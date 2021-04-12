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В пригороде Миннеаполиса беспорядки после гибели афроамериканца
В американском штате Миннесота, к северу от Миннеаполиса, в ночь на понедельник вспыхнули беспорядки после гибели от рук полицейского 20-летнего афроамериканца Данте Райта.
Поздно вечером 11 апреля сотни протестующих собрались у полицейского управления в городе Бруклин-Сентер, где произошёл вооружённый инцидент. В ходе столкновений сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестной акции закидали камнями две полицейские машины, пишет Reuters.
В полиции, объясняя обстоятельства гибели Данте Райта, сообщили, что он был застрелен одним из офицеров при задержании. Машину афроамериканца, по данным следствия, остановили за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что есть ордер на его арест. Когда Райта попытались задержать, он сел обратно в свою машину и попытался скрыться. В этот момент один из полицейских выстрелил. Подозреваемый успел проехать несколько улиц и врезался в другую машину. От полученных травм он скончался на месте.
Произошедшее с афроамериканцем в местной полиции называют "трагическим случаем" и призывают протестующих не прибегать к насилию.
Губернатор Миннесоты Тимоти Уолз заявил, что следит за ситуацией, не забывая о скорби после гибели другого темнокожего жителя штата при задержании полицейскими. Уолз говорил о Джордже Флойде, чья смерть в мае прошлого года привела к массовым протестам и беспорядкам по всей стране.
Бруклин-Сентер – пригород Миннеаполиса, где сейчас проходит начавшийся 8 марта судебный процесс по делу о гибели Флойда. Обвиняемым стал бывший полицейский Дерек Шовин, который применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. Шовина и еще трех сотрудников силовых структур, также участвовавших в задержании Флойда, уволили. Подсудимому вменяют убийство и непредумышленное убийство. Вины он не признаёт. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.
Процесс в Миннеаполисе сопровождается новыми акциями против полицейского произвола. Здание суда охраняют бойцы Национальной гвардии.
Другие новости дня
«Руки прочь от Украины и Грузии!» – акция солидарности в Тбилиси
Партия «Гирчи – Большей свободы» провела акцию солидарности у посольства Украины в Тбилиси. Главный лозунг пикета: «Руки прочь от Украины и Грузии!», – пишет СОВА.
«Это проявление солидарности, прежде всего, с украинским народом. Мы думаем, что реакция правительства Грузии на такие случаи, в том числе на то, что Россия творит в Украине, носит формальный характер. Это не искренняя поддержка и протест. Думаю, это часть более широкой политики, которую они называют политикой нераздражения России», – заявил лидер движения Зураб Джапаридзе.
По его словам, Тбилиси и Киев – стратегические партнеры, поскольку оба стремятся на Запад, хотят вступить в НАТО и Евросоюз. Но обе страны сталкиваются и с агрессией России.
«Всякий раз, когда у нас были проблемы, Украина поддерживала нас. Поэтому, когда Украина оказывается в беде, наша страна должна поддерживать ее искренне, а не формально», – добавил оппозиционер.
К акции присоединилась и основательница политического движения «Дроа» («Настало время!») Элена Хоштария. По ее словам, события на востоке Украины являются не только проблемой самой Украины, но и проблемами Грузии, региона и всего мира.
«Правительство [Грузии], как мы видим, многие годы избегало того, чтобы занять четкую и активную позицию. Поэтому, думаю, это долг нашей оппозиции и гражданского сектора, чтобы продемонстрировать отношение страны», – сказала Хоштария.
К участникам акции вышел посол Украины в Грузии Игорь Долгов. Он поблагодарил их за поддержку и заявил, что Тбилиси и Киев смогут вместе преодолеть все угрозы.
- Власти Украины заявляют о том, что Россия стягивает войска к границам страны и готовит провокацию. По сообщениям СМИ, 11 апреля подконтрольные Москве вооруженные формирования десять раз нарушили соглашение о прекращении огня в Донбассе.
