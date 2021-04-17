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Суд в Париже приговорил белоруса к пожизненному заключению за убийство 9 миротворцев
Суд в Париже заочно приговорил к пожизненному заключению белорусского гражданина Юрия Сушкина за убийство 9 французских миротворцев. Белорусский летчик управлял штурмовиком Су-25 правительственных сил Кот-д’Ивуара во время гражданской войны. Он нанес ракетно-бомбовый удар по французской военной базе в ноябре 2004 года.
Судебное разбирательство по делу длилось три недели и закончилось 15 апреля. Заочный приговор вынесен Сушкину и двум офицерам ивуарийских ВВС. Они признаны виновными в нанесении удара по военным в городе Буаке. Тогда погибли 10 человек - девять французских миротворцев и американский сотрудник гуманитарной миссии, 38 человек получили ранения.
Через несколько часов французские ВВС по приказу президента Жака Ширака совершили налет на аэропорт столицы Кот-д’Ивуара Ямусукро и уничтожили всю военную авиацию страны. В нее входили и два купленных у белорусской армии штурмовика, которыми управляли смешанные экипажи из ивуарийских офицеров и русскоязычных наемников.
В ходе судебного рассмотрения показания давали больше 90 свидетелей, в том числе - бывшая министр обороны Франции Мишель Аллио-Мари, бывшие главы МИД и МВД Мишель Барнье и Доминик де Вильпен, бывший начальник службы внешней разведки страны, командующий миротворческой операцией «Единорог» и командир французской базы в Буаке, рассказывает Международное французское радио.
Однако следствию так и не удалось выявить имя второго русскоязычного пилота, выяснить, кто приказал нанести удар по базе, и почему французские военные отпустили без предъявления обвинений группу из восьмерых белорусов, в том числе Сушкина, которых задержали через несколько дней после инцидента. Где он находится сейчас - следствию и суду в Париже оказалось неизвестно.
По версии французской стороны, авиаудар был спровоцирован националистическим окружением президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо, чтобы вынудить французов покинуть свою бывшую колонию. В ходе конфликта власти республики обвиняли Париж в военном вторжении и требовали вывода миротворцев.
Сам политик, ставший первым в истории главой государства, представшим перед Международным уголовным судом за преступления против человечества, вину правительства за инцидент отрицает. В показаниях следствию он заявил, что удар был спровоцирован Парижем, чтобы отстранить его от власти.
Другие новости дня
Еще три лоукостера впервые откроют рейсы в Грузию в 2021 году
В течение летнего навигационного сезона грузинский авиарынок сможет восстановить 40-45% допандемийного уровня. Таков прогноз «Объединения аэропортов Грузии».
«Мы рассчитываем вернуть 40-45% объема за летний сезон. Это выше, чем в Европе, поскольку наш авиационный рынок в целом быстро растет. Он продемонстрировал гибкость с точки зрения восстановления, и мы уверены, что он продолжит расти и в будущем», - сказал менеджер по развитию бизнеса «Объединения аэропортов Грузии» Вако Чилашвили.
По его словам, даже в условиях пандемии коронавируса новые авиакомпании активно интересуются Грузией. Так, например, со 2 мая выполнять рейсы в Кутаисский международный аэропорт начнет первый казахстанский лоукостер FlyArystan. В июле оперировать в Грузии должна начать немецкая низкобюджетная Eurowings.
Третьей авиакомпанией, которая выйдет на грузинский авиационный рынок в 2021 году, станет украинская Bees Airline - еще один лоукостер. Она планирует выполнять рейсы в Тбилиси и Батуми.
Наряду с новыми перевозчиками, на грузинский рынок возвращаются и те авиакомпании, которые приостановили рейсы в аэропорты страны после начала пандемии. В общей сложности до окончания 2021 года летать в Грузию будет до 30 авиакомпаний.
- В 2019 году аэропорты Грузии обслужили более 5,2 миллиона пассажиров. На фоне пандемии объем показателей их производственной деятельности сократился на 60%, а пассажиропоток - на 82%.
- По информации агентство «Новости-Грузия», с 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 348
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 348.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Северной Осетии - четыре, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Дагестане - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 028 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 105 (44 169 за все время пандемии )
- Ставропольский край + 102 (51 955)
- Дагестан + 40 (31 771)
- Кабардино-Балкария + 31 (23 413)
- Карачаево-Черкесия + 14 (19 900)
- Северная Осетия + 13 (16 590)
- Адыгея + 13 (14 288)
- Чечня + 11 (11 854)
- Калмыкия + 10 (20 269)
- Ингушетия + 9 (15 285)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 249 494 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 17 апреля, выявлено 4 693 469 человек с коронавирусом.
Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Григол Гегелия отправятся в Брюссель
По информации одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, он, Мамука Хазарадзе и Григол Гегелия были приглашены на следующей неделе в Брюссель, где встретятся с депутатами Европарламента, сообщает Общественный вещатель Грузии. По словам Джапаридзе, они еще раз обсудят ситуацию в Грузии и пути выхода из кризиса.
