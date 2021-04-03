В Абхазии за сутки выявлено 23 случая инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 220 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, 23 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 3.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 510 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 992 человека.