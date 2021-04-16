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В Грузии начнут вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm
С 27 апреля в Грузии начнется регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Как пишет «Новости-Грузия», об этом сегодня на пресс-конференции заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
«Регистрация откроется с 27 апреля. В начале мая, после окончания пасхальных праздников, начнется администрирование вакцины в подобранных учреждениях», – заявила Габуния.
По её словам, до конца следующей недели Минздрав, Центр по контролю заболеваний и группы экспертов завершат работу над протоколами и рекомендациями, связанными с внедрением вакцины Sinopharm.
Как указала Габуния, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудит вопрос об авторизации китайского препарата до конца текущего месяца. В Минздраве считают, что с учетом нынешней эпидемиологической ситуации и ограничения на использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет, целесообразно начать применение вакцины Sinopharm, не дожидаясь одобрения ВОЗ.
«На сегодняшний день вакцина Sinopharm признана в 35 странах, сделано до 200 миллионов доз. Вакцинация Sinopharm идет достаточно эффективно и с минимальными побочными эффектами», – указала Габуния.
Грузия получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm 3 апреля.
- Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Привиться могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. До сих пор для граждан доступны были две вакцины от COVID-19 – AstraZeneca и Pfizer.
- Тем не менее, все дозы Pfizer, прибывшие в Грузию, уже распределены. Одновременно 8 апреля Минздрав Грузии объявил, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет. Решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) потребовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании.
- По последним данным, в стране вакцинацию прошли 26 427 человек. Практически все они получили только первую дозу вакцины. Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить более 60% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек.
Другие новости дня
Илия II: «Когда тяжело Армении, армянскому народу, тяжело и нам»
Президента Армении Армена Саркисяна, находящегося с официальным визитом в Грузии, вместе с его супругой Нуне Саркисян принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.
Как сообщает «Радио Азатутюн» со ссылкой на пресс-службу аппарата президента Армении, Католикос-Патриарх всея Грузии подчеркнул, что армянский и грузинский народы имеют многовековую историю дружбы, в сохранении и продолжении которой важную роль сыграли Армянская Апостольская и Грузинская Православные церкви. Он отметил, что обе церкви играют важную роль в установлении мира и стабильности в регионе.
Президент Армен Саркисян передал Илие II приветствия и наилучшие пожелания Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. Президент Армении отметил, что его официальный визит направлен на обсуждение развития нынешних отношений и сотрудничества между двумя народами, имеющими исторические традиции дружбы.
«Цель визита - обсудить сегодняшние проблемы, и главное - поговорить о будущем, укрепить и расширить наши братские отношения, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться плодами нашей дружбы и продолжить дружбу наших народов», – сказал он.
Президент также заявил, что сейчас тяжелые времена как для всего мира, так и для региона.
«Армения прошла через ад войны, мы потеряли тысячи молодых жизней. Мои молитвы направлены родителям и семьям погибших. И мы должны сделать все, чтобы в будущем наш регион был более стабильным и мирным», – сказал президент.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил надежду, что армянский народ найдет в себе силы для преодоления всех трудностей.
«Когда тяжело Армении, армянскому народу, тяжело и нам», – сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии.
Илия Второй передал президенту Саркисяну и армянскому народу слова благословения, а также свои теплые пожелания Католикосу всех Армян.
В МВД сообщили подробности вооруженного нападения на отделение банка в Тбилиси
Вооруженный мужчина, совершивший сегодня нападение на филиал «Банка Грузии» в Тбилиси, удерживал в заложниках семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Налетчик – 28-летний Н.Ц. был задержан по итогам полицейской операции, которая продолжалась в районе станции метро «Авлабари» более часа.
«По итогам переговоров представителей МВД с нападавшим, обвиняемый поэтапно освободил людей, удерживаемых в качестве заложников, после чего правоохранители на месте задержали Н.Ц.», – сказано в заявлении ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве не уточняют, какие требования предъявлял нападавший, – пишет «Новости-Грузия».