«Целью и предметом наших переговоров в Брюсселе является еще раз обсудить с нашими друзьями пути выхода из кризиса. Объяснить, почему мы не подписываем ту формулировку, которая сейчас приемлема для «Грузинской мечты», почему мы хотим достигнуть соглашения по реальному механизму досрочных выборов, почему мы хотим закончить тему политзаключенных. Не сомневаюсь, что по этим темам будет полная гармония, потому что мы и наши друзья хотим видеть одну и ту же Грузию. Мы хотим точно такую Грузию, как и наши настоящие друзья и стратегические партнеры», - сказал Бадри Джапаридзе.
В пятницу председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что «Грузинская мечта»подписывает так называемый План Даниельсона, который ставит целью завершение политического кризиса в Грузии. Представители оппозиции, участвующие в переговорах, отказываются подписывать данный план до освобождения Ники Мелия и Георгия Руруа, а также без условия о проведении в стране досрочных парламентских выборов.
НАСА выбрало посадочный модуль SpaceX для возвращения человека на Луну
Американское космическое агентство заключило контракт с корпорацией SpaceX Илона Маска о разработке космического аппарата для доставки астронавтов на Луну. О заказе стоимостью 2,89 миллиарда долларов сообщается на сайте НАСА.
SpaceX должна разработать спускаемый лунный модуль, который будет доставлен на орбиту спутника сверхтяжелым ракета-носителем SLS вместе с разрабатываемым Lockheed Martin и Airbus космическим кораблем «Орион».
Предполагается, что на орбиту будут доставлены четверо астронавтов. Двое из них спустятся на поверхность Луны на спускаемом аппарате SpaceX и проведут там неделю. После этого они вернутся на борт «Ориона», который вернет их на Землю.
В случае успеха миссии это будет седьмая высадка человека на спутник Земли, и первая - с 1972 года. В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства.
Из-за проблем с бюджетом НАСА впервые откажется от практики дублирования разработки всех систем как минимум двумя конкурирующими корпорациями. Выбрав SpaceX, агентство не будет финансировать разработку лунного модуля корпорации Blue Origin, которая принадлежит самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.
Бюджетные проблемы финансирование уже привели к вероятной отсрочке сроков реализации программы. Ранее предполагалось, что высадка человека на Луну состоится в 2024 году. Не позднее 2030 года человека на спутник планирует отправить Китай.
Россия раньше заявляла о готовности к высадке первых космонавтов на спутнике так же к 2030 году. После этого сроки сдвинулись на неопределенное время, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страна не планирует участвовать в лунной гонке, так как в ней «нет призового фонда».
- Американская программа по возвращению человечества на Луну была свернута при президенте Бараке Обаме. Ее перезапустили по распоряжению президента Трампа в 2019 году. Космические энтузиасты опасались, что она вновь будет ограничена при президенте Байдене, однако он в апреле призвал Конгресс увеличить финансирование НАСА.
- После закрытия программы «Спейс шаттл» в 2011 году США 9 лет не имели возможности доставлять человека в космос. С мая 2020 года на МКС были отправлены две миссии на космическом корабле «Крю Дрэгон» SpaceX, следующий старт запланирован на 22 апреля. Кроме того, доставку астронавтов на МКС должен будет осуществлять перспективный космический корабль «Старлайнер», разработку которого ведет корпорация Boeing.
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
Федеральная служба безопасности в пятницу, 17 апреля, задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Его обвинили в деятельности, несовместимой со статусом дипломата - получении закрытой информации.
По утверждению пресс-службы ведомства, Сосонюк задержан с поличным на встрече с гражданином России при получении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Заявлено, что к украинцу будут применены «меры в соответствии с нормами международного прав» - обычно это означает высылку из страны. Судьба встречавшегося с дипломатом россиянина не раскрывается.
В пресс-службе ФСБ заявили, что действия задержанного консула носили «явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на востоке Украины, где к территориям, контролируемым сепаратистами и аннексированному Крыму стянуты значительные группировки украинских и российских войск.
Какую информацию, по версии контрразведки, получал консул - не уточняется. Российские базы данных правоохранительных органов регулярно оказываются на открытом доступе. В стране существует масштабный черный рынок по покупке такой информации – например, о покупке билетов гражданами, их телефонным звонкам и движению средств по счетам.
14 декабря расследовательская группа Bellingcat опубликовала расследование о предполагаемых отравителях оппозиционного политика Алексея Навального. В тексте подробно рассказывалось о перемещении по стране нескольких офицеров ФСБ, предположительно, участвовавших в покушении, данные об их звонках и о геолокации их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на черном рынке.
После этого правоохранительные органы стали массово задерживать и арестовывать людей, предлагающих доступ к базам. Расценки на черном рынке выросли, утверждается в расследованиях The Bell и «Медиазоны».
Полиция сняла часть ограждений, установленных на дороге в Намахвани
Противники строительства Намахванской ГЭС с утра собрались в селе Гумати.
Как сообщает журналист Общественного вещателя Грузии, хотя МВД демонтировало часть оградительной конструкции, дорога остается перекрытой металлическими ограждениями, а проезд в село Намахвани по-прежнему запрещен.
