Зеленский ввел санкции против 79 компаний и 10 контрабандистов

Противники строительства ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии грозят провести масштабную протестную акцию в Тбилиси. «Мы очень осмотрительны, мы не хотим, чтобы этот процесс перерос в противостояние и зашел в тупик. Надеемся, что правительство своими же руками не вынесет себе приговор. Поэтому мы максимально затягиваем этот процесс. Если наши требования не будут услышаны, то мы устроим масштабную акцию протеста уже в Тбилиси», - заявил лидер движения «Защитников ущелья Риони» Варлам Голетиани.

Сегодня, 4 апреля, несколько сотен человек провели митинг с требованием остановки проекта Намахвани ГЭС в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия». Полиция не позволила демонстрантам подойти к стройплощадке. «Защитники ущелья Риони» провели на месте молебен, а затем установили палатки, где планируют заночевать.

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что начат открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами, экспертами, а также всем доступны исследования, которые компания-инвестор подготовила за прошедшие годы.

«Хочу обратиться к протестующим - причина их искренних вопросов и опасений по поводу безопасности Намахванской ГЭС сегодня практически устранена - по согласованию с компанией строительство плотины отложено и не начнется в ближайшие несколько месяцев, пока не будут даны ответы на все вопросы. На сегодня компания ведет дорожные работы в рамках предоставленных законом полномочий. Мы готовы говорить по каждому из этих исследований - о том, какие существуют вопросы, что и как можно улучшить в случае необходимости, и до тех пор, пока у нас не будут полные гарантии, и эти гарантии не будут известны общественности, пока мы не убедим население, что плотина Намахвани ГЭС на самом деле является безопасной, в чем мы уверены, до тех пор строительство плотины и водохранилища не начнется», - сказала министр.

Протесты против строительства ГЭС уже более 160 дней продолжаются в ущелье реки Риони. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду и сомнительной сделкой с инвестором. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.

Из-за непрекращающихся выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев. В правительстве обещают, что за это время они проведут повторные исследования с участием независимых экспертов.

Это решение никак не повлияло на позицию тех, кто требует полного сворачивания проекта и ухода турецкой компании «ЭНКА» из ущелья Риони. Местные жители и активисты продолжили дежурства в палатках близ стройплощадки.

Накануне в Намахвани на фоне протестов возобновились подготовительные работы к строительству ГЭС. В целях обеспечения безопасности в ущелье ввели отряды полиции, перекрыты были автомобильные дороги. Сегодня утром там появились водометы и спецназ.