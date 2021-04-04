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ФРГ и Франция обеспокоены ростом напряженности в Донбассе
Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений перемирия на востоке Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран, обнародованном 3 апреля. В документе отмечается, что напряженность усиливается после периода некоторой стабилизации обстановки с июля прошлого года. «Мы внимательно следим за ситуацией, в частности, за перемещениями российских войск и призываем все стороны проявлять сдержанность и к усилиям по скорейшей деэскалации», – подчеркивается в тексте.
Газета The New York Times в конце марта сообщила со ссылкой на источники, что в разных точках на границе с Украиной расположены примерно 4 тысячи российских военных. По данным издания, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» – самой высокой отметки. Это названо реакцией на то, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В соцсетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым, отмечает «Немецкая волна».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения словами о том, что Россия перемещает вооруженные силы «в пределах своей территории по своему усмотрению» и «это не должно никого беспокоить».
Начиная с конца марта украинские военные периодически сообщают об обстрелах армейских позиций в Донбассе сепаратистами – в нарушение Минских договоренностей. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в свою очередь обвиняют украинскую армию в усилении обстрелов подконтрольных им районов.
Другие новости дня
Гамкрелидзе предсказывает очередную волну коронавируса в Грузии
Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе предупредил население страны о возможности масштабного распространения коронавируса и начале третьей волны заболеваемости.
По его словам, сегодняшняя ситуация похожа на сентябрь 2020 года, когда появление множества кластеров в разных частях страны привело к вспышке COVID-19.
«Началось так называемое кластерное распространение. Кластеры сформировались в Гурии, Самегрело и Шида Картли. Это признак того, что в стране может начаться всеобщее распространение вируса. Наблюдается ухудшение эпидситуации, и мы должны сообщить обществу, что ожидается третья волна, которая может вернуть нас к положению ноября-декабря», - заявил Гамкрелидзе.
Из-за роста случаев заражения коронавирусом меры безопасности усилены в ряде сел муниципалитетов Каспи (регион Шида Картли), Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), Озургети и Ланчхути (регион Гурия). Там закрыли школы и детские сады. На въездах и выездах из административных единиц установлены полицейские пункты. Параллельно местных жителей тестируют на COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. За это время в стране инфицировано 283 833 человека, выздоровели 274 599 пациентов, скончались 3 811 граждан.
Дополнительные силы полиции стянуты в ущелье реки Риони
Дополнительные силы полиции стянуты в ущелье реки Риони на западе Грузии, где накануне на фоне протестов возобновилось строительство Намахвани ГЭС, сообщает телеканал «Формула». С утра там были замечены водометы, на месте мобилизован полицейский спецназ.
3 апреля в административном порядке задержаны были двое участников акции с требованием прекращения любых работ в ущелье Риони. Одновременно полиция перекрыла автомобильные дороги у сел Гумати и Корениши (Цхалтубский муниципалитет). Из-за этого сотни человек, желавших присоединиться к протесту против строительства ГЭС, не смогли добраться до места – села Намахвани.
По информации издания RegInfo, накануне вечером сотрудники МВД оштрафовали за нарушение «комендантского часа» 12 человек, заночевавших в своих машинах в Гумати. Среди оштрафованных жители Казбеги, Тбилиси и Кутаиси, которые должны были подключиться к митингу в ущелье Риони. Протестующие, полгода назад создавшие движение «Защитников ущелья Риони», считают, что полиция пытается запугать их. Они намерены продолжать акции, несмотря ни на что.
Очередной митинг начался сегодня, 4 апреля, в 12:00. В Намахвани собрались сотни человек, многие пешком прошли более десяти километров, чтобы попасть на акцию.
- Протесты против строительства ГЭС уже более 160 дней продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем и в Намахвани. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду и сомнительной сделке с инвестором. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.
- Из-за непрекращающихся выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев. В правительстве обещают, что за это время они проведут повторные исследования с участием независимых экспертов.
- Это решение никак не повлияло на позицию тех, кто требуют полного сворачивания проекта и ухода турецкой компании «ЭНКА» из ущелья Риони. Несколько десятков протестующих продолжили дежурства в палатках на стройплощадке. Сейчас в Намахвани проводятся подготовительные инфраструктурные работы.
