Парламент Грузии направил закон «Об общих судах» в Венецианскую комиссию

Европарламентарий Виола фон Крамон считает, что несмотря на планы правительства Грузии подать заявку на членство страны в ЕС в 2024 году, «до этого еще очень далеко».

«Я сомневаюсь, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в ЕС будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте», - заявила побывавшая недавно в Грузии Виола фон Крамон.

Выступая в рамках онлайн-конференции в «Институте политики Грузии», фон Крамон отметила, что заявления правящей партии о намерении подать заявку в ЕС, «вероятно связаны с незнанием того, чего от них ждут».

«Я хотела бы, чтобы Грузия была ближе [к членству в ЕС]. Однако после разговора с несколькими известными в стране людьми, я бы сказала, что, честно говоря, Грузия настолько далека от членства, насколько мы можем себе представить. После многократных посещений Грузии у меня создается впечатление, что за последние годы все существенно изменилось: неясен процесс принятия решений в правительстве и парламенте, многие структуры уже не так прозрачны, как раньше. Цель вступления в ЕС, безусловно, важна, но отсутствует восприятие и концепция того, как этого достичь.

Особенно, когда вы снимаете большинство проевропейских, протрансатлантических деятелей с ответственных постов, очень трудно признать, что достижение этой цели является серьезной целью или проблемой для вас.

Мне очень понравилась ваш бывший посол в Брюсселе Натали Сабанадзе - она правильно написала, что говорить о стремлениях к ЕС недостаточно. Я имею в виду, что, заявляя об этом, вы в то же время должны предпринимать какие-то действия. С моей точки зрения, как минимум не хватает реальных действий. Мы видели много противоречивых заявлений от «Грузинской мечты» и правительственных чиновников, в министерствах много ротаций, люди приходят и уходят, поэтому не видно стратегии того, как правящая партия собирается достичь этой цели», - сказала Виола фон Крамон.