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COVID-19 в Грузии: 1030 новых случаев, 706 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3908 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 1030 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1085). Накануне провели 32 801 тест: PCR-тестов – 11 882, экспресс‐тестов на антиген – 20 919.
Выздоровели еще 706 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 292 244, выздоровевших – 279 389.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,14%, за последние 14 дней составляет 2,68%, за неделю – 2,82%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Другие новости дня
Власти Японии не исключили отмену Олимпиады в Токио летом 2021 года
Власти Японии допускают возможность отмены проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, передает Reuters.
По его словам, если ситуация с коронавирусом ухудшится и рост числа зараженных COVID-19 продолжится, и проведение Олимпийских игр станет чрезвычайно затруднительным, вариант отмены соревнований становится возможным.
Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно заявил в эфире телеканала "Асахи", что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти полностью без зрителей. Ранее организаторы приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков.
Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года.
В январе газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что японские власти решили отменить Олимпийские игры в Токио в 2021 году из-за пандемии.
По словам собеседника издания, японские власти уже приняли решение и сейчас ищут способ сообщить об этом миру, "сохранив лицо". Однако в правительстве Японии категорически опровергли эту публикацию The Times , заявив, что на не соответствует действительности. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также заявил, что организация не планирует отменять Олимпийские игры в Токио.
Проведенный в апреле агентством Kyodo опрос показал, что 72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии.
Кондитеры предупредили о росте цен в России на конфеты и вафли
Российские кондитеры предупредили розничные сети, что они вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за "катастрофического" подорожания сырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько кондитерских предприятий.
Так, цены планируют повысить компании "Акульчев" (выпускает венские вафли под этой маркой), производитель конфет "Эссен Продакшн АГ" и кондитерская фабрика "Победа".
По словам гендиректора группы "Акульчев" Сергея Акульчева, за последние шесть месяцев сырьё для кондитеров подорожало от 25 до 120 процентов. Стоимость муки, масла, яиц и джемов в среднем выросла на 50 процентов, а сахара — на 120 процентов.
В связи с этим компания намерена повысить цены в среднем более чем на 10 процентов. Кондитерская фабрика "Победа" уже повысила отпускные цены примерно на 3 процента. Однако ретейлеры готовы согласиться на увеличение стоимости кондитерской продукции максимум на 7 процентов, отмечает РБК.
В Минсельхозе заявляют, что оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет.
В декабре прошлого года правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на базовые продукты – сахар и масло. Документ позволял Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС заключать с торговыми сетями и производителями специальные соглашения. В конце марта правительство продлило заморозку цен на эти товары.
В то же время как писал "Коммерсантъ", фиксация розничных цен на эти продукты не помогла сдержать рост их оптовой стоимости.
Грузия выводит своих миротворцев из Афганистана: подробности
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне объявил, что Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана.
В Минобороны Грузии заявили, что подразделения Сил обороны покинут Афганистан по графику, согласованному с НАТО. Ведомство напоминает, что Грузия участвует в миротворческой миссии в Афганистане с 2004 года. При этом страна вносит наибольший вклад в миссию среди стран, не являющихся членами Альянса, а также лидирует по количеству военного персонала на душу населения.
«Этот факт ясно показывает то значение, которое Грузия придает укреплению глобальной безопасности в поддержку стран-членов и партнеров НАТО. На протяжении этих лет тысячи военнослужащих Сил обороны Грузии служили поддержанию мира и стабильности, 32 из них были убиты и многие ранены.
С 1999 года наши миротворцы в своих текущих миссиях под эгидой НАТО, США и ЕС неоднократно демонстрировали высокий профессионализм, преданность делу и приверженность общим ценностям. Активно участвуя в международных миссиях, Грузия зарекомендовала себя как достойный и надежный партнер в процессе укрепления глобальной безопасности, что является важной основой евроатлантической интеграции страны.
Министерство обороны выражает глубокую благодарность каждому военнослужащему за службу в миссиях в Афганистане. Мы отдаем особую дань уважения нашим героическим солдатам, погибшим во время миссии в Афганистане, которые пожертвовали собой ради укрепления мира и безопасности во всем мире. Силы обороны продолжат активно развивать все существующие формы сотрудничества, поддерживать партнеров и укреплять национальную и глобальную безопасность», – сказано в заявлении ведомства.
В заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится, что грузинские военнослужащие за время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.
«Грузинская армия подтвердила: по пути в НАТО она способна с достоинством решать задачи коллективной обороны и безопасности. Мы гордимся тем, что Грузия – надежный партнер НАТО, которая вместе с Альянсом внесла важнейший вклад в обеспечение глобального мира и безопасности», – отметила Зурабишвили.
В Twitter она написала, что сегодня Афганистан – более безопасная страна. «Сотрудничество союзников радикально изменило лицо угроз, с которыми мы столкнулись на рубеже веков, и Грузия сейчас как никогда готова к вступлению в НАТО», – отметила Зурабишвили.
Грузия неоднократно доказывала, что может достойно выполнять обязанности коллективной обороны, – заявил глава МИД Давид Залкалиани.
«Я благодарен госсекретарю США Энтони Блинкену, который вчера счел необходимым проинформировать меня лично о решении Североатлантического союза. Это еще раз подтверждает, насколько Соединенные Штаты Америки и Североатлантический союз ценят вклад Грузии в глобальную безопасность.
Госсекретарь выразил особую благодарность грузинским военным за их усилия и жертвы во имя мира во всем мире.
Действительно, Грузия неоднократно доказывала, что мы можем с достоинством взять на себя ответственность коллективной обороны.
Со своей стороны, я благодарю грузинских военных, служивших в Афганистане, и преклоняюсь перед памятью героических солдат, которые пожертвовали своими жизнями во имя мира и безопасности.
А Грузия, как ответственный член международного сообщества, вместе со своими партнерами всегда будет вносить свой вклад в дальнейшее мирное развитие Афганистана», – написал Давид Залкалиани в соцсети.
Президент США Джо Байден выступил в среду с заявлением о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон.
Вслед за США, НАТО объявило о выводе войск из Афганистана. Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что вывод начнется к маю и продлится несколько месяцев. «Мы вошли в Афганистан вместе, мы корректировали свои позиции вместе и вместе уходим», – добавил он.
Турция: США отозвали заявку на проход кораблей в Чёрное море
Информационные агентства и турецкие СМИ со ссылкой на турецких официальных лиц и дипломатические источники вечером в среду сообщили о том, что запланированный на 14 и 15 апреля проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Чёрное море не состоится.
Как утверждают источники агентств, США отозвали предпреждение о проходе кораблей, которое они ранее направили властям Турции в соответствии с конвенцией Монтрё. С чем связано это решение - не сообщается. Официальных комментариев американской стороны пока нет.
О намерении США в середине апреля направить в Чёрное море сразу два корабля своих ВМФ сообщалось несколько дней назад - на фоне роста напряжённости на российско-украинской границе и стягивания российских военных к границе и в аннексированный Крым. Тогда утверждалось, что целью маневра кораблей должна стать демонстрация поддержки Украины со стороны США и их союзников.
Во вторник 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Стороны обсуждали, в том числе, Украину. Как говорилось в сообщении Белого дома, Джо Байден заявил Владимиру Путину о безусловной поддержке США территориальной целостности Украины. Байден также предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
В среду ситуацию вокруг Украины Байден обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как говорится в сообщении канцелярии Меркель, лидеры согласились с тем, что сокращение российского военного присутствия у границ с Украиной поможет снизить напряжённость.
Тема российско-украинского конфликта обсуждалась также на встрече министров иностранных дел и обороны стран НАТО в Брюсселе. Они призвали Россию "прекратить агрессивные провокации" и снизить напряжённость. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в укреплении обороноспособности.
- Обострение ситуации вокруг Украины обсуждалось также на слушаниях в Сенате США с участием глав спецслужб. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс высказал мнение, что наращивание российского военного присутствия в приграничном регионе может быть частью политики давления на украинское руководство. В то же время, по его словам, собранных сил достаточно для проведения ограниченной наступательной операции - и это вызывает беспокойство США и их союзников.
СМИ: президент Байден подготовил указ о введении санкций против России
Администрация Джо Байдена намерена ввести в четверг новые санкции в отношении России, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.