Два кандидата на местных выборах в Гальском районе набрали одинаковое количество голосов
В избирательном округе № 5 Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия пройдут повторные выборы.
Два кандидата, баллотировавшиеся по этому округу на выборах в органы местного самоуправления, набрали одинаковое количество голосов. Об этом агентству «Апсныпресс» сообщил председатель районной избирательной комиссии Игорь Амичба.
По другим округам депутатами Гальского районного cобрания избраны: Валетта Сохадзе, Нукри Кулава, Алик Бигвава, Джамила Чаргазия, Эдишер Зухба, Ираклий Колбая, Ахра Чачава, Манучар Ачба, Екатерина Черкезия и Беслан Кантария.
Отметим, что во всех округах Гальского района числится менее 900 избирателей. Это объясняется тем, что в 2013 -2014 гг. большинство жителей этого района лишились абхазского гражданства из-за наличия гражданства Грузии. При этом на вчерашних выборах именно в Гали была зафиксирована самая высокая явка по Абхазии – 58%.
Последний раз в Гальском районе выборы в органы местного самоуправления проводились 10 лет назад – в 2011 году.
Координатор штаба Навального в столице Дагестана сутки не выходит на связь
После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале его координатор Эдуард Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь. Активисты пытаются установить местонахождение Атаева, но информации пока нет.
"Дни перед открытием штаба были очень напряженными и выматывающими, после самого мероприятия Эдуард сказал мне, что поедет домой отдохнуть, он выглядел уставшим. Попросил ему написать, когда доберется домой, но в итоге никто не написал. Сперва подумал, что просто забыл, однако утром телефон был выключен", - рассказал Кавказ.Реалии общественник из Махачкалы Мурад Манапов.
Активисты нашли знакомых Атаева в селе Эндирей и попросили прийти к нему домой, но калитка оказалась закрытой на замок.
Мурад Манапов уточняет, что координатор штаба не планировал никуда "исчезать", сейчас его товарищи пытаются установить контакты родных, после чего обратиться в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении человека.
50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.
- Накануне сообщалось, что в Махачкале был открыт штаб оппозиционного российского политика Алексея Навального. Координатором штаба стал Эдуард Атаев, глава регионального отделения "Партии народной свободы" ("Парнас").
- Предыдущая попытка открыть штаб Навального в Махачкале закончилась избиением координатора Руслана Аблякимова и его отъездом из Дагестана. Главной проблемой активист называл именно проблемы с поиском помещения – собственники в регионе опасаются вести дела с оппозицией.
Грузия погасила старые евробонды на $500 млн. и планирует выпустить новые
В министерстве финансов Грузии сообщили, что выпущенные в 2011 году евробонды на 500 миллионов долларов уже погашены. При этом ведомство планирует выпустить новые еврооблигации – это может произойти уже завтра.
«В процессе выпуска еврооблигаций мы прошли довольно длительный путь, который включал в себя выбор банков-партнеров, анализ рынка, выбор подходящего периода для выпуска и встречи с потенциальными инвесторами. Для выпуска еврооблигаций были выбраны три авторитетных международных инвестиционных банка: JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC; два местных инвестиционных банка, находящихся в статусе соучастников – Galt & Taggart и TBC Capital», – говорится в заявлении.
В Минфине говорят, что процесс уже находится на финальной стадии, а завтра планируется официально объявить о выпуске ценных бумаг.
«По завершении процесса, в ближайшие дни министерство финансов предоставит общественности детальную информацию. Ожидается, что процентная ставка по новым еврооблигациям будет значительно ниже, чем по еврооблигациям, выпущенным в 2011 году (6,875%)», – говорится в сообщении Минфина, перевод которого публикует Первый канал Грузии.
В Беларуси прекращена трансляция новостного телеканала Euronews
В Беларуси с понедельника, 12 апреля, прекращена трансляция телеканала Euronews.