Следствие начато по фактам незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и захвата в качестве заложников двух или более лиц (части 3 и 4 статьи 236 и пункт «в» части 2 статьи 144 УК Грузии).
При стрельбе в Индианаполисе погибли восемь человек
Восемь человек погибли, не менее четырёх получили ранения в результате стрельбы в городе Индианаполис, в США. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Стрельба произошла на складе курьерской компании FedEx в западной части города. По данным полиции, стрелявший покончил с собой. Его мотивы выясняются.
Здание FedEx, где была стрельба, находится недалеко от аэропорта. Из-за инцидента ненадолго была перекрыта автомагистраль. Подъезды к аэропорту открыты.
Согласно имеющейся статистике, в этом году в США жертвами нападений с использованием огнестрельного оружия стали более 12 тысяч человек. Около 150 человек погибли. За прошлый год пострадали более 43 с половиной тысяч человек, из них погибли 610.
Президент США Джо Байден на днях объявил о мерах, которые должны ограничить оборот огнестрельного оружия.
Больше новостей – в видеосюжетах Радио Свобода:
Армен Саркисян: «Грузия является дружественной нам страной»
Президент Армении Армен Саркисян завершил двухдневный визит в Грузию. Сегодня он встретился со спикером парламента Арчилом Талаквадзе и Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Саркисян также возложил цветы к Мемориалу Героев и посетил армянскую церковь в Тбилиси.
«Грузия является дружественной нам страной, мы должны беречь отношения с ней», – заявил журналистам Саркисян, подводя итоги визита в Грузию.
Он сообщил, что поговорил по телефону с находящимся в самоизоляции из-за заражения коронавирусом Ираклием Гарибашвили, а с президентом Саломе Зурабишвили обсудил экономическое и политическое сотрудничество.
«Основной темой наших встреч были двусторонние отношения, мы обменялись мнениями о том, какими мы видим пути развития региона. Важно, чтобы в регионе была стабильность. Сегодня перед нашим регионом стоят довольно сложные вызовы. На встрече с президентом Грузии мы обсудили вопрос о предоставлении Арцаху (Нагорный Карабах – ред.) справедливого статуса. Грузия готова взять на себя роль посредника между двумя странами и предложить нам платформу», – сказал Саркисян.
Президент Армении также коснулся пандемии и отметил, что Грузия хорошо с ней справляется, – передаёт Первый канал Грузии.
«По сей день многие люди во всем мире, а также в нашей стране умирают от коронавируса. Необходимо предпринять шаги с точки зрения здравоохранения и экономии. Грузия хорошо справляется с пандемией. Кто-нибудь видел кого-нибудь на улице вчера после 9 вечера? Я никого не видел. Это означает, что Грузия хорошо справляется с коронавирусом», – сказал он.
По словам Саркисяна, в рамках визита он не смог посетить Самцхе-Джавахети из-за пандемии, но в ближайшее время снова посетит Грузию, в том числе этот регион.
Партия «Гирчи» с понедельника частично прекращает бойкот парламента
Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили сообщил, что партия с понедельника частично прекращает бойкот парламента Грузии. Политик говорит, что начнет в законодательном органе деятельность «в кулуарном режиме», и в качестве депутатов они «покажут стандарт бойкота».
Ранее в «Гирчи» заявили, что готовы начать парламентскую деятельности, если правящая «Грузинская мечта» согласится полностью урегулировать один из семи актуальных для них вопросов. Речь шла, в частности, о полной легализации марихуаны и введении мультивалютного режима в стране.
«Мы хотим узнать позицию наших коллег по опубликованным семи вопросам. Там 90 человек, с которыми мы должны познакомиться, поговорить. Через шесть месяцев – выборы (в органы местного самоуправления), хотим подготовиться к ним. Нам необходимо поле для политической жизни», – заявил Мегрелишвили грузинской службе «Радио Свобода».
