4-11 мая объявлены выходными днями ​​в масштабе всей Грузии

«Межведомственный координационный совет обращается к работодателям с рекомендацией о переводе сотрудников на дистанционный режим работы», - данное решение было принято на заседании Межведомственного координационного совета, которое провел сегодня, - апреля, премьер-министр Ираклий Гарибашвили в формате видеоконференции, сообщает Общественный вещатель.

На сегодняшнем заседании Координационный совет принял решение объявить 4-11 мая выходными днями в масштабе всей Грузии.

На заседании также обсуждалась эпидемиологическая ситуация, которая ухудшается во всем мире, в том числе и в Грузии. Было отмечено, что динамика роста числа случаев, наблюдаемых в стране, требует внимания и особо ответственного подхода как со стороны правительства, так и граждан. В очередной раз была подчеркнута необходимость соблюдать установленные регуляции, что убережет страну от третьей волны вируса и, соответственно, от необходимости введения жестких ограничений.

Согласно решению совета, основанному на оценке текущей эпидемиологической ситуации, на данном этапе в силе остается ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.

На встрече также обсуждалась важность дальнейшей интенсификации текущего процесса вакцинации в стране. Было отмечено, что в ближайшее время страна получит новые дозы вакцин. Параллельно, по указанию премьер-министра и при непосредственном его участии ведутся активные переговоры с производителями вакцин и странами-партнерами о мобилизации дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.