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Верхний Ларс открыт: из Грузии в Россию пропускают грузовики
Автодорога, ведущая к границе Грузии с Россией, отрыта для всех видов транспорта, сообщает сегодня департамент автомобильных дорог Грузии.
Накануне запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Дорога была открыта после проведения очистительных работ, – пишет «Новости-Грузия».
По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме без остановки. На участке Гудаури-Коби автомобили двигаются только через лавинозащитные тоннели.
Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП «Казбеги»-«Верхний Ларс» – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.
Другие новости дня
КНДР не будет участвовать в Олимпиаде в Токио летом 2021 года
Северная Корея отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио летом. Как сообщает агентство Reuters, так власти КНДР хотят защитить спортсменов от коронавируса.
В Северной Корее действует один из самых строгих карантинных режимов в мире. Пхеньян утверждает, что в стране нет случаев заражения. Но сторонние наблюдатели в этом сомневаются. Ранее КНДР жёстко ограничила международное транспортное сообщение и запретила въезд туристам.
В марте президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Олимпиада в Токио могла бы способствовать возобновлению межкорейского диалога и восстановлению отношений КНДР с США и Японией.
Последний раз Северная Корея отказывалась участвовать в Олимпиаде в 1988 году. Тогда Пхеньян бойкотировал летние Игры в Сеуле.
Летняя Олимпиада в Токио должны была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года. Впервые в истории соревнования пройдут без иностранных зрителей.
В Грузии запретят сдавать помещения в аренду для проведения вечеринок
В Грузии запретят сдавать помещения и дома в аренду для проведения вечеринок и других общественных мероприятий. Об этом в интервью Первому каналу Грузии сообщил глава Службы инспекции труда Минздрава Бека Перадзе.
В постановление правительства Грузии «Об утверждении правил изоляции и карантина» планируется в ближайшие дни внести изменения, согласно которым, арендодатель будет обязан заключить с арендатором договор. В документе четко будет прописан пункт о том, что арендатору запрещено проводить в помещении массовые мероприятия.
Перадзе отметил, что в последнее время нередки случаи, когда собственники сдают помещения для массовых общественных мероприятий, и в случае выявления нарушения арендатор штрафуется на 2 тысячи лари, что не позволяет должным образом предотвратить проведение многолюдных свадеб, дней рождения или вечеринок.
Как пишет «Новости-Грузия», если арендодатель узнает, что сдаваемое им помещение все же используется для такого мероприятия, он будет обязан сообщить об этом в инспекцию труда, в противном случае будет оштрафован на 10 тысяч лари (2900 долларов США). В случае повторного нарушения против арендодателя будет возбуждено уголовное дело.
На вопрос, что будет, если арендодатель заявит, что включил условие о запрете проводить мероприятия в договор аренды, но арендатор не выполнил эту оговорку, Бека Перадзе ответил, что в службе изучат, был ли арендодатель проинформирован об истинных намерениях использования помещения.
К тому же, объяснение, что арендодатель не был проинформирован о намерениях арендатора уже не будет иметь оснований в случае второй и третьей аренды одного и того же помещения, а значит, «такой способ уклонения от санкций для собственников не сработает», отметил Перадзе.
Запрет на проведение застолий с участием больше 10 человек введен в Грузии как мера для превенции распространения коронавируса.
В выходные инспекция труда оштрафовала несколько юридических лиц за проведение массовых мероприятий в ночное время после вступления в силу комендантского часа, который действует по всей Грузии с 21:00 до 05:00.
Сергей Лавров и Джон Керри провели «случайную встречу» в Индии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели короткую встречу в Дели. Об этом сообщают СМИ со ссылкой источники в дипломатических кругах.
По данным СМИ дипломаты случайно заселились в один отель и там же провели переговоры. Их инициатором стала американская сторона. На встрече Лавров и Керри обсудили климатические вопросы.