Коронавирус в Грузии: 464 случаев заражения за сутки, 7 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 464 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения примерно 15,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,97%, за последние две недели – 1,85%, а за последнюю неделю – 2,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 283 833.
Более 52% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 243. В Аджарии зафиксировано 57 случаев, Самегрело-Земо Сванети – 49, в Имерети и Гурии – по 28, в Шида Картли – 23, в Квемо Картли – 16, в Мцхета-Мтианети – 10, в Кахетии – 7.
От ковида умерли еще 7 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 811.
Выздоровели 454 человека, их общее число выросло до 274 599.
На данный момент в Грузии 5 397 активных случаев коронавируса. Из них 1 822 пациентов (почти 34%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 853 инфицированных, в Имерети – 306, в Аджарии – 266. Состояние 342 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 73 человека.
3 344 граждан (около 62% активных случаев) лечатся на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 243 гражданина, в самоизоляции остаются более 9,1 тысячи человек.
Хакеры раскрыли личные данные 500 миллионов пользователей Facebook
Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook опубликованы в открытом доступе на хакерском форуме. Как сообщает Insider, речь идет о данных пользователей из более чем ста стран. Это номера телефонов, биографические данные, адреса электронной почты.
В США затронуты интересы более 32 миллионов пользователей, в Великобритании – 11 миллионов, в Индии – 6 миллионов.
Раскрытые ныне сведения относятся к периоду нескольких предыдущих лет. Однако, по словам аналитика компании «Хадсон Рок», изучающей киберпреступность, мошенники не обойдут вниманием опубликованный массив данных.
Администрация Facebook пока не отреагировала на сообщения о крупной утечке личной информации пользователей.
Бывший наследный принц Иордании заявил, что помещен под арест
Сводный брат короля Иордании Абдаллы II, бывший наследный принц Хамза бен Хусейн заявил, что его поместили под домашний арест.
На видеозаписи, переданной «Би-би-си» адвокатом бен Хусейна, бывший наследный принц обвиняет руководство страны в коррупции, некомпетентности и притеснениях.
Ранее появилась информация об аресте нескольких высокопоставленных лиц королевства, которые, предположительно, могли участвовать в заговоре с целью государственного переворота.
Глава Объединенного комитета начальников штабов страны Юсеф Ахмад аль-Хунейти не подтвердил, что принц Хамза помещен под арест. Одновременно генерал отметил, что от сводного брата короля потребовали прекратить действия, затрагивающие безопасность и стабильность Иордании.
Официальное информагентство «Петра» сообщило о взятии под стражу «по соображениям безопасности» нескольких подозреваемых, включая двух чиновников высокого ранга, прежде имевших отношение к работе на королевский дворец.
Сам сводный брат короля отрицает, что готовился заговор, и что он был участником каких-либо противоправных действий. Член королевской семьи утверждает, что его предупредили о последствиях за участие в обсуждениях, на которых критиковали короля. Сейчас, по словам принца Хамзы, еще запрещено куда-либо выходить и с кем-либо встречаться.
Иордания считается одной из наиболее стабильных и спокойных стран Ближнего Востока. Региональные державы, включая Египет и Саудовскую Аравию, в нынешней ситуации выразили поддержку королю Абдалле. О полной поддержке заявили и Соединенные Штаты. Вашингтон и Амман объединяют усилия, направленные на противодействие террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). США называют Иорданию ключевым партнером.
Хамзе бен Хусейну 41 год. Он считался наследным принцем до 2004 года, когда король Абдалла передал титул своему старшему сыну.
МВД Грузии раскрыло преступную группу, наживавшуюся на иностранцах
Сотрудники МВД Грузии раскрыли преступную группу, наживавшуюся на иностранцах, заинтересованных в покупке криптовалюты. По информации министерства, в рамках дела задержаны 11 человек в возрасте от 21 года до 35 лет.
Среди обвиняемых – 30-летний гражданин Израиля Дх.Х., которого следствие называет организатором масштабной международной мошеннической схемы присвоения средств. Установлено, что в 2019 году совместно с сообщниками он сформировал «согласованную и структурированную группу», члены которой подыскивали жертв. Систематически они связывались с иностранными гражданами, предлагая им приобрести криптовалюту по безналичному расчету.
