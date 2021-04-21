В США присяжные сочли Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда

На суде в Миннеаполисе, штат Миннесота, бывший полицейский, 45-летний Дерек Шовин был признан виновным в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Преступление было совершено 25 мая прошлого года. Прохожие, ставшие свидетелями действий полиции, засняли задержание Флойда на свои телефоны. Видеокадры послужили решающей уликой в расследовании.

Вынесение обвинительного вердикта присяжных во вторник 20 апреля длилось несколько минут, после чего Дерека Шовина попросили занести руки за спину, чтобы надеть на них наручники. Есть вероятность, что на свободу он выйдет через 40 лет.

Приговор Шовину будет оглашён через два месяца.

Обвинение и защита в течение трёх недель предлагали присяжным свои версии причин смерти Джорджа Флойда в ходе его ареста полицейскими. В качестве основной улики прокуроры использовали видеозапись задержания, во время которого Шовин держит колено на шее лежащего на земле и не двигающего Флойда. "Верьте своим глазам", призывали прокуроры присяжных. Многочисленные свидетели подробно отвечали на вопросы состязающихся сторон обвинения и защиты.

"Так полицейские не действуют, это было убийство", – обратился к суду присяжных помощник прокурора Стив Шлейхер.

Медики, приглашённые в качестве экспертов прокуратурой, заявили, что Флойд умер от удушья.

Эрик Нельсон, адвокат Шовина, настаивал, что причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, которым страдал Флойд, и наличие в его организме наркотиков в момент задержания. Действия полицейских, по его словам, были оправданны, поскольку Флойд активно сопротивлялся во время ареста. Главный тезис адвокатов – обвинение не сумело доказать вину Шовина в непредумышленном убийстве. Согласно американскому уголовному законодательству, присяжные должны оправдать обвиняемого, если есть обоснованное сомнение в его вине.

Дереку Шовину предъявлены обвинения в убийстве по трем пунктам. Это обвинения в непредумышленном убийстве разной степени тяжести. Максимальные сроки заключения по каждому из них: 40, 25, 10 лет. Присяжные могли обвинить или оправдать Шовина по всем или по каждому из пунктов. Присяжные могли не достичь вердикта, если с решением не согласится хотя бы один из 12 членов суда присяжных.