В свою очередь противники ГЭС также перекрыли дорогу личными автомобилями.
По словам активистов, после встречи с представителями власти они ждут решения правительства. Противники строительства Намахванской ГЭС заявляют, что диалог будет продолжен после выполнения их требований.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Коронавирус в Грузии: 1 219 случаев заражения за сутки, 9 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 219 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,58%, за последние две недели – 2,91%, а за последнюю неделю – 3,26%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 294 540.
Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 676. В Аджарии выявлено 126 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 123, в Имерети – 61, в Шида Картли – 55, в Квемо Картли – 51, в Гурии – 46, в Кахетии – 39, в Мцхета-Мтианети – 29, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9, в Самцхе-Джавахети – 4.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 925.
Выздоровел 301 человек, их общее число выросло до 280 132.
На данный момент в Грузии 10 457 активных случаев коронавируса. Из них 2 848 пациентов (более 27%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 471 инфицированный, в Аджарии – 398, в Имерети – 369. Состояние 494 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 89 человек.
7 182 гражданина (почти 69% активных случаев) лечатся на дому, а 427 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 335 граждан, в самоизоляции остаются более 16 тысяч человек.
«Грузинская мечта» подписала план по разрешению политического кризиса
Правящая партия «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном.
Документ с подписями председателя ГМ Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Арчила Талаквадзе обнародовал секретарь партии по связям с общественностью, депутат Шалва Папуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Накануне большая часть парламентской оппозиции подтвердила, что они не намерены подписывать предложенный Брюсселем план в его нынешнем виде.
Оппоненты властей настаивают, что соглашение предусматривало пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
О первом из них в партии власти ничего не говорят, что касается второго, то «Грузинская мечта» готова начать обсуждения вопроса досрочных парламентских выборов только в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия не сумеет набрать 40% голосов. При этом «план Даниельсона» положение о 40% не учитывает. Правящая команда предлагает оппозиции только формальную договоренность.
- 31 марта в Тбилиси Кристиан Даниельсон представил членам правящей партии и оппозиции документ («Будущий путь Грузии») о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия. Обе стороны отказались подписывать этот план, возложив ответственность друг на друга.
В Абхазии за сутки подтверждено 37 случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 238 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 882 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13 338 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коммунистический лидер Кубы Рауль Кастро ушел в отставку
Рауль Кастро ушел на пенсию с поста первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Кубы, сообщила газета кубинских коммунистов Granma. Он руководил страной последние 12 лет. С его уходом на Кубе завершается эпоха правления братьев Кастро, длившаяся более 60 лет. Раулю Кастро в июне исполнится 90 лет.
Теперь ключевой пост руководителя Коммунистической партии Кубы займет кубинский президент Мигель Диас-Канель. Западная пресса обращает внимание на продолжающийся на Кубе экономический кризис, рост протестных настроений и отсутствие реальных перспектив изменения политического курса Кубы.
Рауль Кастро в начале 2000-х годов сменил своего старшего брата Фиделя на посту руководителя кубинской коммунистической партии и многолетнего правителя Кубы. Фидель Кастро впервые назвал Рауля своим преемником в октябре 1997 года.
По словам Фиделя Кастро, сказанным более 20 лет назад, «Рауль - это человек, способный заменить любого из нас, и особенно меня», то есть самого Фиделя.
С деятельностью Рауля Кастро связано вхождение Кубы в мировой рынок. Пакет экономических законов 1992-1996 годов стал основой децентрализации экономики. В стране появились сельскохозяйственные и промышленные парки, частные и государственные рынки.
Грузинская оппозиция отказывается подписывать документ, предложенный Даниельсоном
Большинство оппозиционных партий Грузии отказываются подписывать текущую версию плана, предложенного ЕС для выхода из политического кризиса.
Документ, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия, 31 марта в Тбилиси представил Кристиан Даниельсон – шведский дипломат, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем посредником в переговорах оппозиции и властей Грузии. Обе стороны отклонили этот план, однако сегодня в правящей партии «Грузинская мечта» изменили свое решение.
В крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявляют, что не подпишут документ до тех пор, пока он не будет включать пункты об освобождении их председателя Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, сообщает агентство «Новости-Грузия». Оппоненты властей считают их политзаключенными. Одновременно в ЕНД требуют зафиксировать в тексте вопрос о назначении досрочных парламентских выборов. «Грузинская мечта» готова начать обсуждения данного вопроса только в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия не сумеет набрать 40% голосов.
Аналогичной позиции придерживаются в партии «Европейская Грузия». По мнению ее лидера Гиги Бокерия, любое соглашение должно включать как тему политзаключенных, так и пункт о досрочных выборах или же о проведении плебисцита по данному вопросу.
«Я не понял, что Талаквадзе имел в виду под 40%. Он говорил расплывчатыми фразами. Однако наши границы известны всем – либо мы должны договориться прямо о досрочных выборах, либо о плебисците… Одновременно, если бы политзаключенных освободили прямо сейчас, это было бы хорошим шагом. Этого недостаточно для разрядки, однако это необходимое условие для ее начала», - заявил Бокерия.