- На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах партия «Гирчи» («Шишка») набрала 2.89% голосов и получила четыре мандата. После выборов партия присоединилась к оппозиционному бойкоту парламента с требованием провести повторные выборы. Однако официально от мандата отказался лишь Зураб Джапаридзе, который после декабрьского раскола в партии основал новую партию «Гирчи – Больше свободы». Оставшиеся в «Гирчи» лидеры не раз заявляли, что готовы прекратить парламентский бойкот.
- На данный момент в парламенте Грузии представлены: «Грузинская мечта» (84 мандата), команда экс-премьера Георгия Гахария (6 мандатов), «Европейские социалисты» (4 мандата) и партия «Граждане» Алеко Элисашвили (2 мандата).
Налетчик на филиал «Банка Грузии» задержан, заложники освобождены
Налетчик на филиал «Банка Грузии» в тбилисском районе Авлабари задержан, все заложники освобождены. Об этом журналистам сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.
«Никто не пострадал, все заложники в безопасности и переведены в отделение полиции», – заявил Сирадзе.
Глава патрульной полиции отказался сообщить подробности относительно количества заложников и требований злоумышленника, отметив, что ведется следствие.
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
СМИ: вооруженный мужчина напал на отделение банка в Тбилиси
По информации грузинских СМИ, вооруженный мужчина напал на отделение «Банка Грузии» в тбилисском районе Авлабари.
По неподтвержденным данным, он захватил заложников.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
«Рустави-2» сообщает, что из соображений безопасности закрыта станция метро «Авлабари».
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
Грузия выпустила новые еврооблигации на 500 миллионов долларов
Министерство финансов Грузии успешно завершило выпуск евробондов на сумму 500 миллионов долларов, – глава ведомства Лаша Хуцишвили.
По его словам, срок облигаций – пять лет, а процентная ставка беспрецедентно низкая – 2.75%.
«Произошло рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2011 году, процентная ставка по которым была примерно в 2,5 раза выше – 6,875%, и которые были погашены 12 апреля этого года. Здесь также важна конкретная экономия бюджета. В частности, в течение следующих пяти лет из-за того, что процентная ставка намного ниже, бюджет сэкономит около 350 миллионов лари в виде процентных доходов. Одна из основных причин столь низкой процентной ставки — суверенный рейтинг страны, который в последние годы улучшился», – заявил Лаша Хуцишвили.
Как пишет Первый канал Грузии, в Минфине ранее сообщили, что погасили старое обязательство по евробондам за счет свободных средств в бюджете.
В Грузии за сутки вновь выявили более 1000 новых случаев коронавируса
В Грузии четвертый день подряд выявляют более 1000 новых случаев коронавируса. По данным правительства, подтверждено еще 1077 случаев заражения, выздоровели 442.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 293 321, выздоровевших – 279 831.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3916 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
Накануне провели 31 645 тестов: PCR-тестов – 10 918, экспресс‐тестов на антиген – 20 727.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,4%, за последние 14 дней составляет 2,77%, за неделю – 2,04%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Посол США сообщил о разговоре Байдена и Путина об отравлении Навального
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным упомянул покушение на российского оппозиционного политика Алескея Навального. Об этом говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана от 16 апреля. Ранее Белый дом и Кремль не сообщали, что вопрос с Навальным обсуждался главами двух государств. В начале лета Вашингтон должен будет расширить санкции за отравление оппозиционера.
Подробности части разговора о Навальном в заявлении посла не приводятся. "Президент Байден выразил нашу серьёзную озабоченность по поводу злонамеренных действий России, включая применение химического оружия при отравлении Навального", — говорится в заявлении посла. Упомянуты и другие проблемные вопросы во взаимоотношениях, из-за них Вашингтон накануне ввёл новый пакет санкций против России.
Разговор Байдена с Путиным состоялся 13 апреля. Согласно заявлению Кремля, беседа прошла по инициативе американской стороны. Байден накануне в специальном обращении рассказал, что “был откровенен” с Путиным, и предупредил его о готовности к дальнейшим действиям в случае, если Россия продолжит попытки вмешательства в американскую демократию.
