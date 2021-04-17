Украина решила выслать дипломата российского посольства в Киеве

Россия вышлет из страны десять американских дипломатов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он объявил также о других мерах, которые российские власти намерены принять в ответ на новые санкции США, введенные 15 апреля.

По словам Лаврова, на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном помощник президента России Юрий Ушаков предложил послу выехать в Вашингтон для консультаций.

Ранее в пятницу возможные меры в ответ на санкции обсудил Совет безопасности России под председательством Владимира Путина.

Как заявил Лавров, весь перечень принятых Россией мер будет опубликован в ближайшее время. На пресс-конференции в Москве в пятницу он назвал некоторые из них.

По словам главы МИД России, 8 американских чиновников будут включены в «черный список», им запретят въезд в Россию.

Москва также запустить процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран. Также, по словам Лаврова, Россия прекратит практику краткосрочных поездок сотрудников Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах в стране.

Лавров также сказал, что Россия «будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны». В заявлении МИД России, опубликованном в пятницу вечером, об этом говорится так: «имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца».

По словам министра, Россия будет «держать про запас» экономические меры воздействия на США.

При этом, как сказал Лавров, в Москве позитивно отнеслись к предложению президента США Джо Байдена провести саммит с Владимиром Путиным. Однако прямого ответа на это предложение российская сторона пока не дала.

Реакции американской стороны на заявления Лаврова и российского МИД пока нет.