Отказывается подписывать план, предложенный Даниельсоном, и лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе.
Основатель партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе указал, что нынешняя версия документа отражает три из пяти предложений оппозиции. По его мнению, для достижения окончательной договоренности необходимо провести еще один раунд переговоров с представителем президента Евросовета.
В «Стратегии Агмашенебели» считают, что заявление «Грузинской мечты» открывает возможности для продолжения диалога. Обсудить его планируют на уровне политсовета, а после и с другими оппозиционными партиями.
- 31 марта в Тбилиси Кристиан Даниельсон представил членам правящей партии и оппозиции документ («Будущий путь Грузии») о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия. Обе стороны отказались подписывать этот план, возложив ответственность друг на друга.
Зеленский: Мирные переговоры по Донбассу возможны с участием России
Лидеры Украины, Франции и Германии призвали Россию отвести войска от границы с Украиной в связи с растущей напряженностью в регионе. Обсуждение ситуации вокруг Донбасса состоялось во время визита президента Украины в Париж 16 апреля.
К президентам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону присоединилась (по видеосвязи) канцлер Германии Ангела Меркель. Все трое лидеров выразили «общую озабоченность в связи с увеличением количества российских войск на границах с Украиной и в аннексированном Россией Крыму». Такая оценка состоявшегося 16 апреля трехстороннего обмена мнениями содержится в заявлении канцелярии главы правительства Германии.
«Трое лидеров потребовали отвода войск для достижения деэскалации в зоне конфликта», – говорится в заявлении германской стороны.
В ходе обмена мнениями Зеленский заявил о своей готовности к участию в четырехсторонних переговорах с участием президента России Владимира Путина. Зеленский сказал, что считает мирные переговоры возможными. Он подчеркнул, что ходу мирных переговоров и решению некоторых вопросов могла бы содействовать и отдельная встреча между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Состоявшееся в Париже обсуждение было запланировано для подготовки очередного раунда переговоров в так называемом «нормандском формате» – между лидерами Украины, России, Франции и Германии – для согласования взаимных действий по поиску выхода из конфликта на востоке Украины. Франция и Германия с 2015 года выступают посредниками в урегулировании этого конфликта.
Недавние фотоснимки, видео и другая информация свидетельствует о крупных передвижениях российских войск вблизи украинской границы и в Крыму. Это вызвало в мире подозрение о подготовке российского вторжения на территорию Украины. США и НАТО оценили происходящее передвижение войск как крупнейшее сосредоточение с 2014 года, когда Москва незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины. С тех пор в конфликте погибли более 13 тысяч человек.
Украина и страны Запада обвинили пророссийских сепаратистов в обострении обстановки в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. Тем временем Москва обвиняет Киев в нагнетании напряженности. 16 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Меркель и Макрона убедить Киев в необходимости, как он заявил, «решительно прекратить провокационные действия на линии соприкосновения сторон и соблюдать – без каких-либо условий – режим прекращения огня».
(По сообщениям AFP, Reuters и DPA)
В Роспотребнадзоре подтвердили необходимость тестирования по возвращении из Абхазии
Российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля необходимо сдавать тест на коронавирус, сообщили корреспонденту портала «Интерфакс-Туризм» на горячей линии Роспотребнадзора.
«Гражданам РФ необходимо по возвращении из любой зарубежной страны, в том числе из Абхазии, сдавать ПЦР-тест и загружать результаты на портал госуслуг. Правило вступило в силу с 15 апреля», - заявили в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале госуслуг, а после прибытия в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус и разместить результат в специальной форме на портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любыми другими способами.
Туроператоры в четверг сообщили, что требование теста распространяется и на самопровозглашенную республику Абхазия, в которую россияне ездят обычно автомобильным либо железнодорожным транспортом.
Однако позже пресс-служба абхазского правительства распространила заявление, в котором говорилось, что новое требование Роспотребнадзора не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок. По информации пресс-службы правительства республики, «в новом решении Роспотребнадзора указаны 29 стран, среди которых Абхазия не значится».
РФ вышлет 10 дипломатов США. Послу предложили выехать на консультации
Россия вышлет из страны десять американских дипломатов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он объявил также о других мерах, которые российские власти намерены принять в ответ на новые санкции США, введенные 15 апреля.
По словам Лаврова, на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном помощник президента России Юрий Ушаков предложил послу выехать в Вашингтон для консультаций.
Ранее в пятницу возможные меры в ответ на санкции обсудил Совет безопасности России под председательством Владимира Путина.
Как заявил Лавров, весь перечень принятых Россией мер будет опубликован в ближайшее время. На пресс-конференции в Москве в пятницу он назвал некоторые из них.
По словам главы МИД России, 8 американских чиновников будут включены в «черный список», им запретят въезд в Россию.
Москва также запустить процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран. Также, по словам Лаврова, Россия прекратит практику краткосрочных поездок сотрудников Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах в стране.
Лавров также сказал, что Россия «будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны». В заявлении МИД России, опубликованном в пятницу вечером, об этом говорится так: «имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца».
По словам министра, Россия будет «держать про запас» экономические меры воздействия на США.