В министерстве информации Беларуси РИА "Новости" заявили, что ретрансляция прекращена из-за выявленного нарушения законодательства о рекламе. В сообщении на сайте самого ведомства говорится, что у Euronews истёк срок действия ранее выданного разрешения на распространение сигнала на белорусской территории.
Одновременно сообщается о начале вещания с 12 апреля в Беларуси телепрограммы российского производства под названием ПОБЕДА – о Великой Отечественной войне. "Масштабный проект "Цифрового Телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы", - отмечают в Мининформе. В эфире телепрограммы, в частности, классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками.
Euronews – европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий на 13 языках. В Белорусской ассоциации журналистов не исключили, что за прекращением вещания Euronews стоит нечто большее, чем формальные нарушения. "Скорее всего, это было сделано с целью еще большей информационной блокады белорусского народа. Власти, начиная с лета, систематически создавали, условно говоря, "китайскую стену" вокруг белорусского общества - репрессировали журналистов, закрывали публикации", - заявил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Его слова приводит агентство БелаПАН.
Медиа-эксперт Павлюк Быковский отметил в свою очередь, что массовая аудитория в Беларуси "не имеет доступа к таким вещательным проектам, как CNN, Fox News и многим другим каналам, которые были бы возможной альтернативой тому, что показывают белорусские государственные или российские телеканалы". Слова Быковского приводит Белорусская служба Радио Свобода.
С августа прошлого года в Беларуси продолжаются массовые выступления против официальных итогов президентских выборов. Главой государства на шестой срок подряд был объявлен Александр Лукашенко. Западные страны не признали его легитимно избранным президентом. В отношении Лукашенко и чиновников из его окружения были введены санкции, в том числе, за жёсткие разгоны силовиками мирных протестов и серьёзные нарушения прав человека. Минск обвинения отрицает. Москва в ситуации после выборов поддержала белорусские власти.
Экс-министр юстиции Зураб Адеишвили решил отказаться от грузинского гражданства
Экс-министр юстиции, бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили потребовал прекращения своего грузинского гражданства. Об этом сообщили грузинские СМИ.
В Агентстве развития государственных сервисов Грузии подтвердили, что Адеишвили уже подал соответствующее заявление в ведомство. Там отметили, что обсуждение вопроса уже началось и рассмотрение дела о прекращении гражданства будет завершено в мае.
После смены власти в Грузии в 2012 году, Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. Однако Интерпол прекратил его международный розыск. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» - к двум годам лишения свободы (срок сокращён на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави - к двум годам. Последние годы Адеишвили занимал должности в правительстве Украины.
У здания правительства Абхазской автономии в Тбилиси задержали шесть человек. ФОТО
Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали шесть человек у здания правительства Абхазской автономной республики в Тбилиси. Протестующие пытались пройти в здание для встречи с главой абхазского правительства в изгнании Русланом Абашидзе.
Участники акции требуют отменить 5-дневный карантин, действующий для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями.
Часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина.
Власти Грузии же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение.
В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Аслан Бжания провел рабочую встречу с Александром Анквабом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел рабочую встречу с премьер-министром Александром Анквабом, который сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей после лечения от COVID-19.
Как сообщили в президентской пресс-службе, Бжания и Анкваб обсудили ситуацию в Абхазии и планы работы исполнительной власти в ближайшее время.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
1 апреля стало известно, что после прохождения курса лечения в московской клинике Анкваб вернулся в Абхазию. 5 апреля он обратился к жителям Абхазии и заявил, что «коронавирусная инфекция весьма коварна». Премьер призвал граждан к ответственному соблюдению мер предосторожности.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.
«Гирчи» готова прекратить бойкот парламента в случае полной легализации марихуаны
Грузинская партия «Гирчи» (лидер – Яго Хвичия) сегодня представит план действий. Также состоится презентацию новой партийной газеты, первую полосу которой «Гирчи» опубликовала в социальной сети Facebook.
