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Вертолет «Инженьюити» совершил первый полёт на Марсе
Вертолёт "Инженьюити", который был доставлен на Марс вместе с ровером "Персеверанс", стал первым аппаратом с двигателем, совершившим управляемый полет на другой планете. Трансляция запуска дрона велась на официальном канале Американского аэрокосмического агентства (NASA) на ютубе.
Видеозапись полёта будет опубликована позже. Пока NASA опубликовало фото, сделанное "Инженьюити" камерой расположенной на его нижней части. На снимке видно тень поднявшегося над поверхностью Марса вертолёта.
Полёт дрона продлился около 30 секунд. Он поднялся на высоту чуть более трёх метров. "Инженьюити" предстоит ещё четыре тестовых полёта. Вертолёт отрабатывает технологию полета в разреженной атмосфере Марса, плотность которой в 100 раз ниже, чем плотность атмосферы на Земле. Испытания дрона будут длиться около 30 марсианских дней.
До этого аппарат весом почти два килограмма находился внутри марсохода "Персивирэнс". Именно ровер служит посредником для связи между "Инженьюити" и центром управления на Земле.
Ровер "Персивирэнс" совершил посадку в кратере Езеро на Марсе 19 февраля этого года. Предполагается, что некогда кратер был заполнен водой. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем должны будут быть доставлены на Землю. "Персеверанс" отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.
Другие новости дня
Цхинвали обвиняет Тбилиси в «заманивании югоосетинского населения»
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия считают, что Тбилиси «заманивает югоосетинское население» и провоцирует жителей к незаконному пересечению разделительной линии. В Цхинвали таким образом прокомментировали решение грузинских властей об отмене пятидневного карантина для жителей Абхазии и Южной Осетии.
«13 апреля власти Грузии предложили югоосетинским гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, «беспрепятственно покинуть» республику, а также отменили им обязательный пятидневный карантин. Полагаем, что в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии, связанной с третьей волной коронавируса, заманивание югоосетинского населения указанными «привилегиями» является грубой провокацией, угрожающей безопасности жителей Республики», – говорится в заявлении ведомства.
В самой Южной Осетии выявлено пять новых случаев коронавируса. Глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева заявила, что за время пандемии коронавирус выявлен у 3292 человек, снятых с учета – 2931.
Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на ЛЭП
Подача электроэнергии в самопровозглашенную республику Южную Осетию прекратилась сегодня в полдень из-за аварии на ЛЭП.
Директор компании «Энергоресурс-Южная Осетия» Алан Габараев сообщил, что повреждение произошло близ села Уанел (Ванели).
«Бригады энергетиков сразу же выехали на обследование линий, чтобы устранить его, свет был подключен по временной схеме», – сказал Габараев.
- Электроэнергия поступает в Южную Осетию по единственной линии электропередачи из Северной Осетии. Югоосетинские власти заявляют, что в конце года планируют подсоединить резервную ЛЭП.
«Грузинская мечта» готова подписать план Шарля Мишеля – заявление
«Грузинская мечта» готова подписать новое соглашение, предложенное властям Грузии и оппозиции президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом говорится в заявлении партии.
«Мы выразили принципиальную готовность подписать обновленный документ, представленный под эгидой президента Европейского Совета и Евросоюза. Несмотря на то, что принцип 40-процентного доверия к выборам был согласован в присутствии наших международных партнеров в соглашении от 8 марта и отражен в конституции, законодательстве, а у других процентных показателяй нет логической или правовой основы, сегодня в публичном заявлении мы заявили и рассмотрели вопрос увеличения барьера доверия на выборах местного самоуправления до 43 процентов. «Грузинская мечта» готова подписать соглашение с этим показателям», – говорится в заявлении «Грузинской мечты».
В документе, предложенном Шарлем Мишелем, указано, что досрочные парламентские выборы могут пройти в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. В правящей партии ранее говорили, что готовы рассмотреть вопрос о назначении досрочных выборов в том случае, если наберут менее 40% голосов избирателей.
Зурабишвили готова помиловать Руруа после вступления в силу соглашения между властями и оппозицией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова помиловать совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа лишь после вступления в силу соглашения между властями и оппозицией. Зурабишвили говорит, что Руруа не соответствует критериям для помилования, однако она готова принять «скандальное» решение ради стабильности и будущего страны. Этот шаг, по словам президента, должен стать «последним аккордом» в процессе политического урегулирования.