Президент США Джо Байден подготовил указ, согласно которому американским банкам будет запрещена покупка российских государственных облигаций у Банка России, министерства финансов страны и Фонда благосостояния России. Предусматривается высылка из США 10 российских дипломатов, некоторые из которых имеют отношение к выплате награждений за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Санкции будут введены в ответ на российские кибератаки, вмешательство России в американские выборы и аннексию Россией Крыма.
На службу внешней разведки России будет возложена вина за так называемую операцию Solar Winds, незаконное проникновение в компьютерные системы государственных ведомств и оборонных корпорацией США.
В середине марта американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. Тогда же в интервью ABC News Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.
Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах.
На фоне новостей о планах США ввести санкции в отношении суверенного госдолга России обвалился рубль. В четверг утром в ходе торгов на Мосбирже доллар достиг отметки в 77 рублей(+1,6 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал на 1,75 рубля и стоит почти 93 рубля .
Грузия выведет всех военных из Афганистана – Гарибашвили
Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана по графику, согласованному с альянсом. Об этом в социальной сети Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Сегодня НАТО приняла решение поэтапно, до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по согласованному с НАТО графиком покинут и грузинские подразделения. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером – США. Вывод контингента из Афганистана будет осуществлен в координации с ними», – отметил премьер.
Гарибашвили добавил, что на сегодняшний день в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка».
Президент США Джо Байден в среду объявил о скором завершении 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане. В своей речи, содержание которой привёл телеканал CNN, он заявил: «Мы вошли в Афганистан после ужасной атаки, которая произошла 20 лет назад. Это, однако, не объясняет, почему нам следует оставаться там в 2021 году. Я четвертый американский президент, руководящий присутствием войск в Афганистане, и не собираюсь передавать эту ответственность пятому. Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой».
Как ожидается, последний американский военнослужащий покинет Афганистан к 11 сентября – двадцатой годовщине крупнейшего теракта на территории США.
«Пора домой»: Байден о возвращении американских войск из Афганистана
Президент США Джо Байден в среду объявил о скором завершении 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане. В своей речи, содержание которой привёл телеканал CNN, он заявил: "Мы вошли в Афганистан после ужасной атаки, которая произошла 20 лет назад. Это, однако, не объясняет, почему нам следует оставаться там в 2021 году. Я четвертый американский президент, руководящий присутствием войск в Афганистане, и не собираюсь передавать эту ответственность пятому. Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой".
Как ожидается, последний американский военнослужащий покинет Афганистан к 11 сентября – двадцатой годовщине крупнейшего теракта на территории США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также выступил в среду, заявил, что военнослужащие других стран НАТО, находящиеся в Афганистане, также будут выведены из страны в течение нескольких месяцев.
В 2011 году численность войск США в Афганистане превышала 100 тысяч человек, тогда как в настоящее время она составляет около 2,5 тысяч. Общее количество представителей военного контингента стран НАТО – менее десяти тысяч.
Администрация предшественника Джо Байдена Дональда Трампа после достижения договорённостей с афганским радикальным движением "Талибан" установила крайний срок для вывода войск - 1 мая. Команда Байдена решила взять отсрочку, ссылаясь на то, что слишком резкое сворачивание военного присутствия поставит под угрозу американский и союзный контингент. В американской администрации пообещали дать талибам "решительный ответ" в случае продолжения агрессии против американских военных.
Соединённые Штаты начали операцию в Афганистане вскоре после терактов 11 сентября 2001 года - после того, как контролировавшие тогда большую часть территории страны талибы отказались выдать организатора терактов Усаму бин Ладена.
За время конфликта в Афганистане погибли почти 2,5 тысячи американских военных, а общие расходы США на эту войну составили порядка двух триллионов долларов. С одной стороны, главная цель вторжения в Афганистан была выполнена: Соединенным Штатам и союзным им силам в 2001 году удалось отстранить талибов от власти, а террористическая организация "Аль-Каида" была обезглавлена в результате успешной операции против Усамы бин Ладена в Пакистане. С другой стороны, талибы и сейчас сохраняют влияние в стране, хотя оно не является однородным в разных районах.