Если клиент был заинтересован, члены группы удаленно регистрировали его на соответствующем веб-сайте, а затем приобретали криптовалюту на собственное имя. Впоследствии крипта переводилась на учетные записи, доступные только мошенникам.
С помощью этой схемы участники преступной группы присвоили крупные суммы денег, принадлежащие десяткам иностранцев – граждан Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии. На данном этапе размер установленного ущерба составляет 620 тысяч евро.
При этом некоторые обвиняемые смогли легализовать незаконные доходы, купив дорогие автомобили и недвижимость. Сейчас на все имущество наложен арест. В ходе следственных мероприятий также было изъято более 2 миллионов лари с банковских счетов гражданина Израиля, руководившего организованной группой.
Следствие продолжается по фактам незаконного получения-хранения-использования персональных данных организованной группой, незаконного присвоения крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным гражданам, а также легализации особо крупных сумм незаконных доходов. В случае признания вины судом задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Христиане празднуют Пасху в условиях пандемии второй год подряд
Христиане во многих странах отмечают Пасхальные праздники в условиях новых органичительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
В Италии в субботу объявлен строгий трехдневный общенациональный локдаун. Второй год подряд итальянские католики не смогут отпраздновать Пасху на площади Святого Петра в Ватикане.
Во Франции, где вновь быстро заполняются больничные отделения интенсивной терапии, в эти выходные также действуют новые меры изоляции.
В канадской провинции Онтарио в субботу начался третий локдаун. Он будет действовать в течение 28 дней в связи с распространением более опасных мутаций коронавируса. Новые ограничения введены в Квебеке и Британской Колумбии, отмечается в публикации «Голоса Америки».
В Бразилии продолжается сильная вспышка пандемии – более заразный вариант вируса, впервые обнаруженный в этой стране, продолжает распространяться, вызывая опасения в других странах. Боливия закрыла границу с Бразилией. Полностью закрыли свои границы Чили, Эквадор и Перу.
США в пятницу стали первой страной, в которой вакцинировано 100 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени в мире зарегистрировано более 130 миллионов подтвержденных случаев COVID-19. Жертвами пандемии стали 2 миллиона 800 тысяч человек.
В Абхазии за сутки выявлено 23 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 220 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, 23 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 510 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 992 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Полицейские и эпидемиологи взяли под контроль четыре села в Западной Грузии
Дополнительные меры безопасности и ограничения введены в нескольких селах в Западной Грузии из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
Сегодня, 3 апреля, полицейские пункты оборудовали на въездах и выездах из сел Шрома Озургетского муниципалитета, селах Чконагора и Чочхати Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия), а также Орсантиа Зугдидского муниципалитета (регион Самегрело). Там все граждане обязаны будут проходить термоскрининг, а при необходимости и тестирование на COVID-19. Полицейские проводят мероприятия против распространения COVID-19 совместно с сотрудниками Национального центра по контролю над заболеваниями.
«Въезд и выезд из указанных сел не ограничен, какие-либо другие строгие карантинные ограничения не вводятся», - говорится в сообщении МВД.
Параллельно в Шрома, Чконагора, Чочхати и Орсантиа проводится массовое тестирование населения на COVID-19. В администрации региона Самегрело-Земо Сванети подозревают, что вспышка коронавируса связана со швейной фабрикой «Аджара текстиль» в Поти. На этой неделе предприятие, где трудоустроено более 1 тысячи человек, было закрыто после подтверждения коронавируса у более чем полусотни сотрудников, четверо из них - жительницы Орсантиа.
Всего в этом селе с начала недели было зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. Завтра в Орсантиа должны прибыть две дополнительных группы эпидемиологов.
- В Грузии за минувшие сутки выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Из них около 3% приходятся на Гурию - здесь зафиксировали 17 фактов заболевания, а около 9% на регион Самегрело-Земо Сванети - 50 случаев, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Армении выявили 10 случаев заражения британским штаммом коронавируса
В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом Covid-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.
«Научные сотрудники лаборатории геномики и иммуномики, научной группы биоинформатики Института молекулярной биологии НАН РА и кафедры биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии Российско-Армянского университета провели еще 12 полногеномных секвенирований нового коронавируса с применением секвенирования третьего поколения.