«Мое решение будет осуществлено лишь тогда, когда партии, с одной стороны, подпишут окончательный документ и войдут в парламент, а представители ЕС и США, с другой стороны, заявят, что соглашение достигнуто. После этого, в течение недели я подпишу акт о помиловании», – заявила президент.
Зурабишвили также упрекнула «Грузинскую мечту», в которой заявили, что не будут фиксировать критическую позицию, если президент помилует Георгия Руруа.
«Я удивлена сегодняшним заявлением правящей партии, которая без моего разрешения использовала мое имя, связав его с темой одного конкретного помилования», – отметила Зурабишвили.
- Тбилисский городской суд в июле прошлого года признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он отбывает наказание в Глданской тюрьме. Представители оппозиции считают, что Руруа – политзаключенный.
- Освобождение из заключения Георгия Руруа, а также председателя «Единого национального движения» Ники Мелия предусмотрено новым планом, предложенным властям Грузии и оппозиции президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
- План также предусматривает проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Канцлером ФРГ может стать критик «Северного потока» Анналена Бербок
В ФРГ на выборах в бундестаг, назначенных на сентябрь, партию "Союз-90"/"Зелёные" поведет сопредседатель Анналена Бербок. Она станет кандидатом на пост главы правительства и у неё есть все шансы возглавить кабинет.
Об этом в понедельник, 19 апреля, пишет "Немецкая волна". СМИ отмечает, что Бербок известна, в том числе, критикой строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
По данным предвыборных опросов, партия Борбок стабильно держит второе место и всего на 3-5 процентных пункта отстаёт от лидера - правящего консервативного блока ХДС/ХСС. "Зеленые" выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за свою 40-летнюю историю.
В эту партию Анналена Бербок вступила в 2005 году. Она занималась европейской политикой, затем возглавила земельное отделение в Бранденбурге, где живет вместе с мужем и детьми. С 2013 года Бербок - депутат бундестага. Она курирует политику, связанную с изменениями климата, а также вопросы восточных земель Германии. Помимо этого, политик - член комитетов по экономике и энергетике и по делам Евросоюза.
У Бербок репутация жесткого критика действий России в Украине. Она также выступает против завершения строительства "Северного потока - 2". "Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России", - заявляла, среди прочего, Бербок в феврале в интервью ARD.
Москва называет трубопровод по дну Балтики исключительно экономическим проектом и отрицает обвинения в попытках расширить своё политическое влияние на страны Европейского Союза.
Ангела Меркель, которая возглавляет германское правительство 16 лет, не намерена вновь баллотироваться на пост канцлера.
Михаил Саакашвили: «Почему именно 43%, а не 50? Мы что, на рынке?»
Впервые «Грузинская мечта» практически признала возможность проведения внеочередных парламентских выборов, – заявил бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, комментируя документ, предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Мы знаем, зачем должны пройти досрочные выборы. Они должны состояться, потому что предыдущие выборы были украдены и сфальсифицированы», – заявил Саакашвили.
Политику при этом непонятно, почему в документе указано, что досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если правящая партия наберет на местных выборах менее 43 процентов.
«Дьявол здесь кроется в деталях. Каковы основные детали? Непонятно, почему именно 43 процента, а не 50 процентов. Если дело за поддержкой большинства грузинского народа, 43 процента, мы что, на рынке, торгуем, покупаем два килограмма сыра? Почему 43, а не 50 процентов. Второй вопрос: кому считать 43 процента? Как написано в документе, ЦИК назначит восемь профессиональных членов, все восемь из которых будут членами «Грузинской мечты», – заявил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари».
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
- Партия «Грузинская мечта» готова обсудить вопрос повышения показателя 40-процентной поддержки до 43 процентов. В партии заявили, что отображение в документе международных посредников вопроса освобождения Георгия Руруа «является грубым примером политического вмешательства в правосудие». Однако партия не будет фиксировать критическую позицию, если президент Грузии помилует Руруа.
«Лело» и «Стратегия Агмашенебели» подпишут план Шарля Мишеля
Оппозиционные партии «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» сообщили, что подпишут план, предложенный президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем для выхода Грузии из политического кризиса.
«Стратегия Агмашенебели», как ответственная оппозиционная партия, считает, что мы должны использовать окно возможностей, достигнутое общей борьбой, и подписать документ, предложенный нашими западными, беспристрастными и справедливыми медиаторами, который, несмотря на недостатки, обусловленные компромиссным характером, мы можем превратить в большую точку поворота, переломный момент больших изменений», – заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
По его словам, соглашение по самой своей природе подразумевает компромиссы, и поэтому представленный документ может не быть идеальным, – пишет Первый канал.