В начале февраля президент США требовал освободить оппозиционера. 26 января, во время первого разговора с Путиным после вступления в новую должность, Байден так же говорил с российским президентом об оппозиционере.
Наказание за покушение на Навального не было включено во введённые вчера против России новых санкциях, хотя такое предложение упоминалось в предложении группы сенаторов, призывавших наказать Россию за злонамеренную деятельность. Однако меры за применение химического боевого отравляющего вещества приняты в двух других пакетах санкций.
Американское законодательство обязывает президента расширить пакет ограничений против Москвы из-за отравления Навального в начале лета. Это необходимо будет сделать, если Москва не признает факта применения химического оружия против оппозиционера и не пустит к себе международную инспекцию для контроля за ситуацией. Российская власть существование и применение "Новичка" отрицает.
Радио Свобода обжаловало в ЕСПЧ действия российских властей
ООО "РСЕ/РС", представляющее в России медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода, обратилось в Европейский суд по правам человека с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении медиаорганизации. Регламент ЕСПЧ предусматривает, что обеспечительные меры, если суд даст согласие на их принятие, действуют до принятия решения по существу вопроса.
Российские власти составили сотни административных протоколов в отношении ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора Андрея Шарого, обвинив их в нарушении законодательства об "иностранных агентах". По части этих протоколов суды вынесли решения о назначении штрафов.
В обращении в ЕСПЧ РСЕ/РС утверждает, что действия российских властей нарушают права на свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные 10-й статьёй Европейской конвенции по правам человека. От суда требуется введение обеспечительных мер, поскольку, если этого не будет сделано, ООО "РСЕ/РС" и его генеральный директор могут понести невосполнимый ущерб. Кроме того, преследование Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС может негативно сказаться на судьбе других независимых СМИ в России, развязав Кремлю руки в их отношении. В истории ЕСПЧ были прецеденты, когда он вводил обеспечительные меры в связи с вмешательством властей в свободу СМИ.
В 2017 году Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС признаны российскими властями "СМИ – иностранными агентами". Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима. Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать все их публикации. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как попытку вмешательства в редакционную политику. С 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 миллионов рублей.
Ведомство заявило о намерении составить ещё 130 протоколов, удвоив сумму штрафов по каждому из них. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одной из поданных к настоящему моменту апелляций.
В последние годы популярность Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС в России неуклонно растёт. Еженедельная аудитория РСЕ/РС в России достигает 7 миллионов человек. Сайты Русской службы РС в 2021 году ежемесячно регистрируют более 16 миллионов посещений.
Президент корпорации Джейми Флай в связи с подачей ходатайства в ЕСПЧ заявил: "Российским властям не удастся заставить РСЕ/РС отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России. Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека признает действия российских властей именно тем, чем они являются – попыткой подавить свободу слова и право народа России на доступ к информации; опасным прецедентом, имеющим место в то время, когда независимые СМИ находятся под угрозой по всему миру".
Пожар в аджарском селе: 14 человек остались без крыши над головой
14 человек остались без крыши над головой после пожара в селе Баратаули Шуахевского муниципалитета (Аджария). Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на издание «Батумелеби».
Пожар начался поздно вечером 15 апреля. Огонь быстро распространялся, за считанные минуты охватив три дома, а также вспомогательные постройки. Погибли как минимум 16 голов крупного рогатого скота.
В результате пожара никто из жильцов не пострадал, однако, как указывают очевидцы, спасти какое-либо имущество из огня хозяева не смогли. Пожар сопровождался взрывами бытовых газовых баллонов.
Местные власти обеспечат три семьи временным жильем. Параллельно представители мэрии Шуахевского муниципалитета должны будут оценить размер
Как отмечает Первый канал Грузии, в бюджете автономной республики Аджария для семей, оставшихся без крова в результате пожара, предусмотрена разовая помощь в размере 15 тысяч лари (4,3 тысяч долларов).
В Кутаиси задержали двух человек за сбыт радиоактивного вещества
Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Кутаиси двух человек за попытку незаконной реализации радиоактивного вещества Америций-241.