Образцы были предоставлены Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА 18 марта с.г.
В отличие от январского исследования, в 10 из 12 полученных в марте образцах был обнаружен британский штамм коронавируса (B.1.1.7, VOC-202012/01)», - говорится в сообщении.
С учетом того, что не исключается вероятность заражения различными штаммами, Минздрав РА вновь призывает строжайшим образом соблюдать противоэпидемические нормы - носить маски, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, часто мыть или дезинфицировать руки, привиться против COVID-19.
В декабре 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Премьер-министр страны Борис Джонсон тогда сообщил, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие государства ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране ужесточили противокоронавирусные меры. Кроме более быстрого распространения, других отличий британский штамм не имеет.
Протестующие у парламента Грузии демонстративно нарушили «комендантский час»
До двухсот человек, собравшихся на протестную акцию у парламента Грузии в центре Тбилиси, демонстративно нарушили «комендантский час». Демонстранты требуют отменить запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, который действует в Грузии уже почти четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Также они призывают аннулировать штрафы, выписанные гражданам за нарушение запрета на ночное передвижение, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Протестующие намерены оставаться на проспекте Руставели в течение всей ночи. Митинг проходит в формате концерта, на сцене выступают различные музыкальные коллективы и сольные исполнители.
Территорию патрулирует относительно небольшое количество полицейских. До сих пор сообщений об оформлении штрафов за нарушение ограничения на передвижение от протестующих не поступало.
Протестующие считают, что «комендантский час» никак не влияет на распространение COVID-19, и власти Грузии использует это ограничение для достижения собственных политических целей, включая подавление общественных протестов.
Параллельно акции с требованием отмены «комендантского часа» проходят в Кутаиси и Батуми. Как и в Тбилиси, там протесты были спланированы гражданскими активистами. В Батуми митинг проходит в формате вечеринки.
- Ограничение на передвижение по улицам пешком и на автомобилях действует в Грузии с 9 ноября 2020 года. Сначала запрет был установлен на период с 22:00 до 05:00, а с 28 ноября увеличен на час - с 21:00 до 05:00. В межведомственном координационном совете объясняют «комендантский час» необходимостью сократить мобильность граждан в нерабочее время.
- За нарушение «комендантского часа» для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари. Граждане могут получить разовое, временное разрешение для передвижения после 21:00, позвонив на «горячую линию» 144, но только в случае неотложной необходимости.
Российский спутник «Космос-2525» сошел с орбиты и разрушился
Российский военный спутник для дистанционного зондирования Земли «Космос-2525», запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Информация об этом опубликована в субботу, 3 апреля, командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Спутник вошел в атмосферу 1 апреля и разрушился около 8 часов утра над южной частью Тихого океана. О причине схода с орбиты не сообщается.
Экспериментальный аппарат «малого» класса «Космос-2525» был запущен в марте 2018 года с Плесецкого космодрома с помощью ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в». Аппарат был разработан и произведен корпорацией «ВНИИЭМ» – российским приборостроительным предприятием в структуре «Роскосмоса», сообщила «Немецкая волна».
В Москве задержали обвиняемого в причастности к убийству ингушского телеведущего
Сегодня в Москве был задержан скрывавшийся от следственных органов Ризван Котиев, сообщает управление Следственного комитета по Ингушетии. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству жителя ингушской станицы Нестеровской телеведущего Амирхана Кокурхоева.
Котиев находился в федеральном розыске четыре года. Предполагалось, что он мог бежать через Грузию в Турцию, а затем в Европу.
По версии следствия, сосед Кокурхоева 1 января 2017 года «инициировал конфликт на бытовой почве». Сын соседа - ныне задержанный Ризван Котиев - вмешался, начал драку и требовал от отца убить Кокурхоева. В результате журналиста ударили ножом. Удар оказался смертельным. Отец Котиева взял всю вину на себя, однако, по версии правоохранителей, они действовали сообща.
Сейчас Ризвана Котиева готовятся этапировать на родину.
- Амирхан Кокурхоев работал телеведущим, а также пресс-секретарем администрации Сунженского района.
- Сунженский районный суд признал отца Ризвана Котиева виновным и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Самому Котиеву, скрывшемуся с места преступления, заочно было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству.