«Следовательно, мы либо найдем выход из кризиса путем соглашения, либо снова бескомпромиссными и непримиримыми действиями будем подвергать сомнению нашу свободу и нашу государственность, чем воспользуются не наши граждане, а враждебное государство, на которое мы неоднократно указывали с трибуны Сената США и Европарламента. Да, это соглашение не является победой, но в нынешней ситуации оно создает благоприятные условия для победы», – заявил Георгий Вашадзе.
Партия «Лело» приняла решение о подписании документа на политсовете партии, – передает «Интерпрессньюс».
«Лело» принципиально согласно с документом. В нем есть определенные вопросы, которые необходимо уточнить, и также важно, чтобы выполнение этих пунктов было под наблюдением медиаторов», – заявила член партии Анна Нацвлишвили.
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
- Партия «Грузинская мечта» готова обсудить вопрос повышения показателя 40-процентной поддержки до 43 процентов. В партии заявили, что отображение в документе международных посредников вопроса освобождения Георгия Руруа «является грубым примером политического вмешательства в правосудие». Однако партия не будет фиксировать критическую позицию, если президент Грузии помилует Руруа.
Саакашвили говорит, что ситуация на Донбассе напоминает ему 2008 год
Экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире канала «Украина 24» заявил, что действия России на границе Украины сегодня напоминают ситуацию 2008 года.
«У меня есть ощущение дежавю. И это дежавю не 2014 года в Украине, это гораздо больше похоже на сценарий 2008 года по отношению к Грузии, когда несколько лет шла война, как сейчас на востоке Украины, уже почти каждый день убивают украинского солдата, в Грузии также это было несколько лет. А потом, где-то сначала 2008 года началась очень быстрая эскалация, весной она подошла к пику, а агрессия случилась в августе», – сказал он.
Саакашвили провел параллели между нынешней ситуацией и войной в Грузии в 2008 году.
«Есть несколько элементов, которые очень похожи. Во-первых, это военная пропаганда, там, в ОРДЛО и Крыму, есть военные корреспонденты в большом количестве. Они рассказывают разные сценарии, как и по Грузии рассказывали, что вот-вот грузинское правительство нападет. Запад возмущался и призывал остудить горячие головы в Тбилиси, как и сейчас призывают остудить горячие головы в Киеве. Они сейчас составляют списки эвакуации в Донецке и Луганске, так же составляли списки на наших оккупированных территориях. Они концентрировали войска под видом учений. То, что сейчас сконцентрировано у границ Украины – пока этих сил еще недостаточно, чтобы крупномасштабную агрессию осуществить. На границах с Грузией было 100 тыс. солдат с лишним, практически все боеспособные части сухопутных войск России были сконцентрированы. У границ Украины пока этого нет, но все может измениться. В 2008 году они приучали мир, себя и нас, что к чему-то готовятся», – отметил политик.
- Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей. В соцсетях и в СМИ появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины, а также вблизи аннексированного Крыма. Страны Запада призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
Лидеры «Гирчи» подписали соглашение Мишеля и зашли в здание парламента
Трое членов оппозиционной партии «Новый политический центр – Гирчи» Вахо Мегрелишвили, Яго Хвичия и Александр Раквиашвили сегодня поставили подписи под новым текстом соглашения, представленным президентом Европейского совета Шарлем Мишелем для выхода Грузии из политического кризиса. Подписи представители партии сделали в прямом эфире во время трансляции на Facebook, – пишет «Новости-Грузия».
«Пожелаем удачи этому проекту. Хочу, чтобы нашему примеру последовали люди, наши коллеги из оппозиции и из правительства, во всяком случае, народ будет знать, что мы не деструктивные люди, и хотели достичь соглашения», – сказал Вахо Мегрелишвили.
По словам членов партии, если соглашение будет односторонним и его не подпишет «Грузинская мечта», то они продолжат работу в том режиме, о котором уже заявили – то есть депутаты парламента будут работать, не посещая заседания парламента.
Мегрелишвили, Хвичия и Раквиашвили сегодня впервые зашли в здание парламента и пообщались с журналистами. Они говорят, что будут дожидаться других депутатов от оппозиции в фойе законодательного органа.
«Мы ждем наших коллег из оппозиции, которые, скорее всего, и я глубоко убежден, что это произойдет, подпишут договор с «Грузинской мечтой» в фойе парламента, чтобы затем войти в парламент вместе. До этого мы не зайдем», – сказал Хвичия.
