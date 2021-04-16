В Грузии начнут вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm

С 27 апреля в Грузии начнется регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Как пишет «Новости-Грузия», об этом сегодня на пресс-конференции заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

«Регистрация откроется с 27 апреля. В начале мая, после окончания пасхальных праздников, начнется администрирование вакцины в подобранных учреждениях», – заявила Габуния.

По её словам, до конца следующей недели Минздрав, Центр по контролю заболеваний и группы экспертов завершат работу над протоколами и рекомендациями, связанными с внедрением вакцины Sinopharm.

Как указала Габуния, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудит вопрос об авторизации китайского препарата до конца текущего месяца. В Минздраве считают, что с учетом нынешней эпидемиологической ситуации и ограничения на использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет, целесообразно начать применение вакцины Sinopharm, не дожидаясь одобрения ВОЗ.

«На сегодняшний день вакцина Sinopharm признана в 35 странах, сделано до 200 миллионов доз. Вакцинация Sinopharm идет достаточно эффективно и с минимальными побочными эффектами», – указала Габуния.

Грузия получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm 3 апреля.