Представители грузинской оппозиции анонсировали создание «штаба 15 мая»
Оппозиция создает «штаб 15 мая». Об этом заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе после встречи представителей оппозиционных партий, сообщает «ИнтерпрессНьюс». По словам Бурджанадзе, на сегодняшней встрече детально обсуждалась акция, анонсированная оппозицией на 15 мая.
«Что касается 15 мая, то мы детально обсудили план, речь идет о том, что будет сформирован «штаб 15 мая». Лидеры распределят регионы, желательно представителями разных партий быть вместе и встречаться с людьми, дать им больше мотивации, еще больше убедить, что оппозиция не собирается отступать.
Уверена, это единство обязательно принесет результат. Хочу надеяться, что 15 мая в стране будет нормальная обстановка, в том числе, с точки зрения ковида», - заявила Бурджанадзе.
Как заявил лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, пока разговор о каком-либо изменении позиции со стороны оппозиции не идет.
«Это первая встреча после второго раунда медиации Даниельсона. Здесь много других партий, которые интересует, что происходило на встречах. Я пришел после второго раунда переговоров с Даниельсоном, чтобы услышать настроения других партий, послушать, что они думают, каким видят продолжение действий. Какой-либо повестки дня не существует. Что касается обвинений правящей команды, будто переговоры сорвала оппозиция, документ лежит, он и сейчас публичный, каждый может подписать правящей команде... Оппозиция ничего не срывала, она не была согласна с двумя пунктами и сказала это публично, в отличие от «Мечты», которая лукавит и говорит, что они будто были согласны. В действительности они ни на что не были согласны, вот лежит документ и пусть его подпишут», - заявил Джапаридзе.
- 30 марта в Тбилиси завершились провалом очередные переговоры между правительством и оппозицией при посредничестве Кристиана Даниельсона. Шведский дипломат представил сторонам проект соглашения, однако, ни одна из сторон его не подписала.
- Позиции сторон сблизились только по трем из пяти пунктов: проведение избирательной реформы и судебной реформы, а также по вопросу распределения власти в парламенте. Вместе с тем, сторонам не удалось прийти к консенсусу по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.
Тяжелая техника возобновила работы в зоне строительства Намахвани ГЭС
Тяжелая техника возобновила работу в зоне строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии под охраной полиции, на фоне шумного протеста местных жителей и гражданских активистов, сообщает телеканал «Формула».
Из-за непрекращающихся выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев. В правительстве обещают, что за это время они проведут повторные исследования с участием независимых экспертов.
Это решение никак не повлияло на позицию тех, кто требуют полного сворачивания проекта и ухода турецкой компании «ЭНКА» из ущелья Риони. Несколько десятков протестующих продолжили дежурства в палатках на стройплощадке.
Сегодня утром в Намахвани начались инфраструктурные работы. Одновременно на место прибыл новый управляющий ГЭС Мераб Ломинадзе. Он призвал протестующих прекратить выступления и начать диалог, еще раз заверив, что никакие крупные объекты не будут построены до тех пор, пока выводы о безопасности проекта не будут подтверждены.
По сообщениям СМИ, ближе к обеду полицейские перекрыли автомобильные дороги в районе сел Гумати и Корениши (Цхалтубский муниципалитет). В итоге Намахвани оказалось заблокировано, а несколько десятков человек, желающих присоединиться к протесту активистов движения «Защитники ущелья Риони», не смогли добраться до места.
Некоторое время назад в МВД Грузии заявили, что передвижение граждан в ущелье Риони временно ограничено из соображений безопасности. В ведомстве также предупредили, что на стройплощадке мобилизована полицейская инфраструктура, в том числе специальный автомобиль, обеспечивающий бесперебойную работу радиосвязи. «МВД призывает граждан действовать в полном соответствии с законом о свободе выражения мнений и выполнять законные требования полиции», - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время в Намахвани остаются протестующие, по периметру стройплощадки дежурят полицейские. Несколько раз ситуация на месте обострялась. По некоторым данным, в административном порядке были задержаны два человека.
- Протесты против строительства ГЭС уже почти полгода продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем в Намахвани. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.
За сутки на Северном Кавказе умерли 19 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 19 пациентов с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 394.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, в Дагестане - два, в Кабардино-Балкарии - один пациент с подтверждённым диагнозом. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 625 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 112.