По данным СГБ, указанные лица в момент их задержания планировали продать радиоактивный материал за 300 тысяч евро.
«Согласно заключению радиологической экспертизы, изъятый контейнер содержит радиоактивное вещество Америций-241 (Am241). В соответствии с основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками вредного излучения (RUN 2000), учитывая мощность дозы радиоактивного Y (гамма) излучения, обнаруженного на контейнере и самом источнике, длительный прямой контакт с ним опасен для здоровья человека», – говорится в заявлении.
В ведомстве не разглашают других подробностей. Следствие по части первой статьи 230 Уголовного кодекса (незаконное обращение с радиоактивным веществом) ведет Департамент контрразведки СГБ.
Сергей Меняйло принял во Владикавказе Анатолия Бибилова
Во Владикавказе прошла встреча временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Меняйло с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.
Бибилов поздравил Меняйло с назначением на должность, отметив, что «доверие, оказанное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, свидетельствует о высоких заслугах Сергея Меняйло перед Отечеством, готовности брать на себя ответственность и решать важные государственные задачи на благо земляков».
«В ходе встречи были обсуждены важные вопросы двусторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего развития и укрепления связей между Северной и Южной Осетией», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном портале Республики Северная Осетия – Алания.
Президент России Владимир Путин 9 апреля уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На его место, временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии назначен полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Вице-адмирал Меняйло принимал активное участие в российско-грузинской войне 2008 года.
Еще один подросток задержан по делу об убийстве на улице Хорава
Полиция задержала еще одного фигуранта дела об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года – 20-летнего Давида Менабде. По информации МВД Грузии, ему вменяется в вину умышленное убийство несовершеннолетнего, совершенное группой при отягчающих обстоятельствах.
Как заявляют в ведомстве, в рамках продолжающегося расследования установлено, что совместно с Георгием Джанашия и Михаилом Каландия, уже осужденным по делу, задержанный «острым предметом и с умыслом убийства» нанес телесные повреждения несовершеннолетнему Давиду Саралидзе, который впоследствии скончался.
Как пишет «Новости-Грузия», сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД произвели задержание на основании решения Тбилисского городского суда и ходатайства, поданного Генеральной прокуратурой Грузии.
Отец убитого подростка, Заза Саралидзе прямо называл Менабде среди исполнителей тяжкого преступления, требуя его наказания вместе с еще несколькими фигурантами дела. В течение трех лет расследование не продвигалось по данному направлению, а Менабде оставался на свободе.
Адвокат Менабде Давид Дадиани заявил журналистам, что на данном этапе ему не известно о появлении в деле новых доказательств или же обстоятельств, на основании которых был задержан его подзащитный. Юрист полагает, что сможет сказать больше после того, как следствие предоставит ему подробную информацию.
«Единственное, что мы точно можно сказать – это то, что та информация, которая была дана свидетелем во время допросов, эту информацию он подтверждает и сегодня, а те обстоятельства, которые были известны во время его допроса, аналогичны… Сам он [Георгий Менабде] удивлен, поскольку считает, что оснований для его задержания не существует», – сказал Дадиани в комментарии телеканалу «Мтавари».
Давид Менабде – один из более чем двух десятков участников кровавой разборки. Он является сыном протоиерея Шио Менабде. Неоднократно в СМИ высказывались предположения о том, что он использует свои связи в Грузинской православной церкви, чтобы «покрывать» сына.
Нестан Лондаридзе, адвокат, представляющий семью Давида Саралидзе, заявляет, что теперь необходимо предъявить обвинения всем государственным чиновникам, которые препятствовали расследованию дела.
«Мы не может сказать, что дело закончено до тех пор, пока не будет установлена причастность к делу. Мы подразумеваем тех должностных лиц, шаги которых привели к тому, что три года потребовалось на установление правды», – сказала Лондаридзе в комментарии грузинской службе Радио Свобода.
