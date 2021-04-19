Вертолет «Инженьюити» совершил первый полёт на Марсе

Вертолёт "Инженьюити", который был доставлен на Марс вместе с ровером "Персеверанс", стал первым аппаратом с двигателем, совершившим управляемый полет на другой планете. Трансляция запуска дрона велась на официальном канале Американского аэрокосмического агентства (NASA) на ютубе.

Видеозапись полёта будет опубликована позже. Пока NASA опубликовало фото, сделанное "Инженьюити" камерой расположенной на его нижней части. На снимке видно тень поднявшегося над поверхностью Марса вертолёта.

Полёт дрона продлился около 30 секунд. Он поднялся на высоту чуть более трёх метров. "Инженьюити" предстоит ещё четыре тестовых полёта. Вертолёт отрабатывает технологию полета в разреженной атмосфере Марса, плотность которой в 100 раз ниже, чем плотность атмосферы на Земле. Испытания дрона будут длиться около 30 марсианских дней.

До этого аппарат весом почти два килограмма находился внутри марсохода "Персивирэнс". Именно ровер служит посредником для связи между "Инженьюити" и центром управления на Земле.

Ровер "Персивирэнс" совершил посадку в кратере Езеро на Марсе 19 февраля этого года. Предполагается, что некогда кратер был заполнен водой. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем должны будут быть доставлены на Землю. "Персеверанс" отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.