В газете говорится, что партия готова прекратить бойкот парламента, если правящая «Грузинская мечта» согласится полностью урегулировать один из следующих семи вопросов:
- Все последующие парламентские выборы будут проводиться по полностью пропорциональной системе и с естественным (нулевым) барьером;
- Частное среднее образование (частные школы) будет полностью освобождено от государственного регулирования;
- Шерифы районной полиции будут избираться непосредственно населением;
- Судьи первой инстанции будут избираться народом, прямым голосованием. Подсудимые будут иметь право выбирать, какой судья будет их судить: избранный или назначенный;
- В стране будет разрешен мультивалютный режим;
- Реституция — в соответствии с пунктами, согласованными с оппозицией;
- Марихуана будет полностью легализована.
На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах партия «Гирчи» («Шишка») набрала 2.89% голосов и получила четыре мандата. После выборов партия присоединилась к оппозиционному бойкоту парламента с требованием провести повторные выборы. Однако официально от мандата отказался лишь Зураб Джапаридзе, который после декабрьского раскола в партии основал новую партию «Гирчи – Больше свободы». Оставшиеся в «Гирчи» лидеры не раз заявляли, что готовы прекратить парламентский бойкот.
В 2018 году экс-премьер и бывший председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили утверждал, что культивация медицинской марихуаны принесет стране огромные деньги. Однако подготовленный на эту тему законопроект был отозван из парламента – из-за позиции Грузинской православной церкви.
COVID-19 в Грузии: 359 новых случаев, шесть пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3883 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов.
За сутки в стране выявили 359 новых случаев коронавируса. Накануне провели 13 685 тестов: PCR-тестов – 5890, экспресс‐тестов на антиген – 7795.
Выздоровели еще 526 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 288 755, выздоровевших – 277 829.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,62%, за последние 14 дней – 2,31%, за неделю – 2,51%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и нескольких членов парламента от правящей партии «Грузинская мечта».
«Земля кочевников» получила главный приз Британской киноакадемии
Драма "Земля кочевников" получила четыре приза Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), включая награду за лучший фильм года. Картина рассказывает об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по Соединенным Штатам.
Награду за лучшую режиссёрскую работу получила создательница фильма Хлоя Чжао. Она стала второй в 53-летней истории BAFTA женщиной, которой достался приз в этой категории, сообщает Би-би-си.
Исполнительница главной роли в "Земле кочевников" Фрэнсис Макдорманд была удостоена приза за лучшую женскую роль, а Джошуа Джеймс Ричардс — за лучшую операторскую работу.
"Земля кочевников" считается главным фаворитом на будущей церемонии вручения "Оскаров", которая состоится через две недели в Лос-Анджелесе. Ранее фильм уже получил "Золотого льва" в Венеции и был назван лучшим на "Золотом глобусе".
Награду за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме "Отец". Это третья "Бронзовая маска" для 83-летнего актера.
Лучшим анимационным фильмом стала «Душа» студии Pixar, а лучшим иностранным фильмом — «Еще по одной» Томаса Винтерберга.
Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. В этом году из-за коронавирусных ограничений церемония вручения прошла в онлайн-формате. Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.
Ротенберг назвал себя владельцем пяти санаториев в Крыму
Друг президента России, миллиардер Аркадий Ротенберг с 2019 года владеет пятью гостиничными комплексами в аннексированном Россией Крыму , в которые он намерен вложить около 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Речь идёт о санаториях "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отеле "Дача Рахманинов".
Все эти санатории, кроме "Жемчужины", входят в сеть "Курорты Крыма". Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. При этом в сентябре 2019 года представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму. Тогда стало известно, что сеть "Курорты Крыма" сменила владельца и оказалась под управлением закрытого паевого фонда "Трес", предположительно связанного с Аркадием и Борисом Ротенбергами.
Санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за полтора миллиарда рублей. При этом дворец "Дюльбер", построенный в конце 19 века в мавританском стиле для представителя царской семьи, а также парк вокруг него признаны объектами культурного наследия. В лот вместе с санаторием "Дюльбер" вошли также земля санатория "Морской прибой" и участок со зданием дачи "Мисхор", в которой был открыт отель "Дача Рахманинов". За здания санатория "Жемчужина", расположенного около замка "Ласточкино гнездо", в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 миллионов рублей.