Он также подчеркнул, что «Гирчи» отказывается не только от депутатской зарплаты, но и любого финансирования из бюджета. При этом они не собираются принимать участие и в заседаниях парламента, хотя хотят воспользоваться депутатской неприкосновенностью и правом носить оружие.
Ранее «Гирчи» предъявила правящей команде «Грузинская мечта» семь требований, заявив о готовности войти в парламент Грузии в случае выполнения хотя бы одного из них. Среди пунктов – проведение всех последующих парламентских выборов по пропорциональной системе и с естественным барьером. «Гирчи» также требует полной легализации марихуаны и установления в стране мультивалютного режима.
- На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах «Гирчи» набрала 2,89% голосов и получила четыре места в законодательном органе. В декабре в партии произошел раскол, ее покинул Зураб Джапаридзе. У политика, основавшего новую партию «Гирчи – Больше свободы», также имеется мандат, однако, в отличие от бывших единомышленников, он пока не прекращает бойкот парламента.
«Национальное движение» не подпишет предложенный Шарлем Мишелем документ
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии – «Единое национальное движение» не подпишет новый документ, предложенный президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Как пишет Первый канал, об этом заявил член партии Акакий Минашвили.
«По этой версии, которая представлена, мы не подписываем документ по следующим причинам: тема освобождения политзаключенных расплывчата. Тут речь идет о залоге, и вам хорошо известна позиция Ники Мелия в этом отношении. Также, речь об амнистии в достаточно широком понимании, и она распространится на тех людей, публичных служащих, которые применив силу, нанесли ущерб нашим гражданам, выражавшим протест против России. Мы не можем принять участие в такой амнистии. Слабыми точками является даже то, что председатель Центризбиркома остается на позиции еще 2 года. Неясно, когда произойдет изменение избирательной администрации. Генеральный прокурор по-прежнему должен остаться, нет речи о новых судьях, это означает, что реальные изменения не осуществятся. То предложение, которое касается досрочных выборов, это неправильный подход, потому что выборы в самоуправление и парламентские выборы качественно отличаются друг от друга», – отметил Минашвили.
Он добавил, что лидер партии Ника Мелия должен быть освобожден без каких-либо предварительных условий.
«После этого открывается пространство для соглашения. Также должны быть четкими механизмы освобождения Георгия Руруа. Немедленно должна быть изменена к следующим выборам Центральная избирательная комиссия и администрация. Нужны серьезные изменения в судебной реформе, новые судьи, в том числе иностранцы, если мы хотим положительного отношения к вопросам правосудия. Также важны досрочные выборы. В мире еще никто не придумал лучшего механизма преодоления кризисов, чем выборы. Это лучший выход. Дадим гражданам возможность проголосовать за ту партию, которой они доверяют», – заявил Акакий Минашвили.
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
- Партия «Грузинская мечта» готова обсудить вопрос повышения показателя 40-процентной поддержки до 43 процентов. В партии заявили, что отображение в документе международных посредников вопроса освобождения Георгия Руруа «является грубым примером политического вмешательства в правосудие». Однако партия не будет фиксировать критическую позицию, если президент Грузии помилует Руруа.
«Грузинская мечта» готова обсудить вопрос повышения показателя 40-процентной поддержки
Партия «Грузинская мечта» готова обсудить вопрос повышения показателя 40-процентной поддержки до 43 процентов.
Речь идёт о документе, предложенном властям и оппозиции президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. В нём указано, что досрочные парламентские выборы могут пройти в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. В правящей партии ранее говорили, что готовы рассмотреть вопрос о назначении досрочных выборов в том случае, если наберут менее 40% голосов избирателей.
В новом заявлении партии говорится, что «Грузинская мечта» уделяет пристальное внимание советам и предложениям международных партнеров.
«Мы готовы начать обсуждение с командой по повышению 40%-го показателя доверия», – сказано в заявлении.
В партии при этом добавили, что отображение в документе международных посредников вопроса освобождения совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа «является грубым примером политического вмешательства в правосудие».
«Мы учитываем существующие реалии и позицию наших партнеров, именно поэтому не будем фиксировать нашу критическую позицию, если президент Грузии помилует его», – говорится в заявлении.
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Чехия не исключает новых мер против РФ после взрывов в Врбетице
Реакция Москвы на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства России оказалась жёстче, чем полагали в Праге, поэтому чешское правительство рассмотрит дальнейшие шаги, заявил 19 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел Чешской республики Ян Гамачек.
Днём ранее стало известно о решении российских властей выслать 20 сотрудников чешского посольства в Москве. Их объявили персонами нон грата и обязали покинуть российскую территорию до конца 19 апреля.
