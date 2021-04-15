Президенты Грузии и Армении обсудили вопросы регионального сотрудничества на Кавказе

Миру и сотрудничеству нет альтернативы для развития Кавказа, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисян.

Сегодня, 15 апреля, президент Армении прилетел в Тбилиси вместе с супругой Нуне Саркисян в рамках официального визита. Торжественная церемония встречи состоялась в резиденции Саломе Зурабишвили на улице Атонели – так называемом «дворце Орбелиани». После чего состоялась личная встреча президентов двух стран, а затем и в расширенном формате, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Этот визит был запланировал уже давно, но, к сожалению, не был осуществлен. Пандемия и конфликт в регионе очень помешали нам и до этого времени мы не смогли организовать этот визит. Я очень счастлива, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани», - заявила Зурабишвили.

На встрече с армянским коллегой был рассмотрен будущий потенциал региона, который, по словам Зурабишвили, является уникальным в экономическом плане.

«Выросший интерес со стороны разных внешних акторов, новые планы и платформы, о которых говорят, – все это подтверждает огромное значение этого региона. Однако роль кавказских стран остается решающей. Будущее Кавказа должны совместно определять кавказские страны. В то же время, с учетов своего транзитного потенциала и не только, мы представляем себе Кавказ только как открытый регион.

Мы также гордимся тем, что у граждан Грузии армянского происхождения в этой стране есть все возможности, чтобы сохранить язык и культуру своих предков. В то же время, должно быть сделано больше и в основном со стороны государства, чтобы они смогли полноценно овладеть государственным языком, и таким образом получить полноценную интеграцию в экономическом и политическом развитии», - отметила Зурабишвили.