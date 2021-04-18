Макрон: необходимы «красные линии» в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно определить «красные линии» в отношениях с Россией и привлекать ее к ответственности в том случае, если она эти линии перейдет.

Об этом он заявил в эфире американской телекомпании CBS. Макрон не сказал, о каких именно линиях должна идти речь, то есть какие действия России должны вызывать ответную реакцию. Однако он начал рассуждать про них в ответ на вопрос журналистки, наложит ли Франция на Москву санкции в ответ на возможное вторжение российских войск на Украину.

Говоря о санкциях, Макрон сказал, что их введение в ответ на агрессию против Украины и другие неприемлемые действия Москвы было правильным решением. В то же время, по его мнению, санкции сами по себе не могут решить проблемы, они должны быть частью более широкой политики. По мнению Макрона, именно такой политики Западу и недоставало – Россия перестала относиться к западным странам как к тем, кто отвечает за свои слова, что позволило ей, в частности, несколько лет назад аннексировать Крым, не обращая внимание на мнение Запада.

Отношения с Россией, по словам президента Франции, должны строиться на двух основах – твёрдости в отстаивании своей позиции и диалоге. Макрон поддержал инициативу президента США Джо Байдена провести саммит с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, все должны быть заинтересованы в разрядке напряжённости и в установлении чётких правил. При этом, как указал Макрон, диалог предполагает ответственность.

16 апреля президент Франции провёл в Париже переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским – обсуждалось наращивание российской военной группировки у границ Украины. Макрон выразил обеспокоенность в связи с этим, а также заявил, что намерен вскоре обсудить вопрос с Путиным.