При этом, как сказал Лавров, в Москве позитивно отнеслись к предложению президента США Джо Байдена провести саммит с Владимиром Путиным. Однако прямого ответа на это предложение российская сторона пока не дала.
Реакции американской стороны на заявления Лаврова и российского МИД пока нет.
- Накануне президент США объявил о введении ряда санкций против России - в ответ на российское вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, кибератаки, агрессивные действия против союзников и партнеров США, включая аннексию Крыма. США ввели ограничения на операции с суверенным долгом России, а также расширили санкционные списки юридических и физических лиц. При этом Байден отметил, что в отношениях с Россией пришло время для деэскалации, и подтвердил свое предложение провести саммит по широкому кругу вопросов.
Россиянин готовил в Германии покушение на брата Тумсо Абдурахманова
Прокуратура Германии в пятницу заявила, что ведет следствие в отношении гражданина России по обвинению в подготовке убийства живущего в Германии чеченского активиста по заказу властей Чечни. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
В середине января германские власти арестовали россиянина, которого прокуратура называет «Валид Д.». Ему были предъявлены обвинения в том, что он выражал готовность совершить убийство и планировал «акт насилия серьезного характера». Сейчас он находится под стражей в ожидании суда.
По данным СМИ, подозреваемый был в числе тех, кто готовил покушение на Мохмада Абдурахманова – брата одного из известных критиков Рамзана Кадырова, блогера Тумсо Абдурахманова, на которого в прошлом году также было совершено покушение в Швеции, где он живет. Покушение было неудачным, за попытку убийства был осужден к тюремному заключению гражданин России.
Как сообщает Der Spiegel, подозреваемому Валиду Д. не была отведена роль непосредственного исполнителя готовившегося убийства Мохмада Абдурахманова. Он должен был передать киллеру оружие, а также следить за жертвой и исполнять роль водителя в день покушения. Как утверждается, человек, который должен был совершить убийство, сдался германским властям, сообщив, что взял у чеченских властей 500 тысяч евро за убийство, однако не имел реальных намерений его совершать. Имя этого человека не называется.
- В 2019 году в Германии было совершено громкое убийство гражданина Грузии, который в годы войны в Чечне был полевым командиром чеченских сепаратистов. Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине. В октябре прошлого года начался суд над предполагаемым убийцей. Это гражданин России, въехавший в ЕС по паспорту на имя «Вадим Соколов». В действительности, как установили расследователи Bellingcat и ряда СМИ, его имя – Вадим Красиков, и он имеет отношение к российским спецслужбам. Прокуратура Германии заявила, что, по всей вероятности, приказ убить Хангошвили отдали российские власти.
В Дагестане завели дело об избиении сотрудника штаба Навального
Полицейские в Дагестане завели уголовное дело о нападении на Руслана Аблякимова – бывшего координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Аблякимов заявил, что подробностей пока мало, он ждет вызова на допрос. В ночь на 20 февраля на сторонника Навального напали неизвестные, когда он вместе с двумя знакомыми девушками находился на смотровой площадке на склоне горы Тарки-Тау. По его словам, около семи человек повалили его на землю и избили.
Как сообщал Аблякимов, до этого несколько дней за ним следили неизвестные, пока он пытался открыть в Махачкале штаб Навального. Главным препятствием он тогда называл трудности с поиском помещения: собственники опасаются вести дела с оппозицией. После нападения Аблякимов уехал из республики.
- 11 апреля со второй попытки штаб Навального в Махачкале был открыт. Его координатор Эдурд Атаев через несколько часов перестал выходить на связь, а вскоре пропал и его помощник, общественник Мурад Манапов.
- 13 апреля выяснилось, что Атаев и Манапов задержаны за административные нарушения. Координатор штаба Навального получил арест на десять суток по обвинению в «неповиновении законному требованию полицейского».
Анатолий Бибилов назначил Урузмага Джагаева своим госсоветником
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил своим госсоветником Урузмага Джагаева – бывшего генерального прокурора.
Как пишет агентство «Рес», указ опубликован на сайте Бибилова и вступил в силу с момента подписания.
Урузмаг Джагаев, отставки которого несколько месяцев требовала югоосетинская оппозиция, был освобожден от должности парламентом 13 апреля – в связи с истечением пятилетнего срока.
При этом парламент не поддержал представление Анатолия Бибилова по кандидатуре Виталия Савченко на должность генпрокурора.
Меркель получила первую дозу вакцины AstraZeneca
Канцлер Германии Ангела Меркель получила в пятницу первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Сообщается, что Меркель привилась препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. В подтверждение официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт опубликовал в твиттере подтверждающие документы – международный сертификат и свидетельство о вакцинации с именем главы кабмина ФРГ.
В своём комментарии канцлер поблагодарила сограждан за участие в вакцинации и назвала её "ключом к преодолению пандемии". 66-летняя Меркель получила прививку в порядке общей очереди, несмотря на то, что имела возможность привиться раньше остальных.