В столице Индии Керри находится в рамках подготовки онлайн саммита по вопросам климата. Его созывает президент США в конце апреля. На виртуальную встречу приглашены 40 мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин.
Пять лет назад Керри на посту госсекретаря США подписал Парижское климатическое соглашение. Во время президентства Дональда Трампа Соединённые Штаты из него вышли. Вернулись к сделке уже при Байдене.
В прошлом Лавров и Керри провели большое количество переговоров, в том числе по ситуации на Украине, в Сирии, Йемене, а также по ядерной программе Ирана, напоминает РБК. В июне 2015 года во время переговоров в Сочи Лавров подарил Керри футболку с символикой Победы, а также картошку и помидоры. "Дары Краснодарского края едут в Америку", — сообщил тогда российский МИД.
Грузинские энергетики восстанавливают поврежденную ЛЭП «Кавкасиони»
Высоковольтная линия электропередачи «Кавкасиони» аварийно отключилась сегодня в 03:12 ночи. Как заявили «Эху Кавказа» в «Грузинской государственной электросистеме», авария произошла на территории села Лахами в Местийском муниципалитете.
По информации компании, сошедшая на месте лавина повалила деревья, что привело к повреждению ЛЭП.
«На данный момент идут восстановительные работы», – заявили в «Грузинской государственной электросистеме».
Сегодня утром в абхазской компании «Черноморэнерго» сообщили о введении временных ограничений на подачу электроэнергии. В заявлении компании говорилось, что ЛЭП повреждены на территории России. Позднее в «Черноморэнерго» уточнили, что «Кавкасиони» повреждена не на российском, а на грузинском участке.
«Кавкасиони», связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт «Ингури ГЭС». Линия электропередачи находится в собственности российско-грузинской компании «Сакрусэнерго».
Отметим, что на «Ингури ГЭС» – единственном источнике электроэнергии для Абхазии – продолжаются ремонтные работы. По информации руководителя «Ингури ГЭС» Левана Мебония, электростанция будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая.
У колонии, где находится Навальный, усилены меры безопасности
Полиция усилила меры безопасности у исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области, где сторонники Алексея Навального, включая медиков из профсоюза "Альянс врачей", требуют предоставить заключённому политику квалифицированную врачебную помощь.
Как сообщило в Twitter сетевое издание Sota Vision, сотрудники ГИБДД блокировали подъезды к колонии, с территории исправительного учреждения можно только выехать. Туда не пропустили женщину, которая хотела оформить передачу Навальному.
Рядом с колонией много журналистов. Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева заявила собравшимся, что подала заявку на имя замначальника колонии с просьбой посетить Навального. По словам Васильевой, в посещении ей отказали, так как в учреждении сегодня нет приёмных часов.
Ранее представители "Альянса врачей" заявили, что едут в Покров "не протестовать", а "спасать" Навального.
Они уже приехали к ИК-2 в Покрове.
Накануне Алексей Навальный сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.
К вечеру понедельника штаб Навального со ссылкой на ФСИН сообщил, что политика перевели в тюремную больницу из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Адвокаты Навального пока не могут подтвердить эту информацию. Политик продолжает голодовку, которую объявил 31 марта. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.
Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет. Навальный один из немногих людей, выживших после отравления "Новичком". Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна, равносильному пыткам. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, считает глава Amnesty International.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца Навальный пожаловался на боли в спине, проблемы с ногами и пытку бессонницей. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное".
Опрос IRI в Грузии: число сторонников диалога с Россией вновь сократилось
Большинство опрошенных Международным республиканским институтом (IRI) граждан Грузии поддерживает диалог с Москвой. Однако число сторонников диалога сокращается из года в год и сейчас – на историческом минимуме (IRI приводит данные за 2010-2021 годы).
По данным исследования, проведенного в феврале текущего года, полностью поддерживают диалог с Россией 36% опрошенных, частично –35%, частично против – 10%, категорически против – 14%.
