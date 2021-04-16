При стрельбе в Индианаполисе погибли восемь человек

Восемь человек погибли, не менее четырёх получили ранения в результате стрельбы в городе Индианаполис, в США. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Стрельба произошла на складе курьерской компании FedEx в западной части города. По данным полиции, стрелявший покончил с собой. Его мотивы выясняются.

Здание FedEx, где была стрельба, находится недалеко от аэропорта. Из-за инцидента ненадолго была перекрыта автомагистраль. Подъезды к аэропорту открыты.

Согласно имеющейся статистике, в этом году в США жертвами нападений с использованием огнестрельного оружия стали более 12 тысяч человек. Около 150 человек погибли. За прошлый год пострадали более 43 с половиной тысяч человек, из них погибли 610.

Президент США Джо Байден на днях объявил о мерах, которые должны ограничить оборот огнестрельного оружия.

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