Официальные обвинения Давиду Менабде будут предъявлены сегодня. Дело расследуется по части 2 статьи 109 УК Грузии – убийство несовершеннолетнего группой лиц, при отягчающих обстоятельствах. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.
- Двое подростков были ранены в драке 1 декабря 2017 года, в которой участвовали около 20 старшеклассников двух школ — №51 и Первой экспериментальной. Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации.
Хакеры опубликовали базу электронных почт сторонников Навального
Неизвестные опубликовали базу электронных почт сторонников Алексея Навального, которые выразили готовность выйти на митинг с требованием освободить оппозиционера. Подлинность базы подтвердил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Российские власти внесли ФБК в реестр "иностранных агентов".
"Сейчас в интернете появилась база электронных почт сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать", — написал Жданов. Это очень неприятный удар, который нанесли по ФБК в день, когда фонд выпустил расследование про резиденцию президента Путина на Валдае, подчеркнул соратник Навального.
В общий доступ выложили 529 тысяч электронных почт, которые использовали для того, чтобы подтвердить готовность выйти на митинг в поддержку Навального. Авторы рассылки утверждают, что 70 процентов из них — боты.
Хакеры угрожают раскрыть данные тех, кто оставил адрес электронной почты на сайте "Свободу Навальному!". "А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, телефоны, адреса", — говорится в сообщении авторов рассылки.
По словам Жданова, это - база исключительно электронных адресов, без фамилий, имен и каких-либо уточняющих данных. "Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам", — считает он.
Сайт "Свободу Навальному" был создан 23 марта для сбора подписей желающих участвовать в митинге. Соратники Навального объявили, что назовут дату митинга после того, как на сайте зарегистрируются 500 тысяч человек. На утро 16 апреля на нём зарегистрировались 438 тысяч человек.
В Абхазии выявлено 52 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 258 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, 38 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 845 человек. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13 305 человек.
Польша объявила о высылке трех российских дипломатов
Польша в четверг объявила троих сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Как говорится в сообщении МИД Польши, их действия нарушали дипломатический статус, а также наносили Польше вред.
В МИД Польши в четверг был вызван российский посол. Ему было объявлено о том, что Варшава поддерживает введенные в тот же день санкции США против Москвы в связи с действиями России, которые Вашингтон и его союзники считают агрессивными. Особый акцент при этом власти Польши сделали на кибератаках, которые, как утверждают США, совершили российские спецслужбы. «Последствия этих атак ощущаются за пределами США и затрагивают, в частности, европейские государства», - сказано в заявлении польского МИД.
Помимо прочего, США приняли решение выслать из страны 10 сотрудников российского посольства, в сообщении Белого дома говорится, что часть из них - работавшие под прикрытием сотрудники спецслужб.
О солидарности с действиями США заявили и другие их союзники, в частности Великобритания. В МИД этой страны также был вызван российский посол.
Российские официальные представители назвали шаг Польши «действиями истинного вассала США» и «сателлита, который подтявкивает» Вашингтону.
Польша - один из наиболее последовательных критиков политики российских властей среди стран Евросоюза.
Президенты Грузии и Армении обсудили вопросы регионального сотрудничества на Кавказе
Миру и сотрудничеству нет альтернативы для развития Кавказа, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисян.
Сегодня, 15 апреля, президент Армении прилетел в Тбилиси вместе с супругой Нуне Саркисян в рамках официального визита. Торжественная церемония встречи состоялась в резиденции Саломе Зурабишвили на улице Атонели – так называемом «дворце Орбелиани». После чего состоялась личная встреча президентов двух стран, а затем и в расширенном формате, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Этот визит был запланировал уже давно, но, к сожалению, не был осуществлен. Пандемия и конфликт в регионе очень помешали нам и до этого времени мы не смогли организовать этот визит. Я очень счастлива, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани», - заявила Зурабишвили.
На встрече с армянским коллегой был рассмотрен будущий потенциал региона, который, по словам Зурабишвили, является уникальным в экономическом плане.