88% опрошенных назвали Россию главной политической угрозой для Грузии, 78% – главной экономической угрозой. Лишь 7% считают, что отношения Грузии и России хорошие. 87% уверены, что отношения – плохие, 4% – ни хорошие, ни плохие, 2% ответили – не знаю.
При этом опрошенные считают США важнейшим политическим партнёром страны. Штаты лидируют с показателем 69%, далее идут Евросоюз (54%), Украина (23%), Азербайджан (17%), Турция (13%), Армения (11%), Россия (9%), Китай (4%) и Иран (3%). Отметим, что респонденты могли назвать несколько важных партнёров Грузии.
Исследование по заказу IRI провела компания IPM – с 2 по 26 февраля. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
Путин рассчитывает на «продолжение конструктивной совместной работы» с Бжания
Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Об этом говорится на официальном сайте абхазского лидера, которому сегодня исполнилось 58 лет.
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнёрства между России и Абхазией. Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – говорится в поздравительном адресе Путина.
Бжания поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что абхазский президент вносит «значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Абхазия».
«Идёт реализация договорённостей, направленных на развитие сотрудничества в торгово -экономической, научно - технической и культурно -гуманитарной сферах, создание условий для осуществления новых совместных проектов в различных областях. Убеждён, что дальнейшее наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия», – отметил Мишустин.
Аслан Бжания получил поздравление от президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Югоосетинский лидер говорит, что своей плодотворной деятельностью Бжания заслужил признание и уважение соотечественников.
«Вами прилагаются все возможные усилия для поступательного социально-экономического развития Республики Абхазия и защиты ее интересов. Убежден, что сложившиеся между нашими народами отношения дружбы и взаимного уважения будут и в дальнейшем развиваться при Вашем деятельном участии на благо народов Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. В этот знаменательный для Вас день направляю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации планов и поставленных задач во имя мира и процветания народа Апсны», – отмечает Бибилов.
У премьер-министра Грузии подтвердился коронавирус
У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили выявили коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
Гарибашвили пишет, что коронавирус подтвердился у него в результате планового тестирования.
«Я чувствую себя хорошо, нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать в дистанционном режиме», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что премьер Грузии не вакцинировался от коронавируса. Препаратом AstraZeneca привились президент страны Саломе Зурабишвили и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Специалисты при этом указывают, что стране угрожает третья волна коронавируса. Сегодня в правительстве сообщили о 897 новых случаях заражения. Это – максимальный показатель с 26 января.
Глава Amnesty International просит Путина пустить к Навальному врача
Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет, а также немедленно освободить политика. Правозащитник написала об этом в Twitter.
Калламар указала на необоснованный арест политика и ухудшение состояния его здоровья. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, считает глава Amnesty International.
Алексей Навальный один из немногих людей, выживших после отравления "Новичоком". Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна, равносильному пыткам, добавила Калламар. До назначения главой Amnesty International в конце марта Аньес Калламар была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального.
Накануне Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии №2 города Покров Владимирской области, сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.
К вечеру понедельника штаб Навального со ссылкой на ФСИН сообщил, что политика перевели в тюремную больницу из-за "симптомов острого респираторного заболевания". При этом политик продолжает голодовку, которую объявил 31 марта. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца Навальный пожаловался на боли в спине, проблемы с ногами и пытку бессонницей – его будят по восемь раз за ночь. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального признано "стабильным" и "удовлетворительным".
- В конце марта более тысячи российский врачей подписали открытое письмо с призывом допустить к политику специалистов, которым он доверяет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
Гарибашвили создал Межведомственный совет по развитию и реформам
Решением правительства Грузии создан Межведомственный совет по развитию и реформам страны, который по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили разработает десятилетний план развития страны.
По информации пресс-службы премьер-министра, межведомственный совет, созданный для эффективного реагирования на стоящие перед страной вызовы, возглавит сам глава правительства.
Членами Совета по развитию и реформам будут министры, депутаты и другие официальные лица, – пишет Первый канал Грузии.