- Аркадий Ротенберг — крупнейший владелец объектов туристического бизнеса в аннексированном Крыму, писали СМИ в феврале. Его компании после аннексии полуострова скупали земли и пансионаты зачастую ниже рыночной стоимости. Только кадастровая стоимость принадлежащей ему земли оценивается в 5 с половиной миллиардов рублей.
В конце января Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем "дворца" на мысе Идокопас под Геленджиком из расследования Фонда борьбы с коррупцией (включён российскими властями в список иностранных агентов. ФБК с эти не согласен). Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». В расследовании ФБК утверждалось, что реальный бенефициар резиденции Владимир Путин. Предположительная стоимость "дворца" оценивается в 100 миллиардов рублей. Путин отверг причастность к зданию, заявив, что им владеют частные компании.
После аннексии Крыма в 2014 году Аркадий Ротенберг попал под санкции США и ЕС за близость к Путину, с которым дружит больше 50 лет. В 2020 году он получил звание Героя труда за строительство моста в Крым через Керченский пролив – он, по оценке газеты "Ведомости", обошёлся бюджету в 300 миллиардов рублей. Ротенберг – один из самых богатых людей России, его состояние оценивается журналом Forbes в 2,8 миллиарда долларов.
- Управляющая компания инфраструктурных проектов, на которую записаны санатории, выкупила также компанию "Крымтелеком", которой принадлежит оператор сотовой и фиксированной связи и объекты недвижимости в Крыму. В собственности компании — 21,5 га земли, в том числе 4,3 га на берегу моря, на которых расположен санаторий в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма. В декабре 2018 года, когда "Крымтелеком" был выставлен на торги, представитель Ротенберга заявлял, что бизнесмен не интересуется покупкой компании.
- Этот актив не интересует и не интересовал Ротенберга, подтвердил и сейчас представитель бизнесмена. По его словам, сейчас идут переговоры с членами паевого фонда об единоличном владении бизнесменом санаториями без "Крымтелекома". На торги по продаже "Крымтелекома" и санаториев, которые сейчас развивает Ротенберг, кроме УКИП заявлялось также ООО "Сарыч". Эта компания владеет лесными и пляжными участками на острове Сарыч, по соседству с которыми строится особняк площадью 6–7 тыс. кв. м, хозяином которого местные жители, по информации издания, считают самого Ротенберга.
Анкваб вернулся к исполнению обязанностей главы абхазского Кабмина
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб сегодня, 12 апреля вернулся к исполнению своих обязанностей после длительного лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
1 апреля стало известно, что после прохождения курса лечения в московской клинике Анкваб вернулся в Абхазию.
5 апреля он обратился к жителям Абхазии и заявил, что «коронавирусная инфекция весьма коварна». Премьер призвал граждан к ответственному соблюдению мер предосторожности.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.
В парламенте Грузии обсудят тему Нагорного Карабаха
Вопрос Нагорного Карабаха обсудят в парламенте Грузии. Об этом сообщает Первый канал Грузии.
В повестке дня комитета по обороне и безопасности указано, что обсуждение будет сосредоточено на теме «Влияние мирного соглашения по Нагорному Карабаху на среду безопасности на Южном Кавказе». Депутаты заслушают и.о. главы Службы разведки Шалва Ломидзе.
Заседание парламентского комитета, предположительно, пройдет в закрытом формате.
Карасин считает, что о возобновлении авиасообщения с Грузией говорить рано
Радикально настроенные в Грузии силы добавляют неопределенности в вопрос восстановления авиасообщения с Россией, о котором говорить пока рано. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью изданию «Коммерсантъ».
«Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет», - сказал сенатор.
Отвечая на соотвествующий вопрос, Карасин сообщил, что продолжит контакты со спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе, – пишет ТАСС.
