В пригороде Миннеаполиса беспорядки после гибели афроамериканца

В американском штате Миннесота, к северу от Миннеаполиса, в ночь на понедельник вспыхнули беспорядки после гибели от рук полицейского 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Поздно вечером 11 апреля сотни протестующих собрались у полицейского управления в городе Бруклин-Сентер, где произошёл вооружённый инцидент. В ходе столкновений сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестной акции закидали камнями две полицейские машины, пишет Reuters.

В полиции, объясняя обстоятельства гибели Данте Райта, сообщили, что он был застрелен одним из офицеров при задержании. Машину афроамериканца, по данным следствия, остановили за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что есть ордер на его арест. Когда Райта попытались задержать, он сел обратно в свою машину и попытался скрыться. В этот момент один из полицейских выстрелил. Подозреваемый успел проехать несколько улиц и врезался в другую машину. От полученных травм он скончался на месте.

Произошедшее с афроамериканцем в местной полиции называют "трагическим случаем" и призывают протестующих не прибегать к насилию.

Губернатор Миннесоты Тимоти Уолз заявил, что следит за ситуацией, не забывая о скорби после гибели другого темнокожего жителя штата при задержании полицейскими. Уолз говорил о Джордже Флойде, чья смерть в мае прошлого года привела к массовым протестам и беспорядкам по всей стране.

Бруклин-Сентер – пригород Миннеаполиса, где сейчас проходит начавшийся 8 марта судебный процесс по делу о гибели Флойда. Обвиняемым стал бывший полицейский Дерек Шовин, который применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. Шовина и еще трех сотрудников силовых структур, также участвовавших в задержании Флойда, уволили. Подсудимому вменяют убийство и непредумышленное убийство. Вины он не признаёт. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Процесс в Миннеаполисе сопровождается новыми акциями против полицейского произвола. Здание суда охраняют бойцы Национальной гвардии.