«Выросший интерес со стороны разных внешних акторов, новые планы и платформы, о которых говорят, – все это подтверждает огромное значение этого региона. Однако роль кавказских стран остается решающей. Будущее Кавказа должны совместно определять кавказские страны. В то же время, с учетов своего транзитного потенциала и не только, мы представляем себе Кавказ только как открытый регион.
Мы также гордимся тем, что у граждан Грузии армянского происхождения в этой стране есть все возможности, чтобы сохранить язык и культуру своих предков. В то же время, должно быть сделано больше и в основном со стороны государства, чтобы они смогли полноценно овладеть государственным языком, и таким образом получить полноценную интеграцию в экономическом и политическом развитии», - отметила Зурабишвили.
- Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
Украина осудила закрытие Россией части акватории Черного моря
МИД Украины в четверг выразил протест в связи с намерением России закрыть под предлогом военных учений до октября 2021 года часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства это решение названо нарушением норм международного права.
«Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой... узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этой части акватории Черного моря» - говорится в заявлении. Речь идет, в том числе, о водах, прилегающих к аннексированному Крыму.
В заявлении также сказано, что действия России - грубое нарушение свободы мореходства, поскольку согласно конвенции ООН по морскому праву Россия не должна мешать транзитному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море.
Статус Керченского пролива - предмет спора между Украиной и Россией. Украина и большая часть мирового сообщества считает этот пролив международным, а Россия - своим внутренним. Де-факто Россия контролирует судоходство в проливе. В ноябре 2018 года в нем произошел вооруженный инцидент с участием украинских и российских боевых кораблей и российской авиации. В результате три украинских корабля и их экипаж были захвачены. Моряков обвинили в нарушении границы России. Впоследствии - спустя почти год - их отпустили, корабли вернули Украине.
В заявление украинского МИД говорится, что Россия наряду с наращиванием своего военного присутствия у границ начала эскалацию и в Черном море.
Накануне сообщалось, что Россия начала военные учения в Черном море. В учениях задействованы надводные корабли Черноморского флота, базирующегося в Крыму, а также вертолеты и самолеты. Как сообщается, в ходе учений будут проведены стрельбы по надводным и воздушным целям.
- Как сообщает ТАСС, в среду, 14 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Согласно распоряжению, право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено Минобороны «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Противники Намахванской ГЭС встречаются с представителями власти
Участниками акции против строительства Намахванской ГЭС встречаются с представителями власти. По заявлению одного из организаторов акции Варлама Голетиани, на встрече у них будет возможность видеосъемки, однако без присутствия представителей СМИ.
«На встрече мы обсудим существенные вопросы. Мы не собираемся обсуждать природоохранные и другие вопросы. Договоримся по техническим вопросам. Если мы говорим о продолжении диалога, то как он должен продолжаться. Мы выдвинем условия, первое условие - мы не должны находиться в репрессивной среде. Эти люди должны объяснить нам, могут ли они принимать решения или нет. Мы поднимем вопрос о присутствии медиа на встрече», - сказал Голетиани.
По информации администрации правительства Грузии, по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Кутаиси находятся глава департамента отношений с регионами администрации правительства и два губернатора, которые готовы к продолжению диалога с участниками акции против строительства Намахванской ГЭС.
Кроме того, по информации парламента Грузии, в администрации государственного поверенного в регионе Имерети для встречи с участниками акции находятся председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари, члены парламентского большинства Гиви Чичинадзе, Заза Ломинадзе, Бежан Цакадзе, Гоча Энукидзе, Дмитрий Самхардзе и Годердзи Чанкселиани.
Саломе Зурабишвили: «Грузия стояла и стоит на стороне мира»
«Грузия стояла и стоит на стороне мира, в знак чего наша платформа для диалога и деэскалации была предложена во время конфликта. Это предложение остается в силе». Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисяном.
Как пишет Первый канал Грузии, Зурабишвили отметила, что визит президента Армении был запланирован давно, но ему помешала пандемия, а также конфликт в регионе.