«Мы ведем эту совместную работу с 2012 года. И она приносит практические результаты в ряде важных областей. В отсутствие дипотношений и жесткой внутриполитической борьбы в самой Грузии это временами бывает очень сложно. Пандемия не дала нам возможности очной встречи в 2020 году, но мы продолжаем работу в онлайн-формате и по-прежнему надеемся и на личную встречу», – сказал глава комитета СФ.
- С 2012 года в Праге проходят регулярные встречи Зураба Абашидзе и экс-замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Иранские власти назвали «актом терроризма» инцидент в Натанзе
На заводе в Натанзе ранее уже происходили инциденты с тяжёлыми последствиями
Иранские власти назвали инцидент на ядерном предприятии в Натанзе "актом терроризма".
Пока никто не взял на себя ответственности за отключение электроэнергии утром в воскресенье на иранском подземном ядерном объекте. Агентство Associated Press отмечает, что первыми подозреваемыми, по оценкам иранской стороны, являются израильские спецслужбы.
Если будет доказано, что ответственным за произошедшее является Израиль, это ещё более повысит напряжённость между двумя странами, уже ведущими скрытый конфликт на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принимавший в воскресенье главу Пентагона Ллойда Остина, заявил, что Израиль не допустит восстановления ядерной сделки, подписанной мировыми державами и Ираном в 2015 году.
Аssociated Press отмечает, что подробности инцидента, произошедшего утром в воскресенье, чрезвычайнно скупы. Глава иранской Организации атомной энергии Али Акбар Салехи, ранее работавший главой МИД Ирана, выступил с самыми жесткими за всю свою карьеру комментариями произошедшего. Как пишет агентство, Салехи не пояснил, что именно произошло, но из его слов понятно, что произошёл один из наиболее крупных сбоев на заводе в Натанзе.
Израильское издание "Джерузалем пост" напоминает, что ядерные объекты Ирана в Натанзе, по данным из-за рубежа, ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тысячи центрифуг.
В июле прошлого года на объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал причиной аварии саботаж. Однако, конкретные виновные не были названы. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.
В ноябре 2020 года Иран обвинил Израиль в убийстве учёного, одного из основателей иранской ядерной программы.
Политический кризис в Грузии - СМИ узнали о визите глав МИД шести европейских стран
Министры иностранных дел шести европейских стран планируют посетить Тбилиси в конце апреля для помощи в разрешении затяжного политического кризиса. Об этом сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на неназванный источник. Предположительно, готовятся визиты глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Швеции, Польши и Франции.
Лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе частично подтвердил эту информацию. По его словам, уже точно известно, что в Грузию в ближайшее время прибудет глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Согласно «Мтавари», визитам министров будет предшествовать специальное заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля по ситуации в Грузии. Телеканал добавляет, что возобновление переговоров членов правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции – это уже решенный вопрос, при этом пока неясно, кто будет выступать посредником между сторонами представитель Шарля Мишеля, дипломат Кристиан Даниельсон или же кто-то другой.
- Политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После парламентских выборов 31 октября 2020 года заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.
- По личному указанию главы Евросовета Шарля Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями властей, так и оппозиции, однако усилия Брюсселя не принесли каких-либо результатов.
- Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и требует нового голосования. Власти считают обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться на других вопросах. Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки – освобождение из заключения лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, которых называет политическими заключенными.
В Китае впервые признали недостаточную эффективность своих вакцин
По словам китайского медицинского чиновника, рассматривается вопрос комбинации отдельных вакцин. Гао Фу также призвал учесть преимущества западных вакцин, созданных по технологии мРНК.
Высокопоставленный китайский чиновник, отвечающий за медицинские вопросы, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса - низкая, и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект. Соответствующее заявление глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сделал в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Чэнду на юго-западе страны.
По словам руководителя центра, препараты - «не предоставляют очень высокого уровня защиты». «Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации», - подчеркнул Гао Фу.