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс предупредил сенаторов, что после вывода войск возможности американской разведки в Афганистане сократятся, хотя "определенный набор" инструментов сохранится. Наибольшую тревогу вызывает то, как уход США повлияет на положение самых уязвимых категорий местного населения – детей, девочек и женщин в Афганистане. Эти социальные группы подвергаются особенно жестокому подавлению со стороны радикальных исламских группировок.
Всеобъемлющего соглашения о мире между международно признанным афганским правительством и талибами пока не достигнуто, представители "Талибана" обещают продолжить переговоры после вывода из страны иностранных войск.
Помощник Путина – послу США: новых санкций быть не должно
Соединенные Штаты во время подготовки к встрече президентов США и России на высшем уровне должны воздержаться от введения новых санкций, в противном случае Москва «отреагирует самым решительным образом». Об этом, как сообщают агентства, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном.
Американского посла пригласили к Ушакову на следующий день после того, как в телефонном разговоре с Путиным президент США Джо Байден предложил российскому президенту в ближайшие месяцы встретиться в одной из третьих стран. Посольство США встречу пока не комментировало.
То, что Кремль призвал Вашингтон воздержаться от новых санкций, подтвердили агентству Франс Пресс в МИД России. При этом прямо не утверждается, что отказ от санкций является условием согласия Путина на встречу.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопросы о возможном саммите, сказал, что о его месте и времени говорить пока рано. По мнению Пескова, встреча могла бы пройти «в одной из европейских стран». Ранее о готовности принять саммит заявили Финляндия, Австрия и Чехия. Первые две страны не входят в НАТО, а в Чехии в 2010 году проходила встреча тогдашних президентов США и России.
По словам Пескова, Ушаков сказал Салливану, что «озвученные инициативы должны сочетаться с конкретными делами». В случае же введения новых санкций, по мнению Пескова, «слова будут коррелировать с делом» «в меньшей степени».
Представители администрации США и сам Байден не раз заявляли, что намерены привлечь Россию к ответственности за ряд недружественных и агрессивных, по мнению Вашингтона, шагов, а также нарушения ее международных обязательств. Речь шла, в частности, о вмешательстве в выборы в США, о кибератаках, об использовании химического оружия – в том числе отравлении Алексея Навального, об агрессивных действиях в отношении Украины. Кроме того, под санкции могут попасть организации, причастные к сооружению газопровода «Северный поток – 2».
Представитель Белого дома Джен Псаки в среду заявила, что целью звонка Байдена Путину было в том числе дать понять российскому президенту, что действия российских властей «в течение последних месяцев» «не могут не иметь последствий». При этом Псаки подчеркнула, что задача Вашингтона – получить «предсказуемые и стабильные» отношения с Москвой.
Власти США не объявляют о санкциях заранее, поэтому неясно, готовятся ли сейчас какие-либо новые санкции в отношении России или нет.
Байден накануне позвонил Путину на фоне резкого обострения напряженности вокруг Украины. По многочисленным сообщениям, которые Москва не отрицает, Россия стянула к украинской границе большое количество военных и техники. США и другие страны Запада призывают Россию отвести войска и ослабить напряженность, в Москве заявляют, что военные проводят учения, а также ссылаются на якобы имеющиеся данные об агрессивных планах Украины.
Байден и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и другие вопросы. Президент США предложил российскому президенту встретиться, чтобы обсудить широкий круг вопросов. При этом Байден подчеркнул приверженность США защите своих интересов, а также территориальной целостности Украины.
В среду тон официальных российских представителей продолжал оставаться жестким. Так, замглавы МИД России Александр Грушко обвинил НАТО в росте напряженности в Донбассе. А секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе визита в аннексированный Крым сказал, что Украина при поддержке США может готовить провокации в Крыму.
В Госдепартаменте выразили разочарование политической ситуацией в Грузии
Грузинская редакция радиостанции «Голос Америки» распространила заявление Госдепартамента США, сделанное после телефонного разговора между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу текущих событий в стране.
По словам одного из главных пресс-спикеров Госдепартамента, Соединенные Штаты хотят, чтобы Грузия преуспела в качестве безопасной и развитой демократии и продолжала работать над евроатлантической интеграцией. Вместе с тем в Госдепартаменте выражают разочарование по поводу политической ситуации в Грузии и заявляют, что противоборствующие стороны не ставят интересы страны выше собственных политических интересов.