Большинство жителей Германии, по опросам, не доверяет AstraZeneca и предпочитает вакцину от германской BioNTech и американской Pfizer. Эффективность последней была подтверждена на практике: в Израиле, где количество вакцинированных двумя дозами Pfizer приблизилось к 70 процентам от общего населения, наблюдается резкий спад числа заражений коронавирусом.
Немецкие власти разрешили вакцинацию препаратом от AstraZeneca лишь для людей старше 60 лет. Остальные смогут привиться этой вакциной только после проведения проверок относительно её безопасности. Неделей ранее европейский регулятор официально признал, что AstraZeneca может приводить к образованию тромбов. Это, однако, происходит в чрезвычайно редких случаях – менее 200 на 35 миллионов. Для сравнения: вероятность получить тромб для женщины, принимающей перорально контрацептив, составляет 1 на 10 тысяч случаев.
Несколько дней назад вторую дозу вакцины от коронавируса получил и Владимир Путин - об этом сообщил он сам. В отличие от многих западных лидеров, президент России отказался делать это публично и даже не сообщил, какой именно препарат использовал.
Принцип 40-процентной поддержки: «Грузинская мечта» допустила обсуждение вопроса досрочных выборов
«Грузинская мечта» выражает готовность рассмотреть вопрос о назначении досрочных выборов в том случае, если правящая партия наберет менее 40% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2021 года. Об этом сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
На практике это означает, что местные выборы станут своеобразным плебисцитом, – указывает агентство «Новости-Грузия».
«Мы выражаем готовность применить принцип 40-процентной поддержки на предстоящих выборах в органы самоуправления… Если правящая партия не получит 40% на местных выборах, в этом случае, мы обсудим требования оппозиции по поводу [досрочных] выборов», – заявил Талаквадзе.
При этом он подчеркнул, что план Кристиана Даниельсона (спецпосланника президента Европейского Совета Шарля Мишеля) не подразумевает проведения досрочных парламентских выборов. Талаквадзе считает, что этот факт говорит о том, что международное сообщество не разделяет обвинения оппозиции о фальсификации результатов парламентских выборов осенью 2020 года.
- Сегодня «Грузинская мечта» объявила, что публично подписывает документ, созданный медиатором Кристианом Даниельсоном.
Государство, которое умеет только наказывать
Грузия – третья страна в Европе по числу заключенных. На 100 тысяч жителей приходится 264 человека, находящихся в тюрьмах. Об этом сообщается в новом исследовании Совета Европы.
Правозащитники говорят, что данный результат вновь наглядно демонстрируют те глубинные проблемы, которые существуют как в пенитенциарной системе, так и в целом в политике уголовного преследования в Грузии.
Но раньше было хуже. В 2018-м Грузия возглавляла европейский список, а в 2019 году была второй. Впрочем, несмотря на положительную динамику в рейтинге, в абсолютных значениях число заключенных в последние годы существенно не менялось. Последнее серьезное снижение было в 2012 году, когда по амнистии* тюрьмы покинула почти половина заключенных.
Правозащитники объясняют, что сегодня амнистия – это фактически единственный рычаг, который государство использует для разгрузки тюрем. В тоже время, они убеждены, что дело не в росте криминала, а в том, что осуществляется неверная политика. Многим правонарушителям власть должна предлагать альтернативу тюремному заключению. Гораздо чаще, чем она это делает сегодня.
Почему в Грузии столько заключенных?
С тем, что одних амнистий недостаточно, согласна и омбудсмен Грузии Нино Ломджария.
«Народный защитник подчеркивает, что помимо единичных актов, важно, как в пенитенциарной системе, так и в уголовной политике внедрить подходы, которые активизируют механизмы досрочного освобождения, а также наказаний и мер пресечения, не связанных с лишением свободы», - говорится в отчете омбудсмена за 2020 год.
Действительно, подписав соглашение об ассоциации с ЕС и другие международные документы, государство обязалось изменить политику. Но, как отмечают правозащитники, реформы проводятся вяло, а заключенных в тюрьмах все равно гораздо больше, чем должно быть по европейским стандартам (в среднем, 100-150 заключенных на 100 тысяч человек). Не меняется главное – вместо реабилитации и ресоциализации человека, уголовная политики страны все еще нацелена на то, чтобы его наказать.
«Прошло уже 30 лет с тех пор, как Советский Союз распался и Грузия стала независимой. Не знаю, может, правда, нужно, чтобы нас сначала 40 лет водили по пустыне, и, может, советское прошлое навсегда станет таковым хотя бы через 10 лет», - говорит исполнительный директор «Центра Прав Человека» Алеко Цкитишвили.
Он отмечает, что хоть Грузия официально объявила о приверженности европейским ценностям, но на деле ее уголовная политика все еще не избавилась от советской инерции. Причина, по мнению Алеко Цкитишвили, крайне проста – у политиков, законодателей и прочих стоящих у руля устаревшие и негуманные представления о том, за что человека сажать в тюрьму можно, а за что нельзя.
«Наказание вместо помощи»
Неверность подходов государства, по мнению правозащитников, идеально отражает его наркополитика. Согласно отчету, 26% заключенных отбывают срок за преступления, связанные с наркотиками.
