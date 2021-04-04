Бывший наследный принц Иордании заявил, что помещен под арест

Сводный брат короля Иордании Абдаллы II, бывший наследный принц Хамза бен Хусейн заявил, что его поместили под домашний арест.

На видеозаписи, переданной «Би-би-си» адвокатом бен Хусейна, бывший наследный принц обвиняет руководство страны в коррупции, некомпетентности и притеснениях.

Ранее появилась информация об аресте нескольких высокопоставленных лиц королевства, которые, предположительно, могли участвовать в заговоре с целью государственного переворота.

Глава Объединенного комитета начальников штабов страны Юсеф Ахмад аль-Хунейти не подтвердил, что принц Хамза помещен под арест. Одновременно генерал отметил, что от сводного брата короля потребовали прекратить действия, затрагивающие безопасность и стабильность Иордании.

Официальное информагентство «Петра» сообщило о взятии под стражу «по соображениям безопасности» нескольких подозреваемых, включая двух чиновников высокого ранга, прежде имевших отношение к работе на королевский дворец.

Сам сводный брат короля отрицает, что готовился заговор, и что он был участником каких-либо противоправных действий. Член королевской семьи утверждает, что его предупредили о последствиях за участие в обсуждениях, на которых критиковали короля. Сейчас, по словам принца Хамзы, еще запрещено куда-либо выходить и с кем-либо встречаться.

Иордания считается одной из наиболее стабильных и спокойных стран Ближнего Востока. Региональные державы, включая Египет и Саудовскую Аравию, в нынешней ситуации выразили поддержку королю Абдалле. О полной поддержке заявили и Соединенные Штаты. Вашингтон и Амман объединяют усилия, направленные на противодействие террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). США называют Иорданию ключевым партнером.

Хамзе бен Хусейну 41 год. Он считался наследным принцем до 2004 года, когда король Абдалла передал титул своему старшему сыну.