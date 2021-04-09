В Ахалгори выявили пять новых случаев коронавируса

В Южной Осетии выявили семь новых случаев коронавируса, пять из них в Ахалгори, два в Цхинвали. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.

«За 8 апреля было проведено 79 исследований (всего – 20 788), положительный тест у семи человек. Таким образом, общее число выявленных случаев возросло до 3259. Сняты с учета за сутки 11 человек, всего выздоровели находившиеся на учете за период пандемии 2894 граждан», – сказала Гаглоева.

Под наблюдением медиков в Южной Осетии остаются 365 человек. В республиканском многопрофильном центре, по данным на 8 апреля, проходили лечение от коронавируса 13 граждан.

Накануне сообщалось о восьми новых случаях заболевания, а и.о. главврача ахалгорской больницы заявил о новом всплеске коронавируса.