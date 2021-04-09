«Мы прекрасно знаем, кто закрыл Ингурский мост, и кто ответственен за это» – Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что «тема оккупации – самая сакральная».

«Необходимо прекратить абсурдные обвинения по этой теме – «ничего не делают», «закрыли Ингурский мост» – особенно тогда, когда мы прекрасно знаем, кто закрыл Ингурский мост, и кто ответственен за это», – сказала она.

Президент говорит, что необходимо с осторожностью относиться ко всем возможным манипуляциям, которые могут исходить из других стран.

Отметим, что часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. Они трагически погибли в реке Ингури.

Власти Грузии уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».