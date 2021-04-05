В Грузии за три недели вакцинировались 11 603 человека

По последним данным, в Грузии вакцинировались от коронавируса 11 603 человека, заявил сегодня на пресс-конференции глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог говорит, что нужно добиться результата, когда в стране будет вакцинироваться по три тысяч человек в день. Между тем в Грузии пока в день вакцинируется в среднем тысяча человек, и этого недостаточно, отметил он.

В Грузии можно расширить программу вакцинации, так как в стране достаточное количество препаратов, считает Гамкрелидзе. Поэтому на следующем заседании межведомственного координационного совета будет рассмотрен вопрос включения педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации, – пишет «Новости-Грузия».

«Сейчас, когда запас вакцин в стране увеличился, я уверен, что на заседании совета мы будем обсуждать этот вопрос и примем соответствующие решения», – заявил Гамкрелидзе.

В Грузии на первом этапе начали вакцинировать только медперсонал, затем к нему добавились граждане старше 65 лица, а после и старше 55 лет. С 5 апреля вакцинироваться могут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с пересаженными органами. Граждане могут выбрать любую из доступных в стране вакцин.