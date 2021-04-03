Протестующие у парламента Грузии демонстративно нарушили «комендантский час»

До двухсот человек, собравшихся на протестную акцию у парламента Грузии в центре Тбилиси, демонстративно нарушили «комендантский час». Демонстранты требуют отменить запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, который действует в Грузии уже почти четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Также они призывают аннулировать штрафы, выписанные гражданам за нарушение запрета на ночное передвижение, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Протестующие намерены оставаться на проспекте Руставели в течение всей ночи. Митинг проходит в формате концерта, на сцене выступают различные музыкальные коллективы и сольные исполнители.

Территорию патрулирует относительно небольшое количество полицейских. До сих пор сообщений об оформлении штрафов за нарушение ограничения на передвижение от протестующих не поступало.

Протестующие считают, что «комендантский час» никак не влияет на распространение COVID-19, и власти Грузии использует это ограничение для достижения собственных политических целей, включая подавление общественных протестов.

Параллельно акции с требованием отмены «комендантского часа» проходят в Кутаиси и Батуми. Как и в Тбилиси, там протесты были спланированы гражданскими активистами. В Батуми митинг проходит в формате вечеринки.