Как было установлено в ходе клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. от инфицирования коронавирусом - на уровне в 50,4 процента. Вместе с тем, по данным самой компании, тяжелое течение COVID-19 препарат предотвращает на 80 процентов. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3 и 72,5 процента. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта - CanSino - на отметке в 65 процентов. Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в КНР пока не одобрено, сообщает Deutsche Welle.
«Все должны учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК (по технологии матричной РНК - Ред.) могут принести для человечества», - отметил в этой связи Гао Фу. «Мы должны внимательно следить за этим, а не игнорировать только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин», - отметил он.
Как уточнил китайский чиновник, на 2 апреля обе дозы в стране получили 34 млн. человек и около 65 млн. человек - минимум одну. Население Китая превышает 1,3 млрд.
Ранее в китайских СМИ и соцсетях активно проводилась кампания, цель которой заключалась в том, чтобы посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, одобренных на Западе. Так, в частности, германская и американская компании BioNTech и Pfizer обвинялись в том, что они, якобы, скрывали опасность разработанного ими препарата. При этом китайские фармаконцерны через фирму Fosun Pharma закупали компоненты для своих вакцин именно у компаний BioNTech и Pfizer.
Умер бывший генпрокурор США, борец за гражданские права Рэмси Кларк
Бывший генеральный прокурор США Рэмси Кларк, работавший в администрации президента Линдона Джонсона (во второй половине 1960-х годов), умер в пятницу, 9 апреля, в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Об этом сообщила журналистам Шерон Уэлч, родственница Кларка.
В 1969 году Рэмси Кларк создал в Нью-Йорке частную юридическую контору, занимавшуюся защитой гражданских прав и борьбой с расизмом. Кларк представлял, в частности, интересы лиц, объявленных врагами Соединенных Штатов, среди которых бывший президент Югославии Слободан Милошевич и бывший иракский лидер Саддам Хуссейн.
В американских судах Рэмси Кларк защищал антивоенных активистов. Он был решительным противником усиления американского милитаризма, осуждал войны во Вьетнаме, Гренаде, Ливии, Панаме и войну в Персидском заливе.
Кларк заявлял, что США должны действовать согласно провозглашенным ими идеалам. «Если вы не настаиваете на том, чтобы ваше правительство подчинялось закону, то какое право вы имеете требовать этого от других?» - говорил Кларк.
Рэмси Кларк заявлял, что работа в сфере юстиции втянула его в революцию прав человека, которую он называл самым благородным из современных начинаний американского народа.
Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились с Келли Дегнан и Карлом Харцелем
Лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились с послом США Келли Дегнан и послом ЕС Карлом Харцелем в офисе представительства ЕС в Грузии, сообщает Общественный вещатель. Как рассказал журналистам после встречи Мамука Хазарадзе, на встрече обсуждались вопросы, связанные с документом, подготовленным президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.
По словам Хазарадзе, позиция «Лело» по трем пунктам неизменна, и они подтвердили свое согласие с ними, а по оставшимся двум пунктам продолжаются дискуссии. Как отметил Хазарадзе, партия «Лело» встретилась с послами отдельно, а встреча спикера парламента Грузии с послами состоялась до их приезда.
«Я не могу говорить о деталях, но хочу подтвердить, что интерес к Грузии большой. Сейчас идет большая попытка, чтобы произошла окончательная перезагрузка Грузии, и эта перезагрузка не означает вхождение оппозиции в парламент. Вхождение оппозиции в парламент должно привести к серьезным реформам, которые коснутся жизни каждого нашего гражданина. У нас не было встречи с правящей командой. Встреча состоялась до нас. Мы с Бадри провели независимую встречу с послами», - сказал Хазарадзе.
По словам Бадри Джапаридзе, встречи с послами проходят практически каждую неделю, и эта встреча была одной из рабочих встреч, на которых обсуждалась ситуация в стране. По его словам, новых предложений от партнеров на встрече не прозвучало, но, как отметил Джапаридзе, самое главное, что Грузия находится в центре внимания США и Европы.
