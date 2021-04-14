Грузия и Таджикистан подписали соглашение о международном автомобильном сообщении

Грузия и Таджикистан оформили соглашение «О международном автомобильном сообщении» для усиления торгово-экономического сотрудничества, сообщает сегодня министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Документ был подписан на встрече в Тбилиси министра экономики Грузии Натии Турнава с министром транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом, – пишет «Новости-Грузия».

У Грузии и Узбекистана накоплен многолетний опыт сотрудничества в сфере автомобильного сообщения, а с сегодняшнего дня оно будет укреплено официальным соглашением, которое будет способствовать развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отмечают в ведомстве.

Документ предусматривает осуществление грузовых перевозок на основании квотных разрешений на двусторонние, транзитные перевозки, в том числе транспортное сообщение в третьи страны, или из третьих стран. Их количество стороны будут определять ежегодно, на основании соглашения.

Соглашение также предусматривает регулирование правовых вопросов, связанных с автомобильными перевозками между сторонами, что поможет перевозчикам обеих стран в процессе их деятельности.

Ранее такого соглашения у стран не было, однако между Грузией и соответствующими ведомствами Таджикистана производился обмен бланками разрешений на международные автомобильные перевозки во избежание перебоев в дорожном сообщении.

Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в рамках программы TRACECA («Новый шёлковый путь»), направленной на развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.