Совет по развитию и реформам уполномочен создавать рабочие группы и подгруппы, а также, при необходимости, приглашать представителей других ведомств или специалистов в соответствующей области, экспертов и представителей частного сектора.
Задача Совета по развитию и реформам – до 31 мая 2021 года представить правительству Грузии исходный документ десятилетнего плана развития страны. Постановление о создании Межведомственного совета по развитию и реформированию страны уже подписано премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
В Грузии выявили максимальное с 26 января число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3832 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 897 новых случаев коронавируса (из них в Тбилиси – 463). По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 26 января. Накануне провели 24 592 теста: PCR-тестов – 6056, экспресс‐тестов на антиген – 18 536.
Выздоровели еще 196 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 284 958, выздоровевших – 275 220.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 3,65%, за последние 14 дней составляет 1,94%, за неделю – 2,32%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Госдепартамент США требует от России объяснить «провокации» на границе с Украиной
США считают сообщения о передвижении российских военных на границе Украины "достоверными" и просят Москву объяснить "провокации". Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Reuters.
"Мы призываем Россию воздержаться от эскалации. Мы попросили объяснить эти провокации", – сказал Прайс. По его словам, "русские в течение довольно долгого времени стремились устрашать и запугивать своих соседей".
Reuters отмечает, что сообщения о наращивании и перемещении российских войск на границе с Восточной Украиной стали последней точкой напряженности в американо-российских отношениях менее чем через три месяца после вступления в должность президента США Джо Байдена.
Позже Прайс подчеркнул, что Вашингтон "открыт для взаимодействия с Москвой" в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее стало известно, что США привели свои войска в Европе в боевую готовность из-за концентрации российских войск вблизи границы с Украиной, сообщили источники Politico и The New York Times. Это произошло на фоне обострения конфликта на Донбассе. В Кремле считают, что стягивание российских войск к границе с Украиной "не должно никого беспокоить". Президенты Украины и США поговорили по телефону, и Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "неизменную поддержку" суверенитета Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения словами о том, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".
Центр «Досье» изучил круг интересов депутата Леонида Слуцкого
Центр "Досье", некоммерческий проект Михаила Ходорковского, опубликовал расследование о деятельности главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Публикация на сайте Центра названа: "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса". Авторы изучили информацию от своих источников о том, чем и как занимается Леонид Слуцкий, известный широкой публике, в основном, по сексуальным обвинениям, которые выдвинули против него в 2018 году три журналистки. Об этом пишет Радио Свобода.
Расследователи Центра "Досье" считают, что сотрудники Российского фонда мира, который возглавляет Слуцкий, не стесняются просить гранты у американских сенаторов в то время, как российские власти клеймят ярлыком "иностранный агент" безобидные общественные организации и частных лиц за пожертвования из-за рубежа.
сотрудники Российского фонда мира, который возглавляет Слуцкий, не стесняются просить гранты у американских сенаторов
23 января 2018 года на имя заведующего консульским отделом посольства РФ в Германии Константина Нефедова пришло официальное письмо за подписью депутата Госдумы и главы Российского фонда мира Леонида Слуцкого. Он попросил консула оформить двукратные визы на 90 дней двум гражданам Германии — Александеру Гауланду и Беатрисе фон Шторх. Цель поездки была указана как "общественно-политическая".
Александер Гауланд — сооснователь немецкой ультраправой партии "Альтернативна для Германии" (AfD), который, в частности, призывал соотечественников не забывать, что миллионы солдат вермахта доблестно выполняли свой долг и у немцев есть право ими гордиться. Официальные российские СМИ на скандальное заявление Гауланда не отреагировали, но цитировали как он ратовал за отмену санкций против Кремля.
Депутат Европарламента Беатрис фон Шторх, за которую тоже хлопотал Слуцкий, — внучка министра финансов в правительстве Гитлера Людвига фон Крозига, осужденного американским трибуналом на 10 лет. В политическом багаже фон Шторх полно скандальных заявлений: например, она предлагала отстреливать мигрантов, пытающихся попасть в Европу без визы.