«Мы разочарованы тем, что ни одна из сторон, правящая партия и оппозиция, до сих пор не выразила желания поставить интересы грузинского народа выше своих собственных политических интересов. Правящая партия и оппозиция должны работать над достижением компромисса, однако мы уже высказывали [нашу позицию, что] правящая партия несет особую ответственность за достижение компромисса. Крайне важно, чтобы партии действовали в соответствии с фундаментальными демократическими нормами, лежащими в основе ценностей европейского и евроатлантического сообществ», - сказано в заявлении.
- Накануне начался визит в США председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Визит продлится до 16 апреля. Грузинская делегация проведет встречи с конгрессменами, сенаторами, высокопоставленными представителями Госдепартамента и Белого дома, а также с руководителями американского аналитического центра Think Tank.
Акция против строительства Намахвани ГЭС проходит в центре Кутаиси
В центре Кутаиси проходит акция противников строительства Намахвани ГЭС. Часть протестующих пришла в Кутаиси из села Гумати пешком.
По словам участников акции, лозунгами можно обмануть общество, однако они хорошо прочитали условия договора и хорошо понимают значение протеста. Как заявляют местные жители, Намахвани ГЭС не будет построена до тех пор, пока не будут даны ответы на все существующие в обществе вопросы.
По словам участников акции, власти представляют их как радикальные группы, однако, как говорят организаторы, их протестные акции носят мирный характер.
Вместе с тем, по заявлению одного из организаторов протеста, они собираются остаться в Кутаиси на всю ночь, – передает «Интерпрессньюс».
Как сообщалось ранее, протестующих не пускают к селу Намахвани, где запланировано строительство гидроэлектростанции. Ночью полиция выставила в селе Гумати металлические ограждения.
Грузия и Таджикистан подписали соглашение о международном автомобильном сообщении
Грузия и Таджикистан оформили соглашение «О международном автомобильном сообщении» для усиления торгово-экономического сотрудничества, сообщает сегодня министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Документ был подписан на встрече в Тбилиси министра экономики Грузии Натии Турнава с министром транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом, – пишет «Новости-Грузия».
У Грузии и Таджикистана накоплен многолетний опыт сотрудничества в сфере автомобильного сообщения, а с сегодняшнего дня оно будет укреплено официальным соглашением, которое будет способствовать развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отмечают в ведомстве.
Документ предусматривает осуществление грузовых перевозок на основании квотных разрешений на двусторонние, транзитные перевозки, в том числе транспортное сообщение в третьи страны, или из третьих стран. Их количество стороны будут определять ежегодно, на основании соглашения.
Соглашение также предусматривает регулирование правовых вопросов, связанных с автомобильными перевозками между сторонами, что поможет перевозчикам обеих стран в процессе их деятельности.
Ранее такого соглашения у стран не было, однако между Грузией и соответствующими ведомствами Таджикистана производился обмен бланками разрешений на международные автомобильные перевозки во избежание перебоев в дорожном сообщении.
Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в рамках программы TRACECA («Новый шёлковый путь»), направленной на развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.
Израиль отказался отвечать на приписываемую Ирану атаку
Израиль не планирует реагировать на иранскую атаку против израильского судна у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и стремится снизить напряженность в отношениях с Тегераном. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя израильских спецслужб.
В ходе произошедшего во вторник ракетного нападения – третьего по счету за последние месяцы – небольшие повреждения получило судно Hyperion Ray, идущее под флагом Багамских островов. Никто из экипажа не пострадал. Официально Тегеран не взял ответственность за удар, однако израильские власти не сомневаются в причастности иранской стороны.
Ракетная атака последовала вскоре после диверсии, которая вывела из строя иранский атомный объект в Натанзе. Сразу после инцидента Иран объявил о намерении рекордно нарастить обогащение урана – до 60 процентов. Израильские СМИ, однако, высказали сомнение в том, что Тегерану удастся достичь этой цели: после атаки объект находится в нерабочем состоянии.
