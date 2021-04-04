Хакеры раскрыли личные данные 500 миллионов пользователей Facebook

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook опубликованы в открытом доступе на хакерском форуме. Как сообщает Insider, речь идет о данных пользователей из более чем ста стран. Это номера телефонов, биографические данные, адреса электронной почты.

В США затронуты интересы более 32 миллионов пользователей, в Великобритании – 11 миллионов, в Индии – 6 миллионов.

Раскрытые ныне сведения относятся к периоду нескольких предыдущих лет. Однако, по словам аналитика компании «Хадсон Рок», изучающей киберпреступность, мошенники не обойдут вниманием опубликованный массив данных.

Администрация Facebook пока не отреагировала на сообщения о крупной утечке личной информации пользователей.