Уже несколько лет, международные и местные организации призывают власти провести радикальную реформу наркополитики, так как опыт многих стран подтверждает, что человеку с наркозависимостью не поможешь, посадив его в тюрьму.
«В июне Конституционный суд признал неконституционным лишение свободы за приобретение и хранение любого наркотического вещества в количествах, не пригодных к потреблению. Несмотря на это, реформа наркополитики все еще заморожена в парламенте», - говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch за 2020 год.
В начале этого года, парламент принял законопроект, согласно которому тюрьмы покинут более 800 человек. Из них более 700 осуждены именно за наркопреступления.
Директор программ правосудия «Центра Социального Равенства» Гурам Имнадзе убежден, что этим решением государство расписывается в существовании проблемы. И хотя наркополитика «Грузинской Мечты» менее жесткая, чем у предшественников, суть ее неизменна.
Имнадзе сетует, что власти все еще не заботятся о снижении вреда от наркопотребления. Хуже того – в своих заявлениях чиновники клеймят не сами наркотики, а наркопотребителей.
«Потребление наркотиков и связанные с ними риски нужно регулировать другими механизмами, но никак не наказаниями. В первую очередь, надо работать над превенцией и социально-медицинской поддержкой. Наказание должно быть крайней мерой. Механизмы уголовного преследования следует применять только в отношении организованной преступности, распространителей наркотиков и т.д.»
Сторонники реформы не исключают также, что у властей нет соответствующей политической воли. Нынешняя наркополитика предоставляет ей серьезные инструменты контроля над гражданами, и, возможно, она просто не хочет их терять.
Почему заключенных должно быть меньше?
Председатель «Инициативы за реабилитацию уязвимых групп» Тато Келбакиани подсчитал, что на данный момент около 3 тысяч человек отбывают заключение за ненасильственные преступления. По его словам, вполне реально этих людей выпустить, а тюремное заключение заменить альтернативными наказаниями. Например, условным сроком, домашним арестом, либо общественными работами.
Тем самым, общество убьет даже не двух, а сразу нескольких зайцев: люди не потеряют общественные связи, будут сэкономлены средства на их содержание и пропитание, и в то же время государство по-прежнему сможет их контролировать.
«Механизмы контроля могут быть разными. Например, домашний арест, либо ограничение на посещение различных мест, либо периодическое наркотестирование, либо пробация… В общем, форм существует много. Но у нас активно используют только пробацию», - говорит Келбакиани.
Уже не первый год правозащитники напоминают государству, что необходимо учитывать тот физический и психологический ущерб, который наносит человеку пребывание в тюрьме. Вместе с тем, в последние годы все больше тревожных сигналов о том, что за решеткой вновь набирают силу криминальные авторитеты, т.н. “смотрящие”. Тато Келбакиани подчеркивает: «Усиление криминальной субкультуры в тюрьмах, естественно, повышает риск того, что попавший туда человек попадет под ее влияние».
Много заключенных, мало тюремщиков
По словам экспертов, влияние “смотрящих” растет еще и потому, что в тюрьмах катастрофически мало сотрудников. Согласно отчету Совета Европы, хуже чем в Грузии дела обстоят только в Турции.
Келбакиани говорит, что эта статистика отражает лишь общую картину и конкретные примеры выглядят гораздо хуже. Сотрудники работают в тяжелых условиях. Как результат – вакансий в разы больше, чем желающих.
«Есть места, где баланс соблюден. Например в учреждениях для женщин или детей. И еще в маленьких тюрьмах. Но там сидит от силы человек 400. Самыми проблемными остаются большие учреждения, так называемые «зоны». Вот там баланс действительно ужасный. Заключенных 2 тысячи, а сотрудников, в лучшем случае, 50. А если бы и было больше, там инфраструктура такая, что все равно бы не удалось уследить за ситуацией. Даже рабочую комнату негде оборудовать, чтобы сесть».
Согласно закону, обеспечение безопасности заключенных – далеко на единственная обязанность государства. По возможности, оно должно учитывать потребности и навыки заключенных, и в соответствии с ними предлагать программы по реабилитации и ресоциализации. Но, по словам Алеко Цкитишвили, индивидуальное планирование отбывания наказаний существует лишь на бумаге. Чтобы воплотить его в жизнь, необходимо направить к заключенными гораздо больше специалистов.
«Социальные работники отмечали, что на каждого из них приходится слишком много заключенных. В результате, их труд становится схематичным и поверхностным. Я не говорю уже о таких творческих подходах, как арт-терапия. Его использовать просто нереально», - говорит правозащитник.
* В январе 2006 года президент Михаил Саакашвили объявил «политику нулевой толерантности» в отношении всех преступлений, в том числе и наркотических. За пять лет количество заключенных выросло в два с половиной раза. В 2011 году Грузия была первой в Европе и четвертой в мире по количеству заключенных на 100 тысяч жителей – 547.
Именно благодаря этому у Грузии серьезный «плюс» в одном единственном пункте исследования – по сравнению с 2010 годом, количество заключенных сократилось на 54%. Это лучший показатель в Европе. Сокращение произошло в результате амнистии, которая была объявлена после прихода к власти «Грузинской мечты».