"Эта реакция жёстче, чем мы ожидали, дипломатов больше, чем число высланных нами разведчиков", - сказал в понедельник Гамачек. В Праге утверждают, что высылаемые из страны граждане России – это сотрудники спецслужб.
17 апреля премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли 2 человека.
Также в субботу на прошлой неделе полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в 2014 году – в дни, предшествовавшие взрыву, – въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Они использовали также паспорта Молдавии и Таджикистана. По сообщениям СМИ, именно их чешские власти подозревают в причастности к взрывам. Речь идёт о тех же людях, которых в Великоборитании подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что они сотрудники российской военной разведки, известной как ГРУ.
МИД России позднее пригрозил Чехии ответными мерами. В Москве решение Праги назвали беспрецедентным и принятым под голословными и надуманными предлогами. "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала представитель МИД Мария Захарова, не уточнив, какие последствия она имеет в виду.
19 апреля, как ожидается, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг высылки из Чехии предполагаемых российских агентов.
ФСИН: Алексей Навальный переведён из колонии в больницу
Оппозиционер Алексей Навальный, который держит голодовку в колонии №2 города Покров, переведён в больницу. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по Владимирской области.
Больница, в которую переводят оппозиционера, находится на территории другой колонии ИК-3 во Владимире. ФСИН оценивает здоровье Навального, как удовлетворительное. В сообщении говорится, что оппозиционеру с его согласия назначили витаминную терапию.
Ранее лечащие врачи Навального опубликовали результаты его анализов крови. Они документально подтверждают информацию о том, что состояние здоровья оппозиционера близко к критическому. По словам врача Анастасии Васильевой, у Навального потенциально существует вероятность внезапной остановки сердца.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. С конца марта политик держит голодовку: он объявил её в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.
- В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
Угулава считает, что Мелия должен стать единым кандидатом от оппозиции в мэры Тбилиси
Оппозиционный политик, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава считает, что на местных выборах в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси оппозиционный спектр должен рассмотреть кандидатуру председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.
«На мой взгляд, пришло время оппозиции после объединения вокруг политзаключенного Мелия, объединиться вокруг Мелия – единого кандидата в мэры Тбилиси. Для этого я поддерживаю подписание оппозицией документа Шарля Мишеля, но бойкот парламента должен прекратиться после того, как Ника Мелия выйдет из тюрьмы. Немыслимо, чтобы одновременно оппозиция сидела в парламенте, а Мелия – в тюрьме», – написал Угулава в соцсети.
В то же время, по его словам, если условия документа, предложенного накануне президентом Европейского Совета, будут выполнены, оппозиционная манифестация 15 мая должна превратиться в торжественную манифестацию согласованных кандидатов (кандидата в мэры Тбилиси). Об этом пишет «Интерпрессньюс».
Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Европейские суперклубы организовали свою футбольную лигу. Что известно?
12 европейских футбольных клубов вечером в воскресенье объявили о запуске Суперлиги для самых сильных команд континента. Проект объясняют желанием "вывести футбол на его законное место" — дать болельщикам регулярный турнир, "интересный всем 4 миллиардам поклонникам" этого вида спорта. Инициатива вызвала резкую критику футбольных властей Европы, спортивных лиг и национальных правительств. Что об этом известно?
В Суперлиге будут играть самые титулованные команды Англии, Испании и Италии. Своё участие уже подтвердили "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", мадридские "Реал" и "Атлетико", "Барселона", итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".
Участники Суперлиги больше всех, 208 раз, выигрывали свои национальные чемпионаты и 40 раз — главный клубный европейский турнир — Лигу чемпионов. В них играют самые титулованные и популярные спортсмены, включая Криштиану Роналду и Месси. К этим клубам должны присоединиться еще три неназванных участника. Ещё 5 команд планируется приглашать каждый год на сменной основе, по какому принципу — не сообщается.
УЕФА грозит участникам нового турнира исключением. Национальные лиги обсуждают возможность аннулирования итогов чемпионатов в этом году. Все существующие спортивные турниры выступили резко против Суперлиги. Другие клубы опасаются, что в закрытую лигу может уйти большая часть доходов от спонсоров и телеконтрактов. Лига чемпионов без команд-участников нового турнира потеряет 7 из 10 самых титулованных клубов.
На этом фоне Союз европейских футбольных ассоциаций обещает исключить участников Суперлиги из всех турниров, а их спортсменам — запретить играть в национальных сборных. УЕФА планирует подать иск на 50 миллиардов евро к каждой команде-участнице.
