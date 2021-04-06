У колонии, где находится Навальный, усилены меры безопасности

Полиция усилила меры безопасности у исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области, где сторонники Алексея Навального, включая медиков из профсоюза "Альянс врачей", требуют предоставить заключённому политику квалифицированную врачебную помощь.

Как сообщило в Twitter сетевое издание Sota Vision, сотрудники ГИБДД блокировали подъезды к колонии, с территории исправительного учреждения можно только выехать. Туда не пропустили женщину, которая хотела оформить передачу Навальному.

Рядом с колонией много журналистов. Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева заявила собравшимся, что подала заявку на имя замначальника колонии с просьбой посетить Навального. По словам Васильевой, в посещении ей отказали, так как в учреждении сегодня нет приёмных часов.

Ранее представители "Альянса врачей" заявили, что едут в Покров "не протестовать", а "спасать" Навального.

Они уже приехали к ИК-2 в Покрове.

Накануне Алексей Навальный сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.

К вечеру понедельника штаб Навального со ссылкой на ФСИН сообщил, что политика перевели в тюремную больницу из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Адвокаты Навального пока не могут подтвердить эту информацию. Политик продолжает голодовку, которую объявил 31 марта. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет. Навальный один из немногих людей, выживших после отравления "Новичком". Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна, равносильному пыткам. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, считает глава Amnesty International.