«Грузинская мечта» подписывает документ, предложенный спецпосланником ЕС
Партия «Грузинская мечта» публично подписывает документ, созданный медиатором Кристианом Даниельсоном. Заявление об этом сделал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на брифинге, проведенном в офисе партии, – передает «Интерпрессньюс».
«Грузинская мечта» публично подписывает созданный под эгидой ЕС и президента Европейского совета Шарля Мишеля документ, который был представлен специальным представителем президента Европейского совета в Грузии Кристианом Даниельсоном. На заключительной встрече диалога мы зафиксировали принципиальную готовность подписать документ, о чем в своих комментариях сказал и ряд оппозиционеров, однако до сегодняшнего дня он не был нами подписан, поскольку мы ожидали от оппозиции встречных шагов», - заявил Талаквадзе.
31 марта в Тбилиси Кристиан Даниельсон представил членам правящей партии и оппозиции документ («Будущий путь Грузии») о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия. Обе стороны отказались подписывать этот план, возложив ответственность друг на друга.
Илия II: «Когда тяжело Армении, армянскому народу, тяжело и нам»
Президента Армении Армена Саркисяна, находящегося с официальным визитом в Грузии, вместе с его супругой Нуне Саркисян принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.
Как сообщает «Радио Азатутюн» со ссылкой на пресс-службу аппарата президента Армении, Католикос-Патриарх всея Грузии подчеркнул, что армянский и грузинский народы имеют многовековую историю дружбы, в сохранении и продолжении которой важную роль сыграли Армянская Апостольская и Грузинская Православные церкви. Он отметил, что обе церкви играют важную роль в установлении мира и стабильности в регионе.
Президент Армен Саркисян передал Илие II приветствия и наилучшие пожелания Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. Президент Армении отметил, что его официальный визит направлен на обсуждение развития нынешних отношений и сотрудничества между двумя народами, имеющими исторические традиции дружбы.
«Цель визита - обсудить сегодняшние проблемы, и главное - поговорить о будущем, укрепить и расширить наши братские отношения, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться плодами нашей дружбы и продолжить дружбу наших народов», – сказал он.
Президент также заявил, что сейчас тяжелые времена как для всего мира, так и для региона.
«Армения прошла через ад войны, мы потеряли тысячи молодых жизней. Мои молитвы направлены родителям и семьям погибших. И мы должны сделать все, чтобы в будущем наш регион был более стабильным и мирным», – сказал президент.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил надежду, что армянский народ найдет в себе силы для преодоления всех трудностей.
«Когда тяжело Армении, армянскому народу, тяжело и нам», – сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии.
Илия Второй передал президенту Саркисяну и армянскому народу слова благословения, а также свои теплые пожелания Католикосу всех Армян.
В Грузии начнут вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm
С 27 апреля в Грузии начнется регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Как пишет «Новости-Грузия», об этом сегодня на пресс-конференции заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
«Регистрация откроется с 27 апреля. В начале мая, после окончания пасхальных праздников, начнется администрирование вакцины в подобранных учреждениях», – заявила Габуния.
По её словам, до конца следующей недели Минздрав, Центр по контролю заболеваний и группы экспертов завершат работу над протоколами и рекомендациями, связанными с внедрением вакцины Sinopharm.
Как указала Габуния, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудит вопрос об авторизации китайского препарата до конца текущего месяца. В Минздраве считают, что с учетом нынешней эпидемиологической ситуации и ограничения на использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет, целесообразно начать применение вакцины Sinopharm, не дожидаясь одобрения ВОЗ.
«На сегодняшний день вакцина Sinopharm признана в 35 странах, сделано до 200 миллионов доз. Вакцинация Sinopharm идет достаточно эффективно и с минимальными побочными эффектами», – указала Габуния.
Грузия получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm 3 апреля.
- Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Привиться могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. До сих пор для граждан доступны были две вакцины от COVID-19 – AstraZeneca и Pfizer.
- Тем не менее, все дозы Pfizer, прибывшие в Грузию, уже распределены. Одновременно 8 апреля Минздрав Грузии объявил, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет. Решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) потребовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании.
- По последним данным, в стране вакцинацию прошли 26 427 человек. Практически все они получили только первую дозу вакцины. Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить более 60% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек.
В МВД сообщили подробности вооруженного нападения на отделение банка в Тбилиси
Вооруженный мужчина, совершивший сегодня нападение на филиал «Банка Грузии» в Тбилиси, удерживал в заложниках семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Налетчик – 28-летний Н.Ц. был задержан по итогам полицейской операции, которая продолжалась в районе станции метро «Авлабари» более часа.
«По итогам переговоров представителей МВД с нападавшим, обвиняемый поэтапно освободил людей, удерживаемых в качестве заложников, после чего правоохранители на месте задержали Н.Ц.», – сказано в заявлении ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве не уточняют, какие требования предъявлял нападавший, – пишет «Новости-Грузия».
Следствие начато по фактам незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и захвата в качестве заложников двух или более лиц (части 3 и 4 статьи 236 и пункт «в» части 2 статьи 144 УК Грузии).
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