В Германии и других странах ЕС партия AfD подвергается критике за поддержку Кремля, антисемитизм и исламофобию. "Альтернатива для Германии" находится под наблюдением немецких спецслужб из-за подозрений в экстремизме.
Сотрудничество с Российским фондом мира, которым руководит Леонид Слуцкий, иногда может стоить зарубежным политикам высоких постов. Авторы Центра "Досье" приводят примеры, когда сотрудничество со Слуцким приводило зарубежных политиков к отставке с высоких постов. Так, французский депутат Тьерри Мариани, ездивший по приглашению Слуцкого в Крым в 2015 и 2016 годах, был лишен поста вице-президента фракции "Европейская народная партия" при Парламентской ассамблее Совета Европы.
Председателю ПАСЕ Педро Аграмунту пришлось подать в отставку после поездки в Сирию в составе делегации из депутатов Госдумы, Европарламента, членов ПАСЕ и других политиков. Участники посещали российскую авиабазу Хмеймим и встречались с президентом Сирии Башаром Асадом. Сам Аграмунт называл поездку ошибкой.
в 2011 году Слуцкий приземлился на вертолете в Троице-Сергиевой Лавре, получив кулуарное прозвище Леня-Вертолет
Леониду Слуцкому присущ размах при передвижении по срочным делам в качестве народного избранника. Так, например, в 2011 году Слуцкий приземлился на вертолете в Троице-Сергиевой Лавре, получив кулуарное прозвище Леня-Вертолет, отмечается в публикации Центра "Досье". Он объяснил свой перелёт необходимостью быстро прибыть на встречу с патриархом, а на дорогах были пробки. В 2013-м произошла еще одна дорожная история: Слуцкого заметили на заднем сиденье экипажа ГИБДД с включенной "мигалкой". Куда он так торопился, что потребовалось ехать на машине полиции, депутат не сообщил. За Слуцким числятся сотни нарушений правил дорожного движения, о которых подробно рассказывал в одном из своих расследований Алексей Навальный.
Самый громкий скандал вокруг Леонида Слуцкого разгорелся в марте 2018 года, когда три журналистки — Фарида Рустамова (Би-би-си), Дарья Жук ("Дождь") и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе — обвинили депутата в домогательствах. Впоследствии Фарида Рустамова передала Би-би-си аудиозапись разговора с депутатом, подтвердившую ее слова. В сентябре 2013 года депутат ходатайствовал через генерала Службы внешний разведки (СВР) Игоря Голубовского (он работал генконсулом РФ в Нью-Йорке) о выдаче виз группе из двадцати волонтеров, якобы собиравшихся в Россию в рамках программы помощи детям-сиротам "Русская инициатива". На деле в рядах волонтеров оказались певец Энрике Иглесиас, члены его музыкального коллектива, подтанцовка, финансовый директор и тур-менеджер музыканта.
Центру «Досье» не удалось обнаружить каких-либо упоминаний о концерте Иглесиаса в сентябре-октябре 2013 года перед российскими сиротами. Зато испанца часто приглашают на корпоративы крупных российских госкомпании и юбилеи приближенных к Кремлю олигархов. Например, в мае 2010 года Иглесиас спел на 50-летии президента клуба ЦСКА Евгения Гинера, а в декабре 2015 приезжал в Россию на выступление в закрытом клубе в подмосковной Барвихе.
По словам источника "Досье" в аэропорту Шереметьево, иностранные артисты будто бы прилетали на день рождения "какого-то влиятельного чеченца из окружения Кадырова".
В Абхазии введены временные ограничения на подачу электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия введены временные ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщает компания «Черноморэнерго».