- Ставропольский край + 112 (50 787 за все время пандемии )
- Краснодарский край + 111 (42 699)
- Дагестан + 42 (31 180)
- Кабардино-Балкария + 41 (22 922)
- Калмыкия + 23 (20 030)
- Карачаево-Черкесия + 16 (19 729)
- Северная Осетия + 16 (16 385)
- Ингушетия + 11 (15 148)
- Адыгея + 11 (14 131)
- Чечня + 11 (11 694)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 244 705 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 апреля, выявлено 4 572 077 человек с коронавирусом.
В Чечне исчез Нурмагомед Мамуев, депортированный на прошлой неделе из Германии
Уроженец села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни 32-летний Нурмагомед Мамуев пропал без вести после того, как власти Германии депортировали его из страны. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал»(российские власти внесли организацию в список иностранных агентов,»Мемориал» с этим не согласился - Прим.ред.).
Мамуев жил в Берлине с женой Матой и четырьмя детьми уже девять лет. В Европе он находился с 2009 года.
24 марта ночью сотрудники полиции выломали дверь и увезли Мамуева, сообщила правозащитникам его супруга. Ему не позволили взять с собой никаких вещей, кроме обуви и куртки.
Утром Мата обратилась в полицейский участок в Берлине, но ей не сообщили, где находится Нурмагомед и почему его задержали. Позже в полиции у нее забрали документ, гарантирующий временную приостановку высылки иностранца из Германии, и сообщили, что Мамуев уже в России. На каком основании его депортировали, ей не объяснили.
В Москве Мамуева передали властям Чечни. Уже вечером 25 марта сотрудники Урус-Мартановского РОВД привезли его в дом его матери в Шалажах. На следующее утро за ним приехали люди в штатском, которые не только не предъявили никаких документов, но даже и не представились.
Тем не менее родственники Нурмагомеда позвонили в Урус-Мартановский РОВД и сообщили о приезде этих людей. Им ответили, что это действительно сотрудники силовых структур, и Мамуеву следует поехать с ними на беседу.
Люди в штатском не сказали, куда увозят Нурмагомеда. Когда родственники снова обратились в Урус-Мартановский РОВД, им ответили, что Мамуева у них нет. С тех пор местонахождение Нурмагомеда Мамуева неизвестно.
- В марте 2019 года Германия депортировала уроженца Ингушетии Тимура Орханова и трех его несовершеннолетних детей. По прибытии он был сразу задержан ФСБ. Следствие считает его амиром назрановского сектора экстремистской группировки «Имарат Кавказ».
- В августе 2020 года соискатель убежища в Германии Мухаммад Абдурахманов добился прекращения уголовного дела против него о поддержке экстремистской организации «Исламское государство». Он не исключает, что вдохновителями дела могли стать российские спецслужбы.
- Чеченская диаспора в Австрии сравнивает депортации с Холокостом, потому что, по мнению ее представителей, на родине их ждут пытки и смерть.
Бидзина Иванишвили появился на публике впервые после ухода из политики
Основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили появился на публике впервые после ухода из политики в начале года. Вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе сегодня, 3 апреля, он побывал на гражданской панихиде по основателю ансамбля «Рустави» Анзору Эркомаишвили в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба).
Иванишвили выразил соболезнования семье известного фольклориста, скончавшегося на 81-м году жизни, а затем покинул Самеба, не сделав каких-либо комментариев для СМИ.
- 64-летний Бидзина Иванишвили объявил о своем решении уйти из политики, спустя всего пару месяцев после парламентских выборов. Он покинул должность председателя в партии «Грузинская мечта», которая с 2012 года имеет большинство в парламенте.
- В письме, распространенном 11 января, Иванишвили сообщает, что он «считает свою миссию выполненной» и возвращается к тому укладу жизни, который вел до 2011 года. С тех пор Иванишвили ни разу не появлялся на публике, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Бейсбольный Матч всех звезд в Атланте отменен в знак протеста против нового закона о выборах
Комиссар американской Главной лиги бейсбола Роберт Манфред заявил о переносе Матча всех звезд-2021 из Атланты, штат Джорджия в знак протеста против принятого в штате закона о голосовании, передает «Голос Америки».
