного грузина, который пожертвовал своей жизнью во имя защиты единства страны, достоинства, и тех целей, достичь которые мы должны нашей мирной политикой – чтобы подобные трагедии в нашей стране не повторялись», – заявила Ахвледиани.

Арчил Татунашвили умер 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе. Югоосетинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности.

По итогам расследования Генпрокуратура Грузии установила, что после задержания Татунашвили доставили в Цхинвали и подвергли пыткам за участие в августовской войне 2008 года. Татунашвили получил более 100 повреждений, а позже скончался. Эти выводы подтверждены заключением Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

Тело Татунашвили было передано центральным властям без внутренних органов, спустя почти месяца после его смерти, 20 марта 2018 года. 25 марта 2018 года Татунашвили с воинскими почестями был похоронен на братском кладбище Мухатгверди. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил его «Орденом Чести» за особую гражданскую ответственность и личное мужество.

Летом 2018 года по делу о смерти Арчила Татунашвили прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения в незаконном пресечении свободы и пытках двум югоосетинским силовикам – Давиду Гурциева и Алику Табоеву. Первый был помощником прокурора Ахалгорского района, а второй - начальником отделения районного КГБ. В настоящее время Гурциев и Табоев разыскиваются по красному циркуляру Интерпола. Грузинский суд заочно приговорил их к пожизненному заключению.