«На высоковольтных линиях Гячрыпшь (Леселидзе – ред.) и Кавкасиони, на территории Российской Федерации произошли аварии. В следствии чего в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 МВт. Ввиду этого вводятся ограничения по всей территории республики на 1 час каждые 3 часа. О работах по ликвидации аварий будем сообщать своевременно», – говорится в сообщении.
Отметим, что на «Ингури ГЭС» – единственном источнике электроэнергии для Абхазии – продолжаются ремонтные работы. По информации руководителя «Ингури ГЭС» Левана Мебония, электростанция будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая.
США и Россия поддерживают контакты в связи с ситуацией на востоке Украины
Пентагон следит за ситуацией
США и Россия находятся в контакте на самом высоком уровне в связи с ситуацией в Украине, сообщило в понедельник российское агентство "Интерфакс", сославшись на замглавы МИД России Сергея Рябкова.
"Голос Америки", обративший внимание на это сообщение российского агентства, напоминает, что ранее Командование вооружённых сил США в Европе повысило уровень боеготовности своих сил в связи с эскалацией напряжённости на востоке Украины.
В минувший четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он обсудил с руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму.
В минувшую среду состоялся телефонный разговор между главой Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом Марком Милли и главой генштаба России Валерием Герасимовым. В четверг газета Wall Street Journal процитировала заявление Пентагона о том, что министерство обороны США "следит за ситуацией". Издание подтвердило, что "генерал Милли беседовал со своими коллегами в России и Украине".
В Цхинвали прошла встреча Мурата Джиоева и Инала Тасоева с делегацией МККК
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялась встреча полномочного представителя югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева и уполномоченного по правам человека при президенте Инала Тасоева с региональным координатором МККК по вопросам без вести пропавших Кариной Свефельт, региональным координатором МККК по вопросам судмедэкспертизы Сенем Шкуль, главой офиса Международного Комитета Красного Креста в республике Кармен Эчесареттой.
Как сообщает пресс-служба полпреда, во встрече также приняла участие сотрудница Цхинвальского офиса МККК Нана Тедеева.
В ходе состоявшейся беседы обсуждались вопросы взаимодействия в сфере выяснения судьбы без вести пропавших. Представители МККК проинформировали о планах по расширению деятельности в деле поиска без вести пропавших. Стороны с удовлетворением отметили активизацию взаимодействия участников Трехстороннего координационного механизма по выяснению судьбы без вести пропавших, действующего под эгидой МККК, несмотря на пандемию коронавируса.
Югоосетинские участники встречи выразили признательность МККК за оказываемую помощь, сообщает информагентство «Рес».
Путин подписал законы об «обнулении» своих сроков и оскорблении ветеранов
В понедельник Владимир Путин подписал сразу несколько законов. Они размещены на официальном портале правовой информации.
Первый из них «обнуляет» президентские сроки самого Путина. Согласно документу, гражданин Российской Федерации, занимавший должность президента в течение двух сроков, не имеет права снова быть избранным на этот пост, но на нынешнего главу России, как на лицо, которое занимало должность до вступления нового закона в силу, правило не распространяется. В связи с этим Владимир Путин сможет участвовать в президентских выборах еще дважды.
Также Путин подписал закон, согласно которому за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и оправдание нацизма предусматривается уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Президент ввел и административную ответственность за эти правонарушения. В том случае, если в действиях нарушителя не найдут состава уголовного преступления, ему будет грозить штраф до 5 миллионов рублей.
Кроме того, Владимир Путин подписал документ, наделяющий главу государства правом назначать на высшие военные должности гражданских лиц.
В Киеве введены строгие правила против распространения коронавируса
С 5 апреля в Киеве не работают школы и детские сады, в общественный транспорт допускаются только пассажиры со специальными пропусками. Киевский городской совет обнародовал порядок получения 400 тысяч специальных пропусков, подчеркнув, что их количество ограничено, а заявки от физических лиц не принимаются.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что общественный транспорт в период ограничений против распространения эпидемии будет работать в специальном режиме. Об этом сообщила «Украинская правда».
