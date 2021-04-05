Парламент Косова избрал 38-летнюю Вьосу Османи президентом страны

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в организации двух убийств, считает уголовное дело "полностью заказным". Об этом Фургал рассказал "Коммерсанту".

"Никаких преступлений я не совершал, все версии, обстоятельства которых выставляет следствие, ко мне не имеют никакого отношения, и это видно также из материалов уголовного дела", — заявил Фургал.

По словам бывшего губернатора, следствие не располагает доказательствами его вины в организации убийства предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушения на Александра Смольского в 2004–2005 годах. Экс-чиновник отметил, что не имеет никакого отношения к преступлениям, а мотивов для их совершения у него "не было и быть не могло".

Фургал сообщил, что в следственном изоляторе ему не дают получать корреспонденцию и лишают свиданий. Он также пожаловался на угрозы о привлечении его близких родственников к уголовной ответственности.

По мнению Фургала, его уголовное дело связано на прямую с хозяйственным конфликтом на предприятии "Амурсталь".

Сергей Фургал заявил, что обвинение против него основано на показаниях Мистрюкова и бывшего хабаровского сотрудника уголовного розыска Першина, который вышел из заключения по УДО. Он отбывал наказание за вымогательство и шантаж. Он же вымогал с Мистрюкова деньги, а когда тот ему денег не дал бывший полицейский полицейский вдруг вспомнил, что кто-то в 2004 году ему рассказывал о данных преступлениях, рассказал бывший губернатора Хабаровского края.

Бывший партнер Фургала Николай Мистрюков был задержан в 2019 году и помещён в "Лефортово", там он передал долю в 25 процентов в "Амурстали" Павлу Бальскому. Мистрюкова лишили адвокатов и после проведения "определенных" действий он согласился принять версию следствия, сказал экс-губернатор.



Ранее "Ъ" со ссылкой на источники сообщил, что в отношении Фургала готовится уголовное дело о мошенничестве со средствами предприятия. У бывшей супруги Фургала Ларисы Стародубовой, которая управляла предприятием прошли обыски по делу о хищениях. Следствие считает, что прежние руководители завода "Амурсталь" похищали деньги в интересах Стародубовой. "Всеми финансами и финансовыми потоками управлял и управляет Бальский, поэтому эти заявления не выдерживают критики," - сказал Фургал.

По словам Фургала, ему не предлагали заключить соглашение со следствием, но он и не рассматривает такой вариант, потому что не имеет отношения к вменяемым ему преступлениям.