О том, что именно произошло в Натанзе, неизвестно. Израильское общественное радио Kan со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило о кибератаке, осуществлённой израильской разведкой "Моссад". В то же время газета The New York Times, цитируя сотрудников американской и изральской разведок, написала о некоем "большом взрыве", к которому Израиль имел отношение и который вывел в Натанзе из строя внутреннюю энергосистему, питающую работу подземных центрифуг по обогащению урана. Отключение произошло на следующий день после того, как Тегеран запустил новые усовершенствованные центрифуги.
Этот эпизод обозначил очередной виток напряженности в отношениях двух стран, которые, по данным СМИ, уже не первый год ведут "теневую войну", в том числе на море, в воздухе и в киберпространстве. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят Ирану создать ядерную бомбу. Тегеран настаивает на мирном характере своей атомной промышленности.
По сообщениям израильских СМИ, ядерные объекты Ирана в Натанзе и ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тысячи центрифуг.
В июле прошлого года на объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал причиной аварии саботаж. Конкретные виновные не были названы. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.
В ноябре 2020 года Иран обвинил Израиль в убийстве учёного – одного из основателей иранской ядерной программы.
Владимир Путин сделал вторую прививку против COVID-19
Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду утром вторым компонентом вакцины от коронавируса.
"Уверен, что всё будет хорошо", - сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества, которое было организовано в режиме видеосвязи. Как отметил Путин, он надеется, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации, которая в России "активно проводится".
О том, что Владимир Путин получил первый компонент прививки против COVID-19, стало известно 23 марта. Это было сделано непублично. В Кремле не стали уточнять, на какой из вакцин президент остановил выбор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что Кремль сознательно не указывает вакцину, и подчёркивал одновременно, что "все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны".
В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
18 января в России официально началась "массовая вакцинация". На конец марта сообщалось, что прививку сделали менее 5% взрослого населения. По данным опубликованного ранее в марте исследования "Левада-центра" (внесён в реестр НКО-"иноагентов"), готовность привиться высказали лишь 30 процентов опрошенных россиян.
Абхазскую партию «Амцахара» возглавил Лесик Цугба
Сегодня в Сухуми состоялся XII съезд абхазской политической партии «Амцахара». На нём избрали нового председателя партии. Алхаса Квициния на руководящем посту сменил Лесик Цугба.
Выступая перед делегатами съезда, Квициния поблагодарил присутствующих за поддержку деятельности партии и заявил, что необходимо внести изменения в её устав, – передает «Апсныпресс».
«Все здесь сидящие знают, какой путь мы прошли и чего добились. Мы участвовали во всех событиях, происходивших в Абхазии. Хочу сказать спасибо всем, кто рядом, и кто поддерживает нашу партию», – сказал Квициния.
Заместителями председателя партии стали Коба Гогохия и Мизан Зухба, секретарём президиума – Заур Адлейба. В состав президиума введены руководители Гагрского отделения партии Ростислав Кетия и Геннадий Ахиба, а также Руслан Джугелия. Делегаты одобрили предложенные партией изменения в устав.
Ахра Авидзба останется под арестом до 5 мая
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия, герой «ДНР» Ахра Авидзба останется под арестом до 5 мая.
Как пишет «Апсныпресс», кассационная коллегия абхазского Верховного суда не удовлетворила ходатайство стороны защиты. Авидзба обжаловал постановление Сухумского городского суда от 2 апреля о продлении срока его задержания на один месяц.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- О задержании Ахры Авидзба стало известно 4 марта вечером. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
Грузия в Индексе паспортов: 50-е место и 116 безвизовых стран
Количество безвизовых направлений для граждан Грузии выросло за 11 лет с 56 до 116. Об этом говорится в отчете компании Henley & Partners.
В обновленном Индексе паспортов мира на второй квартал текущего года Грузия занимает 50-е место в мире. Граждане страны формально могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 116 стран. Этот показатель не изменился с октября прошлого года, правда тогда Грузия была на 49-м месте.
Россия прибрела безвизовый доступ к Ираку и Оману и переместилась на две позиции в рейтинге (48-е место) с возможностью путешествовать с российским паспортом по 118 направлениям без визы.
Украина поднялась в рейтинге на шесть позиций и занимает 35-е место с возможностью путешествовать без визы или визой по прибытии в 136 стран мира. В период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.
Самый влиятельный паспорт в мире – японский. Для граждан Японии открыты границы 193 стран мира. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).
«Всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещения граждан между странами снова станут обычным явлением», – говорится в пресс-релизе Henley & Partners.
Московский суд потребовал от Google восстановить телеканал «Царьград» в YouTube
Арбитражный суд Москвы потребовал от Google восстановить телеканал "Царьград" в YouTube. В случае отказа корпорация должна будет платить штраф от 100 тысяч рублей в день. Об этом сообщило агентство "Интерфакс". Суд впервые применил новую норму закона о приоритете российского права над международным на территории страны против попавших под санкции россиян.
Ультраконсервативный российский интернет-канал был заблокирован в видеосервисе в июле 2020 года. В YouTube объяснили решение санкционным режимом. Владелец канала – предприниматель Константин Малофеев – внесён в санкционные списки США и Евросоюза по обвинениям в участии в аннексии Крыма и разжигании военного конфликта на востоке Украины.
Иск канала был подан к российской дочерней структуре американской корпорации и двум её юридическим лицам в США и Ирландии. В случае неисполнения решения суда после его вступления в законную силу Россия попытается взимать с корпорации неустойку в размере 100 тысяч рублей в день.
Блокировка канала стала одной из причин принятия в России закона, запрещающего интернет-ресурсам блокировать распространение общественно-значимой информации в стране. Авторы документа назвали его "законом против цензуры в интернете".
Депортированный из Франции чеченец находится в полиции Урус-Мартана
Уроженец Чечни Магомед Гадаев, депортированный из Франции и переданный чеченским полицейским в Новом Уренгое, содержится в отделе полиции Урус-Мартана. Об этом сообщила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Локшина со ссылкой на адвоката. С её слов, защитника к Гадаеву пока не допустили, пишет "Кавказский узел".
По информации, полученной от его родственников, утром 13 апреля полицейские привели Гадаева в дом его родителей в Закан-юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Сотрудники силовых структур Чечни заверили мать Гадаева, что хотя он задержан, никакого вреда ему не причинят, и посоветовали обращаться по его поводу в полицию Урус-Мартана, рассказала Локшина.
По её данным, адвокат Семен Цветков, находясь в Грозном, в течение всего дня выяснял, где находится Гадаев, но получал от представителей различных силовых структур ответ, что у них нет никакой информации о деле депортированного.
- Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.
- Его задержали во Франции 8 апреля, когда он пришел в полицию. Гадаев приходил туда ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- Несмотря на это 9 апреля его выдворили из Франции. В депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
- 10 апреля Гадаев попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя, где он укрывался после принудительного возвращения в Россию. Ему пришлось обратиться в полицию после того, как его дом окружили сотрудники чеченской полиции.
- Как сообщили Кавказ.Реалии в "Комитете против пыток", чеченские спецслужбы вышли на связь с родственниками Гадаева в республике и принуждали их вернуть беженца домой, обещая "судить по справедливости". При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.
- Как выяснила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, формальным основанием для задержания и передачи Магомеда Гадаева чеченским полицейским стало уголовное дело, возбужденное по факту якобы найденного в Чечне в день высылки Гадаева из Франции схрона оружия. 12 апреля в помещении Центра "Э" МВД по Чечне Гадаеву предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Правозащитник Олег Орлов не исключил, что дело о схроне могло быть сфабриковано.
Россия попыталась помешать появлению флага Косова на заседании Совбеза ООН
Виртуальное заседание Совета Безопасности ООН было прервано на некоторое время из-за протеста российского дипломата.
Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский попытался воспрепятствовать выступлению представителя Косова на фоне флага этой частично признанной республики. Такой протест был заявлен впервые.
Полянский обосновал требование тем, что большинство членов нынешнего состава Совбеза не признают независимость Косова от Сербии, и потребовал убрать флаг в начале запланированного открытого заседания по республике. Протест привёл к задержке, которая продолжалась менее часа.
Юрисконсульт Великобритании Чанака Викремасингхе, возразивший Полянскому, заметил, что видеоконференции Совета Безопасности не считаются официальными заседаниями. Он также указал на то, что флаг Косова демонстрировался за его представителем и на предыдущем обсуждении. Когда заседание возобновилось, действующий председатель Совета посол Вьетнама Данг Динь Куи сказал, что фоны, на которых проходят виртуальные заседания, не должны прерывать сессии, и флаг может остаться, передаёт в среду "Голос Америки".
Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Приштина провозгласила независимость от Белграда в 2008 году. Из 193 государств республику признали 98. Население Косова – около двух миллионов человек.
Пропавшие соратники Навального в Дагестане нашлись в полиции
Координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале Эдуард Атаев и помогавший ему общественник Мурад Манапов задержаны полицией по обвинению в административном правонарушении. Ранее оба перестали выходить на связь после открытия штаба. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Поиски Атаева заняли около двух суток, а Манапова – более суток, все это время местонахождение активистов оставалось неизвестным. "Мы рады тому, что это не уголовное дело. Также рады, что, по предварительной информации, никаких пыток не применялось."- сообщил сотрудник федерального штаба Навального Руслан Аблякимов.
Манапов выйдет на свободу уже 14 апреля, а Атаев получил десять суток административного ареста, которые он отбывает в Хасавюрте. Его намерен посетить адвокат, чтобы ознакомиться с постановлением о привлечении его к ответственности.
В системе ГАС "Правосудие" есть информация о том, что Хасавюртовский районный суд Дагестана 11 апреля рассмотрел в отношении Атаева административное дело по статье о "неповиновении законному требованию сотрудника полиции". Максимальное наказание по ней – 15 суток ареста.
50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.
- После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале его координатор Эдуард Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь.
- Предыдущая попытка открыть штаб в Дагестане, напомним, закончилась избиением активиста Руслана Аблякимова и его отъездом из республики. По его словам, до этого несколько дней за ним следили неизвестные. Главным препятствием тогда он называл трудности с поиском помещения – собственники опасаются вести дела с оппозицией.
Правительство Грузии отменит 5-дневный карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии с 19 апреля
Правительство Грузии приняло решение отменить с 19 апреля 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета.
Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген. Соответствующим возрастным группам также предлагают пройти вакцинацию от коронавируса. После прохождения полного курса вакцинации они смогут пересекать де-факто границу без тестирования.
Глава оперативного штаба при Координационном совете Георгий Гибрадзе заявил, что сегодняшнее решение не связано с гибелью жителей Гальского района, которые, по его словам, являются жертвами оккупации.
Отметим, что часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. За последний месяц у разделительной линии и в Тбилиси прошло несколько акций с требованием отменить карантин.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо было сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Кадыров выступил против передачи Корана в колонию Навальному
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в резкой форме выразился против того, чтобы передавать Коран российскому оппозиционеру Алексею Навальному в колонии.
По его мнению, заключённый «пытается использовать Священное писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе».
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, Коран стоит передавать только в одном случае: если заключенный принимает ислам.
Он обратился к сотрудникам колонии с просьбой не давать Навальному Коран, чтобы не смог «сеять межконфессиональную вражду».
- Ранее сообщалось, что Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 из-за отказа передать книги, включая Коран. По словам политика, все экземпляры, которые он заказал по прибытии в ИК, проверяют на экстремизм.
Грузию завтра посетит президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян завтра посетит Грузию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского президента.
В рамках визита Саркисян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Он также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
Церемония официальной встречи Армена Саркисяна пройдёт завтра в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси.
Шесть депутатов–соратников экс-премьера Гахария покидают «Грузинскую мечту»
Шесть депутатов парламента Грузии покидают правящую партию «Грузинская мечта», чтобы присоединиться к новой партии экс-премьера Георгия Гахария. Об этом они сообщили на специальном брифинге.
«Мы переходим на новую фазу строительства партии. Покидаем «Грузинскую мечту» и продолжим деятельность в парламенте в качестве независимых депутатов», – заявил депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Шида-Картли Георгий Ходжеванишвили.
«Грузинскую мечту» также покидают Александр Моцерелия (депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Самегрело-Земо Сванети ), Бека Лилуашвили (экс-советник премьер-министра по экономическим вопросам), Шалва Кереселидзе (депутат-мажоритарий в округе Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги), Михеил Даушвили (бывший бизнес-омбудсмен) и Ана Бучукури (экс-сотрудник администрации правительства).
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
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