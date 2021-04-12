Карасин считает, что о возобновлении авиасообщения с Грузией говорить рано

Радикально настроенные в Грузии силы добавляют неопределенности в вопрос восстановления авиасообщения с Россией, о котором говорить пока рано. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет», - сказал сенатор.

Отвечая на соотвествующий вопрос, Карасин сообщил, что продолжит контакты со спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе, – пишет ТАСС.

«Мы ведем эту совместную работу с 2012 года. И она приносит практические результаты в ряде важных областей. В отсутствие дипотношений и жесткой внутриполитической борьбы в самой Грузии это временами бывает очень сложно. Пандемия не дала нам возможности очной встречи в 2020 году, но мы продолжаем работу в онлайн-формате и по-прежнему надеемся и на личную встречу», – сказал глава комитета СФ.