Новый закон, подписанный на прошлой неделе губернатором Брайаном Кемпом, ужесточает правила проведения выборов в штате, сокращая возможности досрочного и дистанционного голосования.
98-страничный документ запрещает раздавать еду или воду в очередях перед участками, рассылать невостребованные бюллетени людям, не пришедшим на выборы и обязывает голосующих указывать данные своих документов, - перечисляет The New York Times.
Закон вызвал критику со стороны правозащитных активистов, которые считают, что он направлен на уменьшение явки избирателей, представляющих этнические меньшинства. Кроме того, документ усиливает контроль над избирательными комиссиями штата местным парламентом, который контролируют республиканцы.
В среду президент Джо Байден резко раскритиковал новый закон и заявил, что поддержит перенос игры в качестве формы протеста. Решение Главной лиги бейсбола вызвало, в свою очередь, резкую критику со стороны политиков Республиканской партии.
Скончался грузинский классик, писатель Гурам Дочанашвили
Современный грузинский классик, писатель Гурам Дочанашвили скончался на 82-м году жизни в Тбилиси. Информацию подтвердили в клинике «Нью госпиталь», куда он был помещен в связи с ухудшением состояния здоровья.
Гурам Дочанашвили родился в 1939 году в Тбилиси в семье врача. По образованию Дочанашвили историк, выпускник Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили.
В конце 50-х годов Дочанашвили судили за антисоветскую деятельность. Тюремное заключение заменили испытательным сроком и после освобождения он вступил в подпольную молодежную организацию «Горгаслиани», основанную Мерабом Костава и Звиадом Гамсахурдия.
Его первое произведение напечатали в журнале «Цискари» в 1961 году. Рассказ моментально обрел популярность, а имя Дочанашвили стало узнаваемым в Грузии. Самыми выдающимися произведениями Гурама Дочанашвили являются «Облачение первое», «Человек, который очень любил литературу», «Ватер(по)лоо или Восстановительные работы».
Произведения Дочанашвили переведены на многие языки. Они легли в основу известных кинофильмов и телеспектаклей.
За выдающийся вклад в развитие литературы Гурам Дочанашвили удостоен нескольких литературных премий, в том числе «Саба» и имени Важа-Пшавела. В 2020 году Дочанашвили присвоено звание почетного гражданина Тбилиси.
Представители компании «Энка» встречаются с населением ущелья Риони
Сегодня, 3 апреля, в муниципалитете Цагери представители компании Enka - инвестора проекта Намахванской ГЭС, встречаются в Цагерском муниципалитете с населением Рионского ущелья, сообщает Общественный вещатель Грузии.
На месте находится исполнительный директор компании Мераб Ломинадзе, который выразил уверенность, что компании удастся найти общий язык с противниками проекта. По его словам, важно, чтобы каждый житель ущелья почувствовал ту пользу, которую Намахванская ГЭС принесет стране и непосредственно местному населению.
«Мы, как компания, выразили нашу полную готовность к инициативам, выраженным министерствами экономики и окружающей среды, по созданию независимой группы приглашенных экспертов для изучения всех имеющихся у нас результатов и материалов по проекту ГЭС.
На данном этапе мы ведем только подготовительные работы. Строительство основных объектов, по которым возникают вопросы, будь то возведение плотины или другое, не начнется до тех пор, пока не будут подтверждены имеющиеся у нас исследования.
Очень важно, чтобы каждый житель этого ущелья почувствовал те блага, которые эта ГЭС принесет стране и непосредственно ущелью», - сказал Мераб Ломинадзе.
- Защитники ущелья Риони уже более пяти месяцев проводят перманентные акции протеста против строительства Намахванскорй ГЭС.
Привитый «Спутником» президент Аргентины изолирован с подозрением на ковид
Президент Аргентины Альберто Фернандес изолировался с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа после положительного результата антигенного теста. Ранее он вакцинировался российским препаратом «Спутник V».
62-летний политик рассказал в твиттере, что вечером у него была слегка повышенная температура и болела голова, поэтому он решил протестироваться. Сейчас он ждет результатов более точного ПЦР-теста.
Аргентина - одна из первых стран, одобривших применение вакцины «Спутник V». Фернандес получил первую дозу вакцины в январе, после того как национальный регулятор допустил ее к использованию среди людей старше 60 лет.
