Встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции перенесена на 17:00

28-летний Николоз Цурцумия, взявший семь человек в заложники в одном из банков в центре Тбилиси, объяснил свои действия непростой жизненной ситуацией и долговым спором с частными лицами. «Да, я признаю себя виновным… Я приношу извинения тем людям, которых напугал», - заявил Цурцумия в суде.

16 апреля мужчина ворвался в экспресс-филиал «Банка Грузии» у станции метро «Авлабари». По итогам двухчасовых переговоров он согласился освободить сотрудников и посетителей банка, а сам сдался полиции. При себе у налетчика был пистолет, однако в ходе расследования выяснилось, что оружие сигнальное, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Адвокаты Цурцумия называют произошедшее «социальным протестом». По их словам, молодой мужчина удерживал заложников, требуя встречи с двумя гражданами, которые отказывались возвращать ему одолженные деньги. Решить спор законными способами молодой мужчина не пытался. Как заявляют адвокаты, Цурцумия считал, что полиция ничем не сможет ему помочь, и поэтому не стал жаловаться в правоохранительные органы. «Он и не думал брать людей в заложники, он просто желал восстановить свои нарушенные права», - заявил адвокат Георгий Бардавелидзе в ходе судебного заседания.

Сегодня, 18 апреля, Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Цурцумия заключение. Защита просила, чтобы обвиняемый был отпущен под залог в размере 30 тысяч лари и оставался на свободе до окончания следствия. Адвокаты подчеркивали, что у обвиняемого серьезные проблемы со здоровьем - порок сердца. Одновременно они указали, что Цурцумия проявил снисходительность, освободив из банка пожилого педагога.

Тем не менее, ходатайство адвокатов поддержано не было.

Суд полностью разделил позицию стороны обвинения. Как указал на заседании прокурор Тамаз Мебония, существует опасность сокрытия обвиняемого, особенно, с учетом того факта, что его родители живут и работают за границей. Он также указал на риск совершения нового преступления и опасность уничтожения улик. «Обвиняемый не сожалеет о содеянном… Прежде чем обратиться к этой странной форме протеста, он мог бы попросить о начале расследования. Этот человек не признает закона», - заявил прокурор.

В итоге Цурцумия оставили в заключении. Досудебное слушание по делу назначено на 7 июня. Следствие продолжается по факту захвата в качестве заложников двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия. Задержанному грозит от девяти до четырнадцати лет тюрьмы.