По данным испанской газеты Marca, федерации футбола Англии, Италии и Испании рассматривают возможность отмены итогов своих чемпионатов в этом году, когда в них победит команда из Суперлиги. Других претендентов на победу в национальных чемпионатах в этом году уже нет.
Суперклубы хотят получать большего влияния на игру и большей доли общих доходов. По данным The Athletic, богатые команды требовали активного участия в распоряжении коммерческими и вещательными правами европейских турниров. В понедельник УЕФА должен был представить новый формат Лиги чемпионов с большим количеством матчей для больших европейских команд в ущерб малым.
УЕФА заработал за сезон-2018/19 3,86 миллиарда евро — больше 85 процентов поступили от продажи прав на вещание, большая часть — от Лиги чемпионов — рассказывал Sports.ru. Стартовая выплата Суперлиги 15 основателям – 3,5 миллиарда евро, то есть почти столько же, сколько заработал весь УЕФА. Эти деньги планируется потратить на возмещение убытков из-за пустых стадионов во время пандемии.
Ассоциация европейских клубов, представляющая интересы 246 команд, утверждала, что может заключить более выгодные контракты — но с условием, что болельщики будут смотреть больше матчей самых титулованных команд, и меньше — остальных. Глава объединения и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, предположительно, покинет организацию, он уже стал заместителем президента Суперлиги.
В новом турнире нет места российским командам. Единственный клуб, хоть как-то связанный с Россией в новом турнире, — принадлежащий Роману Абрамовичу лондонский "Челси". Российский рынок телеправ и спортивной рекламы значительно меньше чем в странах Западной и Центральной Европы, маловероятно, что команды из страны будут приглашаться в новый турнир.
Отказ от малых клубов позволяет УЕФА называет Суперлигу "циничным проектом" во "время, когда обществу нужна солидарность".
Новое соревнование критикуют и главы государств. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поддержит "все шаги" футбольных властей для защиты существующих турниров. С теми же словами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая лига "очень вредит всему футболу". Аналогичные заявления готовят правительства Испании и Италии, — передаёт Politico.
У Ингурского моста открыт пункт экспресс-тестирования на COVID-19
С сегодняшнего дня в Грузии отменен карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген.
Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», близ Ингурского моста, у блок-поста грузинской полиции открыт пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Еще одна палатка на месте развернута для лиц с подозрительными симптомами.
Проверка граждан на коронавирус началась сегодня, в 8 часов утра. На месте работают четыре бригады медиков.
Тем возрастным группам, которым полагается прививка от коронавируса, специалисты предлагают добровольно подключиться к процессу вакцинации, после чего они смогут пересекать де-факто границу без тестирования.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо было сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Вопрос отмены карантина активизировался после трагической смерти четырех жителей Гальского района в реке Ингури. По одной из версий, они пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина.
Коронавирус в Грузии: 578 новых случаев, 10 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3949 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 578 новых случаев. При этом было проведено лишь 9750 тестов: PCR-тестов – 4100, экспресс‐тестов на антиген – 5650.
Выздоровели еще 659 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 295 936, выздоровевших – 281 574.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 5,93%, за последние 14 дней составляет 3,06%, за неделю – 3,58%.
С 15 марта в Грузии вакцинированы 30 209 человек, за сутки – 1025.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
В Цхинвали выясняют обстоятельства смерти двух жителей и тяжелого ранения еще одного
Следователи выясняют обстоятельства смерти двух жителей Южной Осетии и тяжелого ранения еще одного.
Накануне утром в Цхинвали, близ ресторана «Виктория» обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы. Пострадавшим оказался 34-летний житель города. В Республиканском многопрофильном центре заявили, что у пострадавшего имеются травмы, несовместимые с жизнью.
Позже в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что подозреваемого в причинении огнестрельного ранения жителю Цхинвали нашли мертвым по месту его проживания.
«В квартире нашли еще труп его сожительницы, 34-летней горожанки, с огнестрельным ранением», – подчеркнули в ведомстве.
Сегодня в югоосетинской генпрокуратуре дополнительно сообщили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного двумя статьями Уголовного кодекса РФ: ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) и п. «а» ч. 2 ст.105 (убийство двух или более лиц).
«18 апреля в городе Цхинвал, в квартире одного из домов по улице Братьев Губаевых были обнаружены два трупа: 32-летнего мужчины, с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения головы, и 34-летней женщины, с телесными повреждениями в виде сквозного огнестрельного ранения головы. Рядом c трупами в комнате обнаружено огнестрельное оружие, по внешним признакам схожее с пистолетом Макарова и две стрелянные гильзы», – говорится в сообщении генпрокуратуры.