В официальном твиттере вакцины в ответ на запись президента сообщили, что они сожалеют о случившемся, и напомнили, что, согласно данным разработчиков, вакцина обеспечивает эффективность 91,6 процента против заражения коронавирусом и 100 процентов от тяжкого течения болезни.
Еще один европарламентарий присоединился к заявлению о возможной заморозке помощи Грузии
Маркета Грегорова стала восьмым депутатом Европарламента, присоединившимся к заявлению о возможной приостановке финансовой помощи Грузии на фоне углубляющего политического кризиса.
Грегорова – действующий депутат Европейского парламента с 2019 года, член фракции Зеленые/Европейский свободный альянс, вице-председатель Парламентской Ассамблеи «Евронест». В пятницу в своем Twitter она поделилась публикацией лидера общественного движения «Дроа» Элене Хоштария, в котором говорилось о попытках правящей партии «Грузинская мечта» дискредитировать заявление европарламентариев, касательно заморозки финансовой помощи Тбилиси. Грегорова указала, что «ЕС – это партнер, а не инструмент».
«Заявление было сделано в основном от имени председателей Европарламента, если этого недостаточно, позвольте мне добавить свой, восьмой голос, голос вице-председателя. Да, неспособность подписать соглашение, даже такое хорошее, как предложил Даниэльсон, действительно может иметь последствия», - пишет член Европарламента.
Ранее в пятницу первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал «непонятной» позицию европарламентариев, которые «угрожают» введением санкций. Одновременно он указал, что обращение было подписано только 7 депутатами, тогда как в Европарламенте их заседает «несколько сотен». Позже обращение также прокомментировал лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он заявил, что разговоры о «некоторых санкциях» со стороны Евросоюза – это ложь, тиражируемая оппонентами правящей партии. По оценке Мдинарадзе, заявление членов Европарламента было «условным».
- После провала диалога между властью и оппозицией при посредничестве Кристиана Даниельсона, спецпредставителя главы Европейского совета Шарля Мишеля группа депутатов Европарламента, включая главу и членов Комитета по международным делам, призвали Евросоюз заморозить выделение дальнейшей финансовой помощи Грузии.
- Депутаты потребовали от правящей партии «Грузинская мечта» активизировать усилия по проведению реформ избирательной и судебной системы. Одновременно они указали, что ответственность за невозможность достижения компромисса лежит и на власти, и на оппозиции.
- В течение 2021 года Грузия должна получить от ЕС порядка 60 миллионов евро макрофинансовой помощи.
Осетинский генерал Юрий Караев отказался от амбиций стать президентом Беларуси
Уроженец Северной Осетии генерал-лейтенант белорусской милиции Юрий Караев не видит себя на посту президента страны.
В числе возможных преемников Караева ранее назвал Александр Лукашенко. Однако сам генерал, комментируя в пятницу такую возможность, заявил, что «конечно же, нет».
«Во-первых, я не рожден здесь, это самое главное, а во-вторых, должен быть огромный опыт управленческого хозяйствования, экономического, прочих направлений. Я же узкий специалист. А самое главное, это было сказано как «например». То есть таких людей много по стране. Это просто из стоящих рядом были названы, поэтому я думаю, что за фамилии цепляться в данном случае не стоит», - сказал Караев.
В прошлом году Юрий Караев стал одной из ключевых фигур белорусского протеста. Под его руководством милиция применяла против несогласных с переизбранием Лукашенко слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Были задержаны тысячи человек, сотни из них оказались в больницах.
Правозащитники сообщали о пытках в изоляторах, а также о том, что в города были введены военные в гражданской одежде, применявшие табельное оружие на поражение.
В Минске у Караева есть жена и сын Герман, но детство высокопоставленный белорусский чиновник провел в Северной Осетии, где у него до сих пор остаются мать, сестра и многочисленные друзья. Кавказ.Реалии подробно писал о биографии Юрия Караева.
Белорусский политолог Александр Федута в комментарии для Кавказ.Реалии заявлял, что Караев оказался одним из немногих высокопоставленных генералов Беларуси, который смог выполнить даже самые жесткие приказы Александра Лукашенко, в результате чего «превратился из полуинтеллигентного мента в символ насилия».
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