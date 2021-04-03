При атаке на Капитолий в Вашингтоне погибли два человека

В Вашингтоне в пятницу неизвестный протаранил на автомобиле ограждение у здания Капитолия, после чего атаковал сотрудников полиции. Двое полицейских получили ранения, один после госпитализации скончался. Нападавший был застрелен.

Комплекс правительственных зданий рядом с местом случившегося был закрыт на вход и выход. Людям в них рекомендовано не приближаться к окнам и дверям на улицу, передаёт канал Fox News. Позднее меры безопасности были отменены.

Дороги вокруг Капитолия были перекрыты, - передаeт Los Angeles Times. Рядом с местом происшествия садился вертолет, позже он улетел.

По машине во время инцидента был открыт огонь, водитель был застрелен после того как вышел из автомобиля и напал на полицейских с ножом.