Пресс-служба ведомства уточняет, что в настоящее время с целью установления обстоятельств преступления назначен и проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы.
В ведомстве заявляют, что производство следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.
Правозащитники подали иск в суд ФРГ на окружение Кадырова
Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) и "Российская ЛГБТ-сеть" подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пяти представителей ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Истцы обвиняют власти и военных Чечни в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и подстрекательству к убийству как минимум 150 человек в связи с их сексуальной ориентацией. Об этом сообщила британская газета The Guardian, которая ознакомилась с 97-страничным документом.
По данным издания, в заявлении, поданном в прокуратуру ФРГ в феврале, фигурируют заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов и глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев, уже находящиеся под санкциями в ЕС за систематические преследования представителей ЛГБТ-сообщества , а также председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.
Правозащитники уже подавали иск в Международный уголовный суд (МУС) в связи с преследованием геев в Чечне, однако в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС. При этом законодательство ФРГ позволяет привлекать к ответственности за преступления против человечности вне зависимости от того, где они были совершены, на основе принципа универсальной юрисдикции.
О массовых задержаниях и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне стало известно в 2017 году после публикации расследования "Новой газеты". Утверждается, что более 150 человек были вывезены правозащитниками из региона, большая их часть покинула Россию. Однако доследственная проверка Следственного комитета результатов не дала: уголовное дело так и не возбудили. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике "геев нет".
Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу
Соратник Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала "Навальный.Live". По словам Милова, у него есть важный участок работы, поэтому, посоветовавшись с коллегами, он решил уехать из России, чтобы не попадать в "арестную ситуацию". Он добавил, что занимается международными связями с целью оказать давление на власти России и добиться освобождения Алексея Навального из колонии.
Ранее уголовному преследованию после акций протеста в январе и феврале этого года подверглись врач Навального Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также брат Навального Олег, участницы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
На данный момент в команде Навального в Европе работают глава сети штабов Леонид Волков, юрист Иван Жданов и другие соратники политика.
- В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
- Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии с требованием допустить к нему независимого, гражданского врача. Ранее медики Навального со ссылкой на результаты его анализов заявили, что его состояние стремительно ухудшается.
- Последние крупные акции в поддержку Навального прошли в конце января – начале февраля, когда после лечения от последствий отравления "Новичком" политик вернулся в Россию из Германии, был арестован, а затем отправлен в колонию. Тогда на улицы десятков городов России вышли, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч человек. Тысячи участников акций протеста были задержаны, некоторые – осуждены по уголовным делам о насилии против полицейских. Возбуждены десятки уголовных дел по разным статьям. В начале февраля соратники Навального сообщили, что временно отказываются от массовых акций, однако обещали возобновить их весной.
- 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (включён в реестр иностранных агентов в России) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями, мотивировав это тем, что соратники оппозиционера якобы хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя".
- В последние недели сотрудники правоохранительных органов неоднократно приходили с обысками в ФБК и в штабы Навального в ряде регионов России.
Новый план Брюсселя для Грузии – готова ли оппозиция подписать соглашение?
Большинство оппозиционных партий Грузии приветствовали план разрешения политического кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишель, однако запросили дополнительное время для обсуждений и принятия окончательного решения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидеры оппозиции были ознакомлены с содержанием плана в тбилисском офисе представительства ЕС. Члены правящей «Грузинской мечты» на встрече не присутствовали, что стало неожиданностью для журналистов, дожидавшихся совместной пресс-конференции политиков.
План содержит пять пунктов. Он подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, перераспределение полномочий в парламенте, амнистию в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках «ночи Гаврилова», а также назначение досрочных парламентских выборов в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов.
Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе прежде всего обратила внимание на изменение условий проведения внеочередных парламентских выборов, связанных с барьером в 43% голосов на местных выборах. «Для нас этот принцип приемлем. Необходимо начинать подготовку к выборам самоуправления. Оппозиция должна быть подготовленной и сильной. Особенно важно, чтобы лидеры оппозиции не находились в заключении, а были бы на свободе и участвовали в избирательном процессе», - сказала Самнидзе.
Давид Бакрадзе, недавно покинувший партию «Европейская Грузия», напомнил, что ранее сегодня ЕС и США призвали все стороны подписать предложенный документ. «Для нашего будущего успеха и предстоящей победы оппозиции я считаю крайне важной поддержку Запада и его позицию, поэтому я очень серьезно отнесусь к этому документу. Я обдумаю все. Не буду и не могу спрашивать политсовет из-за отсутствия такового, однако я имею право подумать, и, как только партии и другие члены парламента объявят свою позицию, я представлю свою», - сказал Бакрадзе.