В понедельник жители Киева стали свидетелями длинных пробок и заторов у мостов. В 10 часов до полудня множество автомобилей стояли на основных мостах в направлении правого берега - Северный, мост Метро, мост Патона, Дарницкий мост. На левом и правом берегах большие пробки образовались на многих улицах и проспектах.
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» заявил об угрозе коллапса медицинской системы в столице. По его словам, городские больницы почти полностью заполнены. Именно поэтому власти ограничивают передвижение людей в Киеве, подчеркнул мэр.
Опрос IRI: 65% граждан Грузии считают самой большой проблемой безработицу
Согласно последнему опросу, проведенному в Грузии Международным республиканским институтом США (IRI), 79% считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась. При этом 37% считают, что экономическая ситуация «ухудшилась в определенной степени», а 39% считают, что «ситуация очень ухудшилась».
Опрос проводился со 2 февраля по 26 февраля путем прямого интервьюирования. В исследовании приняло участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Погрешность опроса составляет +/-2,5%.
63% опрошенных отмечают, что их экономическое положение «ухудшилось на бытовом уровне». 71% считает, что их состояние «несколько» или «очень» ухудшилось. Своей основной проблемой большая часть населения называет экономические проблемы, в том числе безработицу и рост цен. В частности, 65% опрошенных считают, что самая большая проблема в стране - безработица. 37% называют самой большой проблемой высокие цены, а бедность остается проблемой для 26%.
Для 16% главной проблемой является пандемия коронавируса. Среди стоящих перед страной вызовов опрошенные назвали образование (8%), оккупированные территории (4%), здравоохранение (9%), а также низкие пенсии (4%).
На вопрос «Как пандемия повлияла на экономическое положение семьи?» 65% ответили, что ситуация ухудшилась. При этом в июне 2020 года ухудшение ситуации из-за пандемии отмечали чуть больше - 67% опрошенных.
На вопрос о том, насколько население удовлетворено реакцией правительства на пандемию, голоса распределились следующим образом: 44% заявили, что они в некоторой степени удовлетворены, а 20% - очень недовольны. При этом во время опроса в июне 2020 года действиями правительства в связи с пандемией были в общей сложности довольны 79% респондентов, а по февральским данным – только 59%, информирует агентство «Новости-Грузия».
Коронавирус в Абхазии: 32 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 179 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 35 человек, 25 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 3 апреля скончалась пациентка 1939 года рождения. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 542 человека. Зарегистрировано 215 летальных случаев. Выздоровели 13 052 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Познер назвал себя почетным кахетинцем и пообещал грузинам вернуться
Ведущий Первого канала российского телевидения Владимир Познер пообещал, что в будущем намерен вернуться в Грузию, несмотря на недавний негативный опыт пребывания в стране. В реплике в эфире авторской программы он указал, что не обижен ни на кого из-за случившегося, сообщает «Лента.ру».
«Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию - это безусловно», - заверил он.
Журналист назвал произошедшее с ним частью «отчаянной политической борьбы» внутри Грузии. «Оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода - не знаю, как это назвать - шабаш, что ли», - считает Познер.
Он заключил, что «любители бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, есть во всех странах», и призвал не обращать на них внимания.
Ранее Познер заявлял, что не намерен комментировать ситуацию с протестами в Тбилиси из-за его приезда в столицу Грузии.
- Прилет журналиста в Тбилиси в конце марта вызвал массовую акцию протеста. Познер планировал по сложившейся традиции отметить день рождения в Грузии, однако этому помешали демонстранты, устроившие протест возле гостиницы, в которой остановился ведущий. Они осудили его за слова о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии, забросали отель яйцами и написали на асфальте возле здания «Вон из Грузии». В результате Познеру пришлось вернуться в Москву.
«Коронавирусная инфекция весьма коварна» – Анкваб обратился к жителям Абхазии
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб, в тяжелой форме переболевший коронавирусом, обратился к жителям Абхазии. Он говорит, что «коронавирусная инфекция весьма коварна» и призывает граждан к ответственному соблюдению мер предосторожности.
