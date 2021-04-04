ФРГ и Франция обеспокоены ростом напряженности в Донбассе

Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений перемирия на востоке Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран, обнародованном 3 апреля. В документе отмечается, что напряженность усиливается после периода некоторой стабилизации обстановки с июля прошлого года. «Мы внимательно следим за ситуацией, в частности, за перемещениями российских войск и призываем все стороны проявлять сдержанность и к усилиям по скорейшей деэскалации», – подчеркивается в тексте.

Газета The New York Times в конце марта сообщила со ссылкой на источники, что в разных точках на границе с Украиной расположены примерно 4 тысячи российских военных. По данным издания, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» – самой высокой отметки. Это названо реакцией на то, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В соцсетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым, отмечает «Немецкая волна».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения словами о том, что Россия перемещает вооруженные силы «в пределах своей территории по своему усмотрению» и «это не должно никого беспокоить».

Начиная с конца марта украинские военные периодически сообщают об обстрелах армейских позиций в Донбассе сепаратистами – в нарушение Минских договоренностей. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в свою очередь обвиняют украинскую армию в усилении обстрелов подконтрольных им районов.