Зураб Джапаридзе, недавно основавший партию «Гирчи – больше свободы», считает, что предложенный план, скорее всего, не сможет разрешить нынешний кризис. Одновременно он подчеркнул, что данное соглашение гарантирует, что в конечном счете решение все же будет найдено, поскольку учитывает такие важные пункты, как освобождение политзаключенных.
Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия был единственным, кто заявил о неприемлемости документа. Причиной стало компромиссное положение, связанное с назначением досрочных парламентских выборов. Бокерия считает, что привязывать этот вопрос к выборам самоуправления недопустимо. Он продолжает настаивать: «либо прямое соглашение, либо плебисцит». Тем не менее, общая позиция «Европейской Грузии» будет озвучена только после того, как план обсудят на уровне политсовета.
Макрон: необходимы «красные линии» в отношениях с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно определить «красные линии» в отношениях с Россией и привлекать ее к ответственности в том случае, если она эти линии перейдет.
Об этом он заявил в эфире американской телекомпании CBS. Макрон не сказал, о каких именно линиях должна идти речь, то есть какие действия России должны вызывать ответную реакцию. Однако он начал рассуждать про них в ответ на вопрос журналистки, наложит ли Франция на Москву санкции в ответ на возможное вторжение российских войск на Украину.
Говоря о санкциях, Макрон сказал, что их введение в ответ на агрессию против Украины и другие неприемлемые действия Москвы было правильным решением. В то же время, по его мнению, санкции сами по себе не могут решить проблемы, они должны быть частью более широкой политики. По мнению Макрона, именно такой политики Западу и недоставало – Россия перестала относиться к западным странам как к тем, кто отвечает за свои слова, что позволило ей, в частности, несколько лет назад аннексировать Крым, не обращая внимание на мнение Запада.
Отношения с Россией, по словам президента Франции, должны строиться на двух основах – твёрдости в отстаивании своей позиции и диалоге. Макрон поддержал инициативу президента США Джо Байдена провести саммит с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, все должны быть заинтересованы в разрядке напряжённости и в установлении чётких правил. При этом, как указал Макрон, диалог предполагает ответственность.
16 апреля президент Франции провёл в Париже переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским – обсуждалось наращивание российской военной группировки у границ Украины. Макрон выразил обеспокоенность в связи с этим, а также заявил, что намерен вскоре обсудить вопрос с Путиным.
Сыну Кадырова присудили победу в боксе после того, как его начали бить
Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму, присудили победу на международном турнире по боксу после того, как соперник начал его бить.
Фрагмент боя, который транслировался на телеканале «Матч! Боец», выложили в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, что соперник сына главы Чечни, юный боксер из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров, отвечает Адаму Кадырову атакой на атаку и несколько раз попадает ему в голову. В этот момент рефери внезапно останавливает поединок и начинает отсчитывать Биттирову, ровно стоящему на ногах, нокдаун, после чего секундант боксера выбрасывает на ринг полотенце, признавая, таким образом, его поражение. Сам Биттиров лишь удивленно разводит руками.
Решением рефери и объявленным результатом боя был удивлен и комментатор телеканала «Матч! Боец». «Довольно непонятно, если честно», - произнес он в эфире.
Отмечается, что международный турнир по боксу «Время Легенд 6: Спецоперация» проходил в Грозном и среди его зрителей был глава Чечни Рамзан Кадыров. После боя его сына портал «Грозный-информ» сообщил, что Адам Кадыров не оставил своему противнику «ни единого шанса».
В Германии национальный День поминовения 80 000 жертв пандемии
Воскресенье стало в Германии национальным Днем поминовения 80 тысяч жертв пандемии. 18 апреля канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер присутствовали на утренней мессе в мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине.
В берлинском Концертхаусе состоялся концерт, трансляцию которого вело общественное телевидение. Президент Германии Штайнмайер напомнил согражданам, что за данными статистики стоит человеческая трагедия, которая все еще продолжается. «Мы как общество не слишком часто напоминали друг другу, что если игнорировать жизнь и страдания отдельных людей, то страдания охватят все общество».
Президент говорил о тех, кто умер в одиночестве в больницах, интернатах и хосписах, не имея возможности попрощаться со своими близкими и родными из-за коронавирусных ограничений.
Штайнмайер заявил, что национальный День поминовения призван напомнить согражданам, что «они не одиноки в своих страданиях и скорби».
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