«Я очень рада, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани. После нашей предыдущей встречи мы все столкнулись с очень серьезными проблемами на Кавказе. С одной стороны, пандемия затронула экономики всех трех стран, закрыла наши отношения с миром и друг с другом. Хочу выразить соболезнования семьям погибших во время войны и выразить соболезнования Вам, господин президент», – заявила Саломе Зурабишвили.
Армен Саркисян отметил, что укрепление отношений с Грузией для Армении является одной из важных предпосылок безопасности и развития. Он поблагодарил президента Грузии за теплый прием.
«Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма, сельского хозяйства и многих других сферах. Также есть большой потенциал для сотрудничества в сферах современных технологий, искусственного интеллекта, высоких технологий, биотехнологий, кибербезопасности, продовольственного обеспечения. Это сотрудничество двустороннее и многостороннее. Я хотел бы повторить то, что сказала президент, думаю, что при сотрудничестве институтов обоих президентов мы сможем углубить современные деловые отношения между двумя странами. Поэтому, с армянской стороны заверяю вас, что мы будем работать с вами, чтобы развивать деловые отношения и вносить свой вклад», – заявил Армен Саркисян.
- Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом. Саркисян встретится с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, спикером парламента Арчилом Талаквадзе, а также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
НАТО: Россия продолжает нарушать территориальную целостность Украины и Грузии
Россия продолжает придерживаться повторяющейся модели дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход со стороны России многочисленных международных обязательств и обязанностей, в том числе Будапештского меморандума. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с объявленными США новыми санкциями в отношении России.
В документе говорится о попытках вмешательства в выборы в государствах-членах НАТО, в том числе в президентские выборы в США, а также об участии Москвы в широкомасштабных кампаниях дезинформации и вредоносной киберактивности.
«По оценкам США и других союзников, все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за хакерский взлом SolarWinds. Мы солидарны с США. Мы осуждаем нападение на российского оппозиционера Алексея Навального с применением нервно-паралитического вещества из запрещенной группы «Новичок». Любое применение химического оружия при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и противоречит Конвенции по химическому оружию. Также вызывает обеспокоенность информация о том, что Россия поощряла нападения на силы США и НАТО в Афганистане», – говорится в заявлении.
В НАТО отмечают, что продолжат работу в тесном сотрудничестве для реагирования на действия России, которые представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности.
«Мы призываем Россию незамедлительно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства так же, как выполняют свои обязательства союзники, в том числе существующие соглашения и обязанности по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Мы также призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму. Мы продолжаем обеспечивать построение сдерживания и обороны, в то же время НАТО по-прежнему открыта для периодического, предметного и целесообразного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России сделают это возможным. Мы сожалеем, что Россия по-прежнему оставляет без внимания озвученное в начале 2020 г. приглашение НАТО провести совещание Совета Россия-НАТО», – сказано в заявлении.
Абхазский Кабмин: новые правила въезда в РФ не затронут Абхазию
Минздрав самопровозглашенной республики Абхазия направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой разъяснить: касаются ли новые правила въезда на территорию России жителей Абхазии.
Дополнительная информация будет предоставлена после получения официального ответа Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Минздрава.
В абхазском Кабмине при этом заявили, что «новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок».
«Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении Кабмина.
Ранее стало известно, что с 15 апреля всем гражданам России, которые прибывают в страну любым видом транспорта, нужно будет заполнить соответствующую анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В течение трех календарных дней со дня прибытия гражданин обязан пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. После получения результата его нужно загрузить на портал. Пока тест не готов, человек обязан соблюдать режим самоизоляции.
Отдельные СМИ сообщили, что даже при однодневной поездке в Абхазию после возвращения в Сочи человек должен будет сдать тест, а пока ждет результатов – изолироваться. В публикациях медиа говорилось, что туроператоры отмечают резкое падение спроса на Абхазию. Многие туристы, купившие экскурсионные туры, отказались въезжать в Абхазию из-за введенных мер.
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