Сегодня представительство ЕС посетил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, который покинул офис без комментариев.
В Абхазии завершились выборы в органы местного самоуправления
Завершились выборы в органы местного самоуправления самопровозглашенной республики Абхазия. В 20:00 по местному времени закрылись все избирательные участки, а члены избиркомов приступили к подсчетам голосов.
Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки избирателей.
Избранными считаются кандидаты в депутаты собрания, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования.
Если по избирательному округу не был избран ни один депутат собрания, либо выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок.
Избирателям предстояло избрать 142 депутатов семи районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания, по 9 депутатов в городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления.
Штангист Талахадзе завоевал золото ЧЕ, установив два мировых рекорда
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе завоевал золото в весовой категории свыше 109 кг в заключительный соревновательный день на чемпионате Европы в Москве.
Олимпийский чемпион 2016 года по итогам двух упражнений поднял общий вес 485 кг (рывок - 222 кг, толчок - 263 кг). Талахадзе обновил собственный мировой рекорд по сумме баллов, установленный им на чемпионате мира 2019 года в Паттайе (484 кг).
Кроме того, он обновил мировой рекорд в рывке. Прежней принадлежал ему же и был также установлен на ЧМ в Паттайе (220 кг).
Второе место в весе свыше 109 кг занял Гор Минасян из Армении – 464 кг (216+248). Его соотечественник Вараздат Лалаян стал бронзовым призером – 445 кг (205+240).
Турция сообщила об успешных испытаниях ракетного двигателя
Турция провела успешные испытания ракетного двигателя, предназначенного для лунной миссии. Об этом 11 апреля сообщил турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк.
По данным агентства Anadolu, испытания прошли в черноморском районе Шиле на северо-востоке провинции Стамбул. Их следующий этап запланирован на май. Турецкие СМИ сообщают также о проведенном тестировании двигателя для другой ракеты - Sonda, сообщила «Немецкая волна».
Западные СМИ называют турецкую космическую программу амбициозной. Она была обнародована 9 февраля этого года президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Анкара намерена создать собственный космодром, отправить турецкого гражданина в космос, а также запустить новые спутники для гражданских и военных нужд. Она была обнародована 9 февраля этого года президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Программой предусмотрены две лунные экспедиции - в 2023 и 2028 годах.
Полиция обязала демонстрантов покинуть окрестности Намахвани
Полицейские обязали протестующих против строительства ГЭС свернуть палаточный лагерь близ села Намахвани Цхалтубского муниципалитета, и переместится в более безопасное место. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии, распространенном сегодня, 11 апреля.
Как пояснили в ведомстве, в бассейне Риони существует риск наводнения. Согласно официальным гидрологическим данным Национального агентства окружающей среды, уровень воды в реке будет повышаться. Специалисты не исключают, что Риони выйдет из своего русла и затоплены будут прилегающие территории. С учетом этих обстоятельств в МВД Грузии приняли решение убрать палатки из опасной зоны и переместить граждан в безопасное место. В ведомстве подчеркнули, что действуют в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Грузии «О полиции», для защиты жизней и здоровья демонстрантов.
«МВД Грузии призывает протестующих подчиниться законным требованиям полиции», - отмечено в сообщении.
По информации одного из лидеров движения «Защитники долины Риони» Варлама Голетиани, полиция уже начала демонтаж их палаток. Активисты считают, что повышения уровня воды в реке - это еще один формальный повод для того, чтобы помешать их протесту. «Со стороны властей мы видим репрессивную политику… Это заведет власти в тупик», - заявил Голетиани.
- Уже более 15 часов в бассейне Риони продолжаются поиски молодого мужчины - участника протестной акции. По предварительной версии, накануне вечером он зашел в разбушевавшуюся реку и его унесло течением. В поисковой операции задействованы лодки, подключены водолазы. Дно реки осматривают с помощью эхолотов. В Намахвани создан полевой штаб.
- Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду, сообщает агентство «Новости-Грузия».
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