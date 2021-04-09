Президент Грузии заявила, что с ней не обсудили планы подать заявку на членство в ЕС

Важнейшие вызовы для Грузии, которые необходимо довести до конца – евроатлантическая интеграция и деоккупация, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в парламенте.

Она призвала все политические силы страны к сотрудничеству по актуальным для страны вопросам.

При этом Зурабишвили упрекнула правительство страны. В частности, по словам президента, с ней не согласовывали планы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году.

«Тема внесения нашей кандидатуры в Евросоюз не была согласована не только с оппозицией, но даже с президентом страны. Если мы не создадим такое будущее вместе, не сможем преодолеть оккупацию и (осуществить) евроатлантическую интеграцию», – заявила Зурабишвили.

Ранее действующий премьер Ираклий Гарибашвили, экс-премьеры Георгий Гахария и Бидзина Иванишвили, а также представители правящей партии «Грузинская мечта» не раз заявляли, что Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.