«Уважаемые сограждане, друзья, медики Абхазии, как известно, на днях я завершил курс лечения в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в г. Москве после заболевания коронавирусной инфекцией.
Болезнь протекала тяжело. Однако в результате первичной помощи, оказанной в Гудаутской центральной районной больнице, выполняющей последнее время функции главного ковид-госпиталя республики, и последующего интенсивного курса лечения в Москве, эти трудности преодолены.
Я знаю, что наши граждане проявляли искреннюю обеспокоенность состоянием моего здоровья, желали мне скорейшего выздоровления. Мне это помогало в борьбе с болезнью. И я сердечно вам всем благодарен.
Никогда не сомневался в серьезности угрозы здоровью человека, которую несет в себе новая коронавирусная инфекция. А пережитый личный опыт дает мне еще больше оснований так же настойчиво призывать всех вас к ответственному соблюдению мер предосторожности и неукоснительному выполнению предписаний специалистов.
Коронавирусная инфекция весьма коварна, а риски, связанные с заболеванием ею, слишком высоки. Именно поэтому каждый из нас обязан – ради собственного благополучия, ради жизни и здоровья родных и близких – не забывать об угрозах пока еще не побежденной эпидемии. Только наши коллективные усилия позволят преодолеть эту проблему.
Еще раз искренне благодарю всех вас за поддержку и желаю крепкого здоровья», – говорится в обращении.
Пресс-служба абхазского Кабмина 1 апреля сообщила, что Александр Анкваб после прохождения курса лечения в московской клинике вернулся в Абхазию.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.
Опрос IRI: 45% поддерживают досрочные парламентские выборы в Грузии, 45% против
Мнение опрошенных Международным республиканским институтом (IRI) граждан относительно досрочных парламентских выборов в Грузии разделилось поровну. 45% поддерживают внеочередные выборы, 45 выступают против.
На вопрос, «Поддерживаете ли вы требование оппозиции о внеочередных парламентских выборах в Грузии?», опрошенные ответили:
- Определенно да – 25%
- Скорее да – 20%
- Скорее нет – 12%
- Определенно нет – 33%
- Не знаю/нет ответа – 9%.
При этом большинство опрошенных не поддерживает парламентский бойкот оппозиции. На вопрос, «Поддерживаете ли вы решение оппозиции бойкотировать работу парламента Грузии?», они ответили:
- Определенно да – 15%
- Скорее да – 11%
- Скорее нет – 18%
- Определенно нет – 42%
- Не знаю/нет ответа – 14%.
Исследование по заказу IRI провела компания IPM – с 2 по 26 февраля. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
54 депутата от оппозиции уже несколько месяцев бойкотируют работу парламента десятого созыва. Оппоненты властей утверждают, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. От своих мест в парламенте не отказались лишь оппозиционных депутатов от двух партий.
Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 35%, «Национальное движение» – 18%
Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты социологического исследования, проведенного в Грузии в феврале текущего года.
У избирателей, в частности, спросили – «За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли в воскресенье?».
Результаты исследования:
- «Грузинская мечта» – 35%
- «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 18%
- «Европейская Грузия» – 3%
- Стратегия Агмашенебели – Георгий Вашадзе – 3%
- «Гирчи» – Зураб Джапаридзе – 2%
- «Альянс патриотов Грузии» – 2%
- Лейбористская партия – 2%
- Партия «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%
- «Лело» – Мамука Хазарадзе – 1%
- Другие партии – 1%
- Ни одна из партий – 10%
- Не знаю/отказ от ответа – 15%.
На вопрос, за кого бы вы не проголосовали ни при каких обстоятельствах, 27% ответили: «Грузинская мечта», 26% – «Единое национальное движение», 9% – «Альянс патриотов Грузии».
- Исследование по заказу IRI провела